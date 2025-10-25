DNP Water cùng Samsung E&A khởi công dự án hạ tầng nước thô liên vùng đầu tiên của Việt Nam, giải quyết bài toán nước sạch cho 2 triệu dân vùng ĐBSCL

Sáng ngày 24/10/2025, tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp, tại Đồng Tháp, Công ty TNHH Nước thô DNP – Sông Tiền (thành viên DNP Water) cùng đối tác Samsung E&A đã chính thức khởi công Dự án Trạm bơm nước thô Nhà máy nước Đồng Tâm và hệ thống tuyến ống truyền tải.

Đây được xem là "dấu mốc đầu tiên" trong mô hình cấp nước liên vùng quy mô lớn tại Việt Nam, một động thái được kỳ vọng sẽ thay đổi căn cơ thực trạng hạ tầng cấp nước vốn đang chịu áp lực lớn từ biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cho biết dự án này là bước đi cụ thể, phù hợp với "Chiến lược cấp nước an toàn, bền vững đến năm 2030, tầm nhìn 2050" mà Bộ Xây dựng đang triển khai.

Theo Thứ trưởng, chiến lược này đặc biệt chú trọng các giải pháp phát triển hệ thống cấp nước liên vùng, ứng dụng công nghệ hiện đại và khuyến khích huy động nguồn lực xã hội hóa (tư nhân) để phát triển hạ tầng nước.

"Việc đầu tư xây dựng công trình hạ tầng cấp nước liên vùng đầu tiên với quy mô lớn tại ĐBSCL như dự án này có ý nghĩa chiến lược, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, an sinh xã hội và phát triển bền vững toàn vùng," ông Văn đánh giá.

Thứ trưởng cũng đề nghị chủ đầu tư (DNP Water và Samsung E&A) tập trung nguồn lực đảm bảo tiến độ Quý IV/2026, đồng thời nghiên cứu nhân rộng mô hình này cho toàn vùng ĐBSCL cũng như các khu vực khác ít thuận lợi về nguồn nước. Ông cũng đề nghị các địa phương và đơn vị cấp nước trong vùng dự án tập trung nguồn lực đầu tư, mở rộng mạng lưới đường ống để sẵn sàng kết nối, tiếp nhận nguồn nước thô.

Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Chia sẻ về tính cấp thiết của công trình, ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết: "Chúng tôi đang rất mong và rất cần nhà máy này sớm đưa vào vận hành. Chúng tôi tin rằng dự án này sẽ thành công hơn cả mong đợi". Ông Diệu cũng cho biết dự án còn có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển cho Khu công nghiệp Đông Nam Tân Phước của tỉnh.

Dự án này được xem là lời giải trực tiếp cho bài toán thiếu nước ngọt vốn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất tại các tỉnh ven biển.

Dự án 1.820 tỷ đồng sẽ vận hành ra sao?

Về quy mô, giai đoạn 1 của dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.820 tỷ đồng, công suất thiết kế 300.000 m3/ngày đêm , dự kiến hoàn thành vào Quý IV/2026.

Hạ tầng cốt lõi của dự án bao gồm các trạm bơm và một hệ thống tuyến ống dài khoảng 115 km. Chức năng của hệ thống này là truyền tải nước thô không nhiễm mặn từ sông Tiền và kênh Nguyễn Tấn Thành (vốn được bảo vệ bởi cống ngăn mặn) đến các nhà máy nước sạch hiện hữu tại ba tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh và Vĩnh Long.

Khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu cho hơn 2 triệu người dân cùng các cụm, khu công nghiệp trọng điểm. Giai đoạn 2 của dự án dự kiến mở rộng tuyến ống từ khu vực Cái Bè – cầu Mỹ Thuận, nâng tổng công suất toàn hệ thống lên 600.000 m3/ngày đêm.

"Cú bắt tay" của DNP Water và tập đoàn EPC hàng đầu Hàn Quốc

Dự án là sự hợp tác chiến lược giữa DNP Water (Việt Nam) và Samsung E&A (Hàn Quốc). Về phía DNP Water, đây là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn trong lĩnh vực hạ tầng nước, với tổng công suất cấp nước toàn hệ thống hơn 1 triệu m3/ngày đêm.

Đối tác Samsung E&A (Hàn Quốc), thành lập từ năm 1970, là tập đoàn Hàn Quốc chuyên về EPC (Thiết kế, Mua sắm và Xây dựng) trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng. Với 6.895 nhân viên, tập đoàn hoạt động tại 48 quốc gia và đã thực hiện 1.623 dự án. Theo các số liệu công bố, Samsung E&A ghi nhận doanh thu 7,2 tỷ USD trong năm 2024.

Cam kết về tiến độ, ông Hoàng Minh Hùng, Chủ tịch HĐQT DNP Water, khẳng định: “Chúng tôi tin tưởng, khi dự án hoàn thành giai đoạn 1 vào Quý IV/2026 sẽ trở thành biểu tượng cho sự gắn kết giữa doanh nghiệp và chính quyền, là công trình mang dấu ấn trách nhiệm xã hội và tầm nhìn dài hạn”.

Tầm nhìn tiếp theo: Dự án 11.000 tỷ đồng giải cứu bán đảo Cà Mau

Sơ đồ giải pháp đề xuất cho Bán đảo Cà Mau: Dự án 'Hệ thống cấp nước vùng Tây Nam sông Hậu. Nguồn. DNP Water

Không dừng lại ở lưu vực sông Tiền, chiến lược của DNP Water là tiếp tục nhân rộng mô hình này ra các khu vực khó khăn khác. Hiện doanh nghiệp đang nghiên cứu đề xuất dự án "Nhà máy nước thô Tây Nam sông Hậu".

Dự án này nhắm đến việc cung cấp nước ngọt từ thượng nguồn sông Hậu cho các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Cần Thơ. Đây là khu vực được đánh giá là "bức thiết" nhất cả nước do tình trạng phụ thuộc hoàn toàn vào nước ngầm, gây sụt lún nền đất nghiêm trọng (khoảng 2cm/năm).

Theo các tài liệu nghiên cứu, dự án Tây Nam Sông Hậu có công suất giai đoạn 1 dự kiến 600.000 m3/ngày đêm (tổng công suất 1,2 triệu m3/ngày đêm) với tổng vốn đầu tư ước tính 11.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.