Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm chuẩn của 15 trường Y Dược: Có ngành lấy tuyệt đối 30/30

24-08-2025 - 20:36 PM | Sống

Điểm chuẩn năm 2025 của 15 trường Y trong cả nước từ 17 đến 30, cao nhất ở Học viện Quân y, còn phần lớn lấy điểm chuẩn thấp hơn so với năm ngoái.

Trường Đại học Y Hà Nội có điểm chuẩn ngành cao nhất là 28,7. Tiếp sau đó là ngành Y khoa của các trường trong cả nước có điểm chuẩn từ 17 điểm đến 28 điểm.

Học viện Quân y: 27,21-30

Điểm chuẩn của 15 trường Y Dược: Có ngành lấy tuyệt đối 30/30- Ảnh 1.

Đại học Y Dược TP HCM: 17-27,3

Điểm chuẩn của 15 trường Y Dược: Có ngành lấy tuyệt đối 30/30- Ảnh 2.

Trường Đại học Y Hà Nội: 17-28,7 điểm

Điểm chuẩn của 15 trường Y Dược: Có ngành lấy tuyệt đối 30/30- Ảnh 3.

Điểm chuẩn của 15 trường Y Dược: Có ngành lấy tuyệt đối 30/30- Ảnh 4.

Điểm chuẩn của 15 trường Y Dược: Có ngành lấy tuyệt đối 30/30- Ảnh 5.

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội: 19-27,43 điểm

Điểm chuẩn của 15 trường Y Dược: Có ngành lấy tuyệt đối 30/30- Ảnh 6.

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên: 18,3-26,15 điểm

Điểm chuẩn của 15 trường Y Dược: Có ngành lấy tuyệt đối 30/30- Ảnh 7.

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng: 19,35 - 25,33 điểm

Điểm chuẩn của 15 trường Y Dược: Có ngành lấy tuyệt đối 30/30- Ảnh 8.

Trường Đại học Y Dược Thái Bình: 17-24,6 điểm

Theo công bố của Trường Đại Học Y Dược Thái Bình, ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất với 24,6. Ngành Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học cùng lấy 19,5. Ngành Y học cổ truyền lấy 19, trong khi ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng lấy thấp nhất là 17.

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương: 21-23,8 điểm

Điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2025 dao động 21-23,8 điểm. Cụ thể, ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học có điểm chuẩn là 22,6, ngành Kỹ thuật hình ảnh y học có mức điểm chuẩn 22,5; ngành Y khoa có điểm chuẩn là 23,8; ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng có điểm chuẩn là 23; ngành Điều dưỡng có điểm chuẩn 21.

Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam: 21-24,25 điểm

Năm 2025, điểm chuẩn vào Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam dao động 21-24,25 điểm. Trong đó, ngành Y khoa lấy cao nhất với 24,25. Xếp sau đó là ngành Dược học với 21,35 điểm, ngành Y học cổ truyền lấy 21 điểm.

Trường Đại học Dược Hà Nội: 20-24,5 điểm

Điểm chuẩn của 15 trường Y Dược: Có ngành lấy tuyệt đối 30/30- Ảnh 9.

Trường Đại học Y tế Công cộng: 18,3-23,5 điểm

Điểm chuẩn của 15 trường Y Dược: Có ngành lấy tuyệt đối 30/30- Ảnh 10.

Đại học Y Dược Cần Thơ: 17-23,88

Điểm chuẩn của 15 trường Y Dược: Có ngành lấy tuyệt đối 30/30- Ảnh 11.

Trường Đại học Y Dược, Đại học Đà Nẵng: 16,5-23,23

Điểm chuẩn của 15 trường Y Dược: Có ngành lấy tuyệt đối 30/30- Ảnh 12.

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch: 18-25,55

Điểm chuẩn của 15 trường Y Dược: Có ngành lấy tuyệt đối 30/30- Ảnh 13.

Điểm chuẩn của 15 trường Y Dược: Có ngành lấy tuyệt đối 30/30- Ảnh 14.

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế: 17-25,17

Điểm chuẩn của 15 trường Y Dược: Có ngành lấy tuyệt đối 30/30- Ảnh 15.

Điểm chuẩn của 15 trường Y Dược: Có ngành lấy tuyệt đối 30/30- Ảnh 16.

Theo Đỗ Hợp

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Điểm chuẩn ngành sư phạm giáo dục gần 30 điểm: Vì đâu?

Điểm chuẩn ngành sư phạm giáo dục gần 30 điểm: Vì đâu? Nổi bật

Bão số 5 (bão Kajiki) thành cuồng phong: Nguy hiểm thế nào?

Bão số 5 (bão Kajiki) thành cuồng phong: Nguy hiểm thế nào? Nổi bật

Chuyện người đàn ông cưu mang "vợ nhặt" 11 năm: Ông Ba Minh chia sẻ bất ngờ về người vợ cũ

Chuyện người đàn ông cưu mang "vợ nhặt" 11 năm: Ông Ba Minh chia sẻ bất ngờ về người vợ cũ

20:10 , 24/08/2025
Bán nhà phố lấy hơn 22 tỷ đồng về quê mở homestay, sau 5 năm, người đàn ông thừa nhận lãi đậm hơn 8 tỷ nhưng vẫn “đứng ngồi không yên”

Bán nhà phố lấy hơn 22 tỷ đồng về quê mở homestay, sau 5 năm, người đàn ông thừa nhận lãi đậm hơn 8 tỷ nhưng vẫn “đứng ngồi không yên”

20:04 , 24/08/2025
Chủ nhật lạ nhất ở Hà Nội: Cắm trại suốt 12 tiếng ngay giữa phố, "thảm" ô khổng lồ xuất hiện

Chủ nhật lạ nhất ở Hà Nội: Cắm trại suốt 12 tiếng ngay giữa phố, "thảm" ô khổng lồ xuất hiện

19:39 , 24/08/2025
4 loài thực vật tưởng đã tuyệt chủng bất ngờ xuất hiện trở lại ở Việt Nam: có loài biến mất 100 năm mới thấy bóng dáng

4 loài thực vật tưởng đã tuyệt chủng bất ngờ xuất hiện trở lại ở Việt Nam: có loài biến mất 100 năm mới thấy bóng dáng

19:23 , 24/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên