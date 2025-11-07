Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đối tượng truy nã nguy hiểm Võ Hữu Chiến đã ra đầu thú

07-11-2025 - 09:53 AM | Xã hội

Đối tượng truy nã Võ Hữu Chiến bỏ trốn ngày 20-5, đã đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 7-11, Công an phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã vận động đối tượng truy nã Võ Hữu Chiến (SN 1971, ngụ khu phố 1, phường Quảng Trị) ra đầu thú.

Đối tượng truy nã nguy hiểm Võ Hữu Chiến đã ra đầu thú- Ảnh 1.

Đối tượng truy nã Võ Hữu Chiến đã đến Công an phường Quảng Trị đầu thú. Ảnh: Anh Tuấn

Đối tượng truy nã nguy hiểm Võ Hữu Chiến đã ra đầu thú- Ảnh 2.

Đối tượng truy nã Võ Hữu Chiến

Võ Hữu Chiến là đối tượng bị truy nã thuộc diện nguy hiểm theo quyết định truy nã ngày 21-10 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Theo quyết định truy nã, đối tượng Võ Hữu Chiến đã bỏ trốn ngày 20-5.

Công an phường Quảng Trị đã vận động, thuyết phục đối tượng Võ Hữu Chiến đến Công an phường đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Hiện đơn vị này đang hoàn tất các thủ tục ban đầu để bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.


Theo Đ.Nghĩa

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau

Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau Nổi bật

Cảnh tượng đau lòng khi bão số 13 đi qua

Cảnh tượng đau lòng khi bão số 13 đi qua Nổi bật

Bắt Vũ Mạnh Minh sinh năm 1988

Bắt Vũ Mạnh Minh sinh năm 1988

09:10 , 07/11/2025
Miền Bắc sắp đón mưa dông

Miền Bắc sắp đón mưa dông

08:36 , 07/11/2025
Bão số 13 đã đi qua, các địa phương nào tiếp tục có mưa rất to?

Bão số 13 đã đi qua, các địa phương nào tiếp tục có mưa rất to?

08:29 , 07/11/2025
Bắt đối tượng Trần Thanh Bình sau 40 năm lẩn trốn

Bắt đối tượng Trần Thanh Bình sau 40 năm lẩn trốn

07:52 , 07/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên