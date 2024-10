Đồ hộp Hạ Long có lãi trở lại do tác động của cơn bão Yagi

CTCP Đồ hộp Hạ Long (mã CK: CAN) đã công bố BCTC quý 3/2024, trong đó doanh thu thuần nhích nhẹ lên hơn 198 tỷ đồng. Tuy nhiên giá vốn tăng mạnh hơn khiến lãi gộp giảm 6% xuống 38 tỷ.

Chi phí tài chính giảm hơn nửa so với cùng kỳ xuống gần 2 tỷ (hơn 1 tỷ là chi phí lãi vay), trong khi chi phí bán hàng và chi phí QLDN đều tăng so với cùng kỳ, lần lượt đạt 26 tỷ và 9 tỷ.

Kết quả, CAN báo lãi sau thuế hợp nhất hơn 2 tỷ, giảm 54% so với cùng kỳ. Dù vậy, đây vẫn là tín hiệu đáng mừng khi trước đó doanh nghiệp đã lỗ sau thuế 2 quý đầu năm.

Theo giải trình, phía CAN cho biết lợi nhuận hợp nhất thấp do tác động của Nghị định 37/2024/NĐ-CP khiến công ty gặp khó khăn trong việc thu mua nguyên liệu, dẫn tới giá vốn bào mòn lãi dù doanh thu vẫn tăng.

Đáng chú ý, riêng với công ty mẹ, BCTC quý 3 ghi nhận LNST công ty mẹ của CAN lại tăng mạnh 474% so với cùng kỳ lên gần 6 tỷ. Theo giải trình, kết quả ấn tượng này nhờ nhu cầu về đồ hộp tăng mạnh do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi giúp doanh thu cải thiện. Bên cạnh đó chi phí tài chính cũng giảm nhờ lãi suất tiền vay giảm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu hợp nhất và LNST hợp nhất lần lượt đạt 527 tỷ và lỗ gần 6 tỷ đồng.

Với kết quả tại công ty mẹ, doanh thu thuần tăng nhẹ 2% lên 365 tỷ và LNST đạt hơn 42 tỷ, tích cực hơn khoản lỗ 16 trong trong cùng kỳ năm 2023.