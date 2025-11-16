Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đón Tết Bính Ngọ, khách sớm xuống tiền đặt cọc quất cảnh vì lo 'cháy hàng'

16-11-2025 - 08:25 AM | Sống

Theo các chủ nhà vườn Tứ Liên (Hà Nội), ngay từ giữa tháng 11 đã có nhiều khách hỏi mua quất cảnh để đón Tết Bính Ngọ 2026 vì lo ngại nguồn hàng khan hiếm do bão lũ.

Đón Tết Bính Ngọ, khách sớm xuống tiền đặt cọc quất cảnh vì lo 'cháy hàng'- Ảnh 1.

Làng Tứ Liên (phường Hồng Hà, Hà Nội) từ lâu đã nổi tiếng là một trong những nơi trồng quất cảnh lâu đời và đẹp nhất miền Bắc.

Đón Tết Bính Ngọ, khách sớm xuống tiền đặt cọc quất cảnh vì lo 'cháy hàng'- Ảnh 2.

Để cung cấp được một cây quất cảnh cho thị trường Tết Nguyên đán, các nhà vườn đã phải chăm bón cây suốt năm.

Đón Tết Bính Ngọ, khách sớm xuống tiền đặt cọc quất cảnh vì lo 'cháy hàng'- Ảnh 3.

Vào những ngày này, người dân làng quất Tứ Liên đang gấp rút cắt tỉa, tạo dáng, thúc cây chín quả, chuẩn bị cho mùa vụ quan trọng nhất năm.

Đón Tết Bính Ngọ, khách sớm xuống tiền đặt cọc quất cảnh vì lo 'cháy hàng'- Ảnh 4.

Chị Nguyễn Thị Nga, chủ nhà vườn cây cảnh Thắng Nga, cho biết, năm nay, nhà vườn đã chuẩn bị hàng trăm gốc quất với đủ kích cỡ, kiểu dáng từ to đến nhỏ để bán Tết. Giá quất năm nay có thể cao hơn một chút do thiên tai khiến nguồn cung bị ảnh hưởng. Dù vậy, thời điểm hiện tại các nhà vườn vẫn chưa đưa ra mức giá cụ thể do cây vẫn đang trong giai đoạn chăm bón, sửa dáng.

Đón Tết Bính Ngọ, khách sớm xuống tiền đặt cọc quất cảnh vì lo 'cháy hàng'- Ảnh 5.

Theo chủ nhà vườn Thắng Nga, năm nay, ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ đã khiến cây quất phát triển kém hơn mọi năm, nguồn cung vì thế có thể không dồi dào như trước.

Đón Tết Bính Ngọ, khách sớm xuống tiền đặt cọc quất cảnh vì lo 'cháy hàng'- Ảnh 6.

Các loại quất cổ thụ với giá khoảng 60 - 70 triệu đồng/cây đã sẵn sàng cho thị trường Tết Nguyên đán 2026. "Khoảng 30% số cây trong vườn hiện đã được khách quen đặt trước. Do quất có thể chơi lâu nên khách thường mua để trưng ngay trong dịp Tết Dương lịch. Ngoài ra, nhiều người cũng có xu hướng đặt mua sớm để lấy được những cây đẹp nhất vườn'', chị Nga cho biết.

Đón Tết Bính Ngọ, khách sớm xuống tiền đặt cọc quất cảnh vì lo 'cháy hàng'- Ảnh 7.

Theo chủ nhà vườn Thắng Nga, những cây quất cổ thụ có gốc to, thuộc loại hiếm có, rất được khách hàng ưa chuộng. "Quất cổ thụ có thân to, rễ nổi, dáng uốn lượn tự nhiên tạo cảm giác vững chãi, lâu năm. Phần gốc thường được rêu phong phủ nhẹ, thể hiện nét xưa cũ mà cây non không thể có'', chị Nga cho biết.

Đón Tết Bính Ngọ, khách sớm xuống tiền đặt cọc quất cảnh vì lo 'cháy hàng'- Ảnh 8.

Các dòng quất ghép gỗ lũa được dự báo vẫn sẽ là sản phẩm bán chạy trong mùa Tết Nguyên đán 2026. Các cây kích thước to có giá khoảng 40 - 50 triệu đồng/cây.

Đón Tết Bính Ngọ, khách sớm xuống tiền đặt cọc quất cảnh vì lo 'cháy hàng'- Ảnh 9.

Theo chủ nhà vườn, riêng phần gỗ lũa được nhập từ Phú Thọ, có giá lên tới 7 - 8 triệu đồng.

Đón Tết Bính Ngọ, khách sớm xuống tiền đặt cọc quất cảnh vì lo 'cháy hàng'- Ảnh 10.

Ngoài quất cảnh, các dòng bưởi Diễn cảnh có giá khoảng 50 triệu đồng/cây cũng được nhiều khách hàng lựa chọn mua sớm.

Đón Tết Bính Ngọ, khách sớm xuống tiền đặt cọc quất cảnh vì lo 'cháy hàng'- Ảnh 11.

Bưởi Diễn cảnh thường được trồng trong chậu lớn hoặc ghép bonsai, tạo dáng cân đối, cành tỏa đều, lá xanh mướt, quả vàng rực rỡ.

Đón Tết Bính Ngọ, khách sớm xuống tiền đặt cọc quất cảnh vì lo 'cháy hàng'- Ảnh 12.

Một cây quất được nhà vườn ra giá cho thuê mùa Tết khoảng 40 triệu đồng. Mức giá cho thuê cao được lý giải do công vận chuyển đã là 10 triệu đồng cho hai lượt đi, về.

Đón Tết Bính Ngọ, khách sớm xuống tiền đặt cọc quất cảnh vì lo 'cháy hàng'- Ảnh 13.

Theo các chủ nhà vườn, thị trường cây cảnh Tết ở Hà Nội năm nay khởi động sớm. Anh Nguyễn Dương, chủ nhà vườn Dương Gia, cho hay: "Ngay từ giữa tháng 11, những khách hàng khó tính, thích cây độc lạ đã bắt đầu liên hệ để đặt hàng. Những khách khác thì e ngại nguồn cung ít hơn mọi năm nên cũng có tâm lý đặt mua sớm để chọn được hàng đẹp", anh Dương nói.

Theo Hiếu Nguyễn/VTC News

