Điều lạ của Hà Tăng và anh em nhà tỷ phú trước thềm siêu hôn lễ Tiên Nguyễn

Siêu hôn lễ của Tiên Nguyễn - ái nữ trong gia tộc tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đang là tâm điểm chú ý khi chỉ còn ít ngày nữa sẽ chính thức diễn ra. Thiệp cưới lộ diện, dresscode dạ hội sang trọng, danh sách khách mời dự đoán toàn sao Việt và doanh nhân khiến mạng xã hội bàn tán liên tục. Thế nhưng trong sự rộn ràng ấy, một điều khiến cư dân mạng không khỏi thắc mắc là đến thời điểm hiện tại, toàn bộ anh chị em trong gia đình nhà tỷ phú, bao gồm Hà Tăng, Phillip Nguyễn, Louis Nguyễn, Linh Rin… đều tuyệt đối không cập nhật, không chúc mừng công khai, cũng không chia sẻ bất kỳ thông tin nào liên quan đến đám cưới.

Sự im lặng này trở nên "kỳ lạ" bởi Tiên Nguyễn vốn là gương mặt nổi bật trong gia đình, mỗi bài đăng đều thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Ngay khi thông tin đám cưới được Tiên Nguyễn công bố, hàng loạt sao Việt chia sẻ và gửi lời chúc, nhưng phía gia đình lại hoàn toàn không có động thái nào trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, với những ai theo dõi gia đình tỷ phú lâu năm, sự im lặng này không bất thường mà gần như là "quy tắc ngầm". Nhà tỷ phú nổi tiếng kín đáo, hạn chế nhắc đến nhau trên mạng xã hội để tránh những suy diễn, bàn tán không đáng có. Họ thường âm thầm hỗ trợ, gửi lời chúc riêng và dành cho nhau sự đồng hành thầm lặng thay vì thể hiện công khai.

Bộ 3 mỹ nhân Hà Tăng - Linh Rin - Tiên Nguyễn rất thân thiết, thường xuyên xuất hiện cùng nhưng lại "im hơi lặng tiếng" trước hỷ sự gia đình

Như trong đám cưới Linh Rin – Phillip Nguyễn trước đây, Hà Tăng không đăng bài rầm rộ nhưng vẫn đưa cả gia đình đến dự, xuất hiện chỉn chu và thân mật. Các thành viên khác của gia đình cũng có thói quen tương tự, không ồn ào trên mạng nhưng luôn góp mặt trong những dịp quan trọng. Khả năng cao là các anh chị đã âm thầm nhắn tin, gọi điện hoặc trực tiếp hỗ trợ cô em út trong suốt quá trình chuẩn bị hôn lễ.

Hà Tăng cũng từng giữ im lặng trên MXH nhưng vẫn góp mặt trong lễ cưới của Linh Rin

Linh Rin cũng từng tiết lộ các anh em nhà tỷ phú có nhóm chat gia đình, đôi khi không tham gia những bữa tiệc gia đình nhưng vẫn luôn giữ tình cảm thân thiết: "Không phải ai cũng có thời gian rảnh để họp mặt vào những lần đó. Như tôi và Phillip cố gắng khi nào họp mặt sẽ luôn luôn có mặt. Đây là điều tôi nghĩ mọi thành viên trong gia đình cần thực hiện",

Sự im lặng này lại vô tình khiến công chúng càng mong chờ khoảnh khắc cả gia đình xuất hiện tại lễ cưới. Đặc biệt, visual của Hà Tăng, nàng dâu hào môn luôn giữ hình ảnh thanh lịch và không bao giờ làm công chúng thất vọng được dự đoán sẽ trở thành tâm điểm. Dàn khách mời nhà giàu, những bộ cánh dạ hội hoành tráng và màn xuất hiện của gia tộc "vua hàng hiệu" chắc chắn sẽ biến đám cưới ngày 7/12 thành một trong những sự kiện được theo dõi nhiều nhất cuối năm.