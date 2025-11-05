Doanh nghiệp có CEO sinh năm 1995 được giao nghiên cứu dự án gần 13.000 tỷ đồng

Hình minh họa bởi AI

UBND TP. Hồ Chí Minh đã chấp thuận giao Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise (Masterise Group) nghiên cứu và lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2 theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo quyết định, Masterise sẽ tự bố trí kinh phí (không sử dụng ngân sách thành phố) để thực hiện công tác nghiên cứu và lập hồ sơ. Thời hạn hoàn thành báo cáo là 12 tháng kể từ ngày ban hành công văn giao nhiệm vụ.

Nếu quá thời hạn này không hoàn thành hoặc hồ sơ không được cấp thẩm quyền chấp thuận, Masterise được xem là từ chối không tham gia tiếp tục đầu tư và tự chịu mọi khoản chi phí đã thực hiện...

Việc giao lập hồ sơ không đồng nghĩa thành phố sẽ chỉ định Masterise làm nhà đầu tư dự án. Sau khi hoàn tất giai đoạn chuẩn bị, TP.HCM sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật.

Trước đó, Masterise đề xuất phương án xây dựng cầu Phú Mỹ 2 với tổng chiều dài 6,3 km , điểm đầu tại đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM) và điểm cuối tại đường liên cảng (tỉnh Đồng Nai), quy mô 8 làn xe, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 12.900 tỷ đồng.

Dự án cầu Phú Mỹ 2 là công trình giao thông trọng điểm nhằm tăng cường liên kết vùng giữa TP.HCM và Đồng Nai. Tháng 10/2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã thống nhất để TP.HCM làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án này.

Cầu Phú Mỹ 2 bắc qua sông Đồng Nai kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Đồng Nai. Ảnh:

Tuyến cầu – đường Phú Mỹ 2 được định vị là trục giao thông chiến lược trong quy hoạch kết nối liên vùng của TP.HCM, hướng tới hình thành mạng lưới các tuyến trục chính tốc độ cao, hạn chế giao cắt và tối ưu lưu thông giữa trung tâm thành phố với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Kết hợp cùng tuyến đường trên cao trục Nguyễn Hữu Thọ, dự án sẽ tạo hành lang giao thông quan trọng kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành, góp phần giảm tải đáng kể cho cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và cầu Phú Mỹ hiện hữu.

Bên cạnh vai trò giảm ùn tắc và tăng cường kết nối, Phú Mỹ 2 được kỳ vọng thúc đẩy phát triển đô thị – công nghiệp tại khu Nam TP.HCM và khu vực Nhơn Trạch (Đồng Nai), mở rộng không gian đô thị và tạo động lực tăng trưởng mới cho vùng.

Trước dự án này, Tập đoàn Masterise cũng đã đề xuất nhiều công trình hạ tầng lớn tại TP.HCM như cầu Cần Giờ, tuyến cao tốc đô thị Hồ Tràm – sân bay Long Thành và tuyến metro số 3, thể hiện cam kết tham gia phát triển hạ tầng chiến lược của thành phố.

Masterise Group là một trong những doanh nghiệp bất động sản cao cấp hàng đầu Việt Nam. Doanh nghiệp này do ông Hồ Anh Minh (sinh năm 1995) - con trai ông Hồ Hùng Anh, chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), 1 trong những tỷ phú đôla của Việt Nam, làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Masterise Group.

Theo báo cáo quản trị năm 2024 của Techcombank, ông Hồ Hùng Minh đang sở hữu hơn 344,68 triệu cổ phiếu TCB, tương đương 4,87% vốn điều lệ của ngân hàng.

Tiền thân của Masterise Group là Công ty cổ phần Đầu tư Thảo Điền (THDI JSC), được thành lập từ năm 2007. Đến cuối năm 2019, doanh nghiệp này chính thức đổi tên như hiện tại.

Đến tháng 10/2020, tập đoàn này đã tăng vốn điều lệ từ 1.423 tỷ đồng lên 2.423 tỷ đồng. Hồi đầu năm nay, doanh nghiệp này đã tăng vốn điều lệ từ hơn 2.423 tỷ đồng lên 6.727 tỷ đồng.