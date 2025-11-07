Doanh nghiệp liên quan Tập đoàn Phúc Lộc nợ thuế hơn 13 tỷ đồng

Mới đây, Thuế tỉnh Ninh Bình đã công bố danh sách 179 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu Ngân sách Nhà nước với tổng số tiền lên đến hơn 1.017,3 tỷ đồng, số tiền thuế nợ được tính đến hết ngày 30/9/2025.

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Phúc Lộc cũng bị “nhắc tên” trong danh sách này của Thuế tỉnh Ninh Bình, với số tiền nợ thuế hơn 13,6 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Xuất Nhập khẩu Phúc Lộc được thành lập từ ngày 19/4/2010, ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Trụ sở chính đặt tại số 1b Lê Đại Hành, phố Thúy Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Ảnh minh họa

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 28/11/2016, Xuất Nhập khẩu Phúc Lộc đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng. Trong đó, CTCP Tập đoàn Phúc Lộc góp 49 tỷ đồng (tỷ lệ sở hữu 98%); ông Lương Minh Tùng và bà Lê Thị Thu Trang mỗi người góp 500 triệu đồng (tỷ lệ sở hữu 1%).

Cũng tại thời điểm này, ông Vũ Ngọc Toàn (SN 1968) đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của Xuất Nhập khẩu Phúc Lộc.

Đến ngày 12/3/2018, ông Bùi Việt Trung (SN 1970) thay thế ông Vũ Ngọc Toàn nắm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của Xuất Nhập khẩu Phúc Lộc. Ngoài ra, ông Trung hiện còn là Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của CTCP Phúc Lộc Hải Phòng.

Theo cập nhật thay đổi ngày 23/9/2019, Xuất Nhập khẩu Phúc Lộc đã giảm vốn điều lệ xuống còn 25 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm CTCP Tập đoàn Phúc Lộc (tỷ lệ sở hữu 98%), bà Lê Thị Thu Trang và ông Lương Minh Tùng mỗi người sở hữu 1% vốn điều lệ.

Trong đó, cổ đông Lương Minh Tùng hiện đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của CTCP Giống bò thịt, sữa Yên Phú và CTCP Tập đoàn Lương Phúc.

Còn CTCP Tập đoàn Phúc Lộc, doanh nghiệp được thành lập từ tháng 4/2010, ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình đường bộ. Trụ sở chính đặt tại Lô C2, Khu công nghiệp Khánh Phú, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Theo cập nhật thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 4/7/2025, vốn điều lệ của Tập đoàn Phúc Lộc đã tăng lên mức 3.300 tỷ đồng.

Không chỉ sở hữu vốn điều lệ “khủng”, Tập đoàn Phúc Lộc còn được biết đến là một trong những doanh nghiệp có tiếng tại đất Ninh Bình và có tên tuổi trong ngành xây dựng - hạ tầng của Việt Nam. Ngoài ra, doanh nghiệp còn được biết đến là cơ ngơi của “đại gia” Lương Minh Tường (SN 1973).

Cập nhật mới nhất ngày 22/10/2025, Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Phúc Lộc gồm ông Lương Minh Tường- Chủ tịch HĐQT và ông Vũ Trọng Kiên- Tổng Giám đốc.

Tập đoàn Phúc Lộc ghi dấu ấn tại loạt các dự án hạ tầng như Khu bay Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng); dự án Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sapa; dự án Khu đô thị phường Nam Hải (Hải Phòng), dự án BOT cầu Bạch Đằng (Hải Phòng),...

Quay trở lại với Xuất Nhập khẩu Phúc Lộc, theo cập nhật ngày 7/6/2022, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Nguyễn Trường Sơn (SN 1968).



