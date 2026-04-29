Diễn giả Nguyễn Thành Tiến bất ngờ từ chức Chủ tịch công ty dạy làm giàu

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (mã chứng khoán: VLA), chuyên bán các khóa học đầu tư và làm giàu, vừa công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Thành Tiến kể từ ngày 23-4.

Người thay thế là ông Trần Quang Thịnh, thành viên HĐQT, đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT.



Tuy nhiên, ông Tiến vẫn giữ vị trí Thành viên HĐQT công ty. Trước đó, ông Tiến đã có đơn từ nhiệm vị trí chủ tịch vì lý do cá nhân.

Ông Nguyễn Thành Tiến giữ chức Chủ tịch HĐQT Công nghệ Văn Lang kể từ năm 2020. Ông được biết đến là một diễn giả nổi tiếng, chuyên dạy đầu tư, làm giàu với hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Ông Tiến tự giới thiệu là chuyên gia đào tạo bất động sản được trả phí cao số 1 Việt Nam và tuyên bố đã đào tạo hơn 200.000 học viên từ năm 2012. Các khóa học của ông này có khóa miễn phí và trả phí, trong đó khóa thu phí đến 180 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thành Tiến không còn giữ chức Chủ tịch Công nghệ Văn Lang từ ngày 23-4

Việc từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Thành Tiến diễn ra ngay sau khi công ty vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào ngày 16-4.

Đây cũng là thời điểm Công nghệ Văn Lang ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2025 khởi sắc với lợi nhuận tăng hơn 69% so với năm ngoái, và trở lại chia cổ tức 5% sau 3 năm tạm ngưng.

Theo lãnh đạo công ty, những năm vừa qua, công ty hợp tác cùng với Công ty NIK để triển khai kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Tuy nhiên những năm gần đây đặc biệt từ năm 2022 đến nay do tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, thị trường đào tạo bị thu hẹp, số học viên tham gia các khóa học giảm sút khá nhiều, do vậy công tác đào tạo và doanh thu ko đạt đc như kỳ vọng. Ngoài ra còn có sự cạnh tranh của thị trường đào tạo rất mạnh mẽ.

Xuất phát từ lý do trên, năm 2026 công ty quyết định dừng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực trên để tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm của công ty.

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, doanh thu thuần của Công nghệ Văn Lang đạt 535 triệu đồng, giảm mạnh so với mức gần 5,6 tỉ đồng cùng kỳ năm ngoái.



Dù vậy, nhờ tiết giảm các chi phí, lãi sau thuế của doanh nghiệp tăng 18% so với cùng kỳ, đạt 210 triệu đồng.

Theo ban lãnh đạo, trong quý I này đã ghi nhận khoản doanh thu đến từ việc thực hiện tư vấn quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp đối tác. Đây là hướng đi mới đa dạng hóa danh mục doanh thu của công ty.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VLA đang giao dịch ở vùng giá 10.000 – 12.000 đồng/cổ phiếu.