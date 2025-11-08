Đồ trang trí Noel xuống phố sớm, giá 'khá mềm' ngay từ đầu mùa

Ngày 8/11, dạo quanh đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn), nơi được mệnh danh là “thủ phủ” đồ trang trí lễ hội của TPHCM, người đi đường dễ dàng cảm nhận được không khí Giáng sinh đang đến gần. Các cửa hàng nối tiếp nhau khoe sắc đỏ, trắng, xanh đặc trưng, phủ đầy bông tuyết nhân tạo và ánh đèn lung linh.

Đồ trang trí Giáng sinh xuống phố sớm, giá cả khá mềm ngay từ đầu mùa

Bên trong các cửa hàng là hàng trăm sản phẩm được trưng bày bắt mắt: Cây thông Noel, người tuyết, vòng nguyệt quế, dây kim tuyến, quả cầu pha lê, gấu bông ông già Noel, hộp quà, đèn led trang trí…

Năm nay, giá các sản phẩm trang trí nhìn chung ổn định và đa dạng. Cây thông Noel cao 30–60 cm có giá khoảng 260.000–300.000 đồng/cây, loại mini để bàn khoảng 89.000 đồng. Hộp quả châu, dây kim tuyến, vòng nguyệt quế dao động từ 25.000–200.000 đồng/món, phù hợp nhiều đối tượng khách hàng.

Từ thú bông đến bình nước đều bắt "trend" xanh - đỏ, màu sắc chủ đạo của Giáng sinh

Những sản phẩm khác như băng đô tuần lộc, mũ ông già Noel, tất, găng tay, cốc sứ họa tiết Giáng sinh cũng được nhập hàng sớm, giá chỉ từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng. Với nhóm hàng cao cấp như đèn led trang trí không gian, mô hình nhà tuyết, tượng ông già Noel cỡ lớn có mức giá có thể lên tới vài triệu đồng.

Ông Hoàng Thanh Tùng, tiểu thương kinh doanh đồ trang trí trên đường Hải Thượng Lãn Ông cho biết: “Khách năm nay mua sớm hơn mọi năm. Không chỉ các cửa hàng, quán cà phê hay trung tâm thương mại mà nhiều gia đình cũng đến chọn đồ để trang trí nhà cửa. Giáng sinh là dịp sum họp, ai cũng muốn tạo không khí ấm áp nên sẵn sàng chi cho những món đồ đẹp, chất lượng”.

Những món quà Giáng sinh dễ thương, ngộ nghĩnh thu hút giới trẻ mua làm quà tặng

Không chỉ là dịp mua sắm, nhiều người xem việc trang trí Giáng Sinh là cách giữ ấm không gian gia đình trong những ngày cuối năm.

Chị Trần Thị Bích Ngân (32 tuổi, ngụ phường Thủ Đức) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng đến Hải Thượng Lãn Ông mua đồ trang trí. Giáng sinh là dịp đoàn viên, tôi thường chọn thêm vài món handmade để cùng các con tự tay trang trí cây thông, vừa vui, vừa có kỷ niệm”. Cũng theo chị Ngân, dù hàng hóa trên sàn thương mại điện tử rất phong phú, nhưng chị vẫn thích trực tiếp ra cửa hàng chọn lựa từng món đồ.

Năm nay ghi nhận khách mua đồ trang trí Giáng sinh khá sớm

Theo các tiểu thương, năm nay xu hướng quà tặng cá nhân hóa cũng phát triển mạnh. Anh Triệu Đại Tâm (47 tuổi), chủ cửa hàng trên đường Hai Bà Trưng (phường Xuân Hòa) chia sẻ: “Ngoài đồ trang trí, khách còn chuộng nến thơm, hộp quà đựng bánh kẹo, thiệp handmade… Đây là những món quà mang tính riêng, ý nghĩa và được giới trẻ ưa chuộng”.

Các tiểu thương cho biết, đã chuẩn bị hàng cho mùa Giáng sinh từ cuối tháng 10. Hiện tại lượng khách mua sỉ chủ yếu là công ty, doanh nghiệp chiếm phần lớn. Dự kiến giữa và cuối tháng 11, khách mua lẻ sẽ tăng mạnh khi không khí Giáng sinh thực sự lan tỏa khắp phố phường. Hy vọng năm nay sức mua tốt hơn, người dân sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn để trang hoàng nhà cửa và tặng quà cho nhau.

Đa dạng các mặt hàng từ bình dân đến cao cấp để khách hàng chọn lựa theo nhu cầu

Các siêu thị, nhà sách, trung tâm thương mại... cũng bày bán đủ các sản phẩm trang trí Giáng sinh, đồng thời tung nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá từ 10 - 20% để kích cầu mua sắm tiêu dùng cuối năm.