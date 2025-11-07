Đồng Nai thu hồi hơn 310ha đất để làm 60km cao tốc, vốn đầu tư 8.500 tỷ đồng do liên danh Sơn Hải thi công

Dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú dài 60km có tổng vốn đầu tư gần 8.500 tỷ đồng. Để phục vụ thi công dự án, tỉnh Đồng Nai phải thực hiện thu hồi diện tích đất gần 312ha trên địa bàn các xã: Dầu Giây, Gia Kiệm, Bình Lộc, Định Quán, Xuân Bắc, Tân Phú, Nam Cát Tiên, Phú Hòa và Phú Lâm.

Dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú có chiều dài hơn 60km, điểm đầu dự án giao với Quốc lộ 1 và trùng với điểm cuối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thuộc địa phận xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai; điểm cuối vượt qua vị trí giao cắt với Quốc lộ 20 thuộc địa phận xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai. Dự án này đã khởi công xây dựng vào tháng 8/2025.

Liên danh Xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải (gồm Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh và Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải) là nhà đầu tư thực hiện.

Theo thông tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, sau khi được UBND tỉnh giao thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đơn vị giao nhiệm vụ cho các chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Thống Nhất, Định Quán và Xuân Lộc phối hợp với các địa phương có dự án đi qua triển khai thực hiện.

Riêng với đoạn tuyến dự án dài gần 22km qua địa bàn các xã: Phú Hòa, Tân Phú và Phú Lâm được giao cho Ban Quản lý dự án khu vực 11 triển khai phối hợp thực hiện.

Tháng 9/2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã có thông báo về kế hoạch triển khai thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan phải đảm bảo tiến độ đến cuối tháng 10/2025 phải bàn giao 40% diện tích mặt bằng dự án. Đến cuối năm 2025, phải bàn giao 80% diện tích mặt bằng dự án và hoàn thành bàn giao toàn bộ diện tích mặt bằng dự án trong quý 1/2026.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai cho biết, đến nay, một số đơn vị được giao đã hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ thu hồi đất, ban hành thông báo thu hồi đất. Công tác về kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất, tái định cư đang được các đơn vị triển khai thực hiện.

Đánh giá về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cho rằng, đây là một trong những dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm ngành giao thông - vận tải được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tiến độ công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

Để đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh phối hợp với đơn vị đo đạc và chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Định Quán thực hiện việc kiểm tra, xác nhận bản đồ thu hồi đất làm cơ sở ban hành thông báo thu hồi đất và thực hiện kiểm đếm theo quy định.

Cùng với đó, thực hiện rà soát, thống nhất phương án xử lý việc bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất của các hộ dân có nguồn gốc đất rừng phòng hộ và Công ty cổ phần Mía đường La Ngà.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo UBND các địa phương có dự án đi qua thành lập ban chỉ đạo cấp xã, phường, bố trí nhân sự để phối hợp triển khai thực hiện các công việc.

Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú là đoạn đầu của tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, thuộc nhóm công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, có tổng vốn đầu tư gần 8.500 tỷ đồng.

Tuyến cao tốc này được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, với vận tốc thiết kế 100km/h, quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường giai đoạn hoàn chỉnh là 24,75m cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ như hệ thống thu phí không dừng, trung tâm điều hành, hệ thống chiếu sáng, giám sát giao thông thông minh (ITS).

Trong giai đoạn 1, cao tốc Dầu Giây - Tân Phú được đầu tư với bề rộng nền đường 17m, riêng tại các vị trí xử lý đất yếu, nền đường đào, đắp cao, phạm vi nút giao liên thông, đoạn dừng xe khẩn cấp và công trình cầu trên tuyến sẽ được đầu tư theo quy mô giai đoạn hoàn chỉnh với bề rộng nền đường 24,75m.

Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú khi đưa vào khai thác sẽ giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm tải cho Quốc lộ 20, góp phần hoàn thiện mạng lưới đường bộ và đường cao tốc theo quy hoạch, tạo đột phá trong kết nối giao thông giữa Đồng Nai, TP.HCM, các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.