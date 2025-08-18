Doanh nghiệp Nhà nước bắt tay Vingroup phát triển hệ thống trạm sạc xe điện thu hơn 20.600 tỷ từ bán điện sau 7 tháng

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã: POW) vừa có báo cáo ước tính kết quả kinh doanh tháng 7/2025. PV Power cho biết, tháng 7 là thời điểm thời tiết nắng nóng, chuyển sang mùa mưa vùng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ.

Do mưa lũ lớn xảy ra tại miền Bắc và các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, nền nhiệt độ giảm thấp trong nhiều ngày, giá điện thị trường toàn phần (FMP) bình quân tháng 7 giảm rất thấp, chỉ đạt khoảng 637 đồng/kWh (thấp hơn nhiều so với cùng kỳ tháng 7/2024 (1.119 đồng/kWh), tháng 7/2023 (1.464 đồng/kWh); thấp hơn nhiều so với chi phí biến đổi nhiên liệu của các NMĐ than, điện khí), ảnh hưởng lớn đến khả năng vận hành các NMĐ của Tổng công ty.

Theo đó, tổng sản lượng điện của các nhà máy điện (NMĐ) của PV Power ước đạt khoảng 1.327 triệu kWh và doanh thu bán điện ước đạt 2.664 tỷ đồng trong tháng 7. Trong đó, đóng góp chính bởi NMĐ Cà Mau 1&2 đem lại hơn 933 tỷ đồng và NMĐ Nhơn Trạch 2 mang về 758 tỷ đồng, chiếm tổng cộng hơn 63% doanh thu.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, ﻿doanh thu bán điện ước tính đạt gần 20.625 tỷ đồng.

Về tình hình sản xuất các nhà máy điện (NMĐ), tại NMĐ Cà Mau 1&2, lượng khí cấp đáp ứng nhu cầu vận hành Qc. Nhà máy bám sát tình hình thị trường để chào giá vận hành đáp ứng Qc, và vận hành ngoài Qc vào các giờ có giá thị trường cao để tối ưu lợi nhuận, tận dụng hết lượng khí cấp cho nhà máy.

NMĐ Vũng Áng 1 chủ động tăng lượng than tồn kho cuối tháng 7 khoảng 375 ngàn tấn (~ 840 triệu kWh). Kế hoạch cấp/giao nhận than tháng 8 là 200 ngàn tấn (~ 445 triệu kWh), đảm bảo vận hành 02 tổ máy với sản lượng cao và tăng tồn kho than trước mùa mưa lũ.

Ở nhóm Thủy điện, với NM Thuỷ điện Đakđrinh, mực nước hồ chứa NMĐ Đakđrinh cuối tháng 7 đạt +404,9 m/MNDBT +410 m. Nhà máy đủ nước vận hành lượng Qc được giao cao. Nhà máy phấn đấu đưa mực nước về MNC trước mùa lũ để tận dụng tối đa khả năng trữ nước của hồ chứa.

Ngoài ra, tại NM Thuỷ điện Hủa Na, mực nước hồ chứa thủy điện Hủa Na cuối Tháng 7 là +236,2 m/MNDBT +240m, đồng thời với tình hình mưa lũ miền Bắc và Bắc miền Trung tương đối lớn, dự kiến nhà máy sẽ đủ nước để vận hành theo kế hoạch.

Về tình hình đầu tư mới, PV Power dự kiến phát điện thương mại nhà máy điện Nhơn Trạch 3 trong quý III; tiếp tục thực hiện công tác thu xếp vốn cho các dự án theo đúng tiến độ. Sang tháng 8, công ty đề ra mục tiêu tổng sản lượng điện hơn 1,2 tỷ kWh và doanh thu 2.523 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, PV Power là một thành viên của Tập Đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam (PVN), sở hữu 79,94% vốn. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong việc sản xuất và phát điện. Nếu không tính các đơn vị trực thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), PV Power đang là công ty phát điện lớn nhất bên ngoài EVN và là doanh nghiệp điện có giá trị vốn hoá lớn nhất trên sàn chứng khoán.﻿﻿

Hồi đầu tháng 11/2024, ﻿PV Power đã khánh thành trạm sạc xe điện thí điểm đầu tiên tại số 6 phố Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội .

Dự án trạm sạc xe điện này là một phần trong chiến lược dài hạn của PV Power nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch tại Việt Nam. Trạm sạc tại số 6 Huỳnh Thúc Kháng sẽ tạo tiền đề để PV Power mở rộng quy mô, với mục tiêu đạt 1.000 trạm sạc trên toàn quốc vào năm 2035.

Gần đây, POW đã ký thoả thuận hợp tác phát triển trạm sạc cùng Vingroup, giao cho V-Green phát triển, hoàn thiện kế hoạch đạt 1.000 điểm sạc trên toàn quốc vào năm 2035. Hạ tầng trạm sạc do V-Green phát triển, vận hành sẽ dành riêng cho xe VinFast.