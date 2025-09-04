Đột kích nhà cựu giám đốc công ty cấp nước, tịch thu 676 tỷ đồng, 37,6 kg vàng, 50 giấy tờ bất động sản chất đống trong 40 thùng hoa quả

Theo thông tin sơ bộ năm 2014, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ 37 kg vàng, hơn 120 triệu nhân dân tệ tiền mặt (khoảng 19 triệu USD, tương đương gần 450 tỷ đồng) cùng giấy tờ sở hữu 68 căn nhà liên quan đến gia đình ông Ma.

Ngày 13/11/2014, mẹ của ông Ma là bà Zhang Guiying xác nhận tại buổi họp báo rằng số tiền và vàng đúng như thông tin cơ quan chức năng công bố. Nhưng bà khẳng định đó là tài sản hợp pháp do chồng bà là ông Ma Bingzhong tích luỹ được trong nhiều năm buôn bán và trao lại cho con trai. Theo bà, phần lớn bất động sản do hai vợ chồng bà đứng tên, một phần được con gái út đứng tên, còn bản thân ông Ma Chaoqun chỉ sở hữu một căn hộ.

Tuy vậy, những người từng làm việc lâu năm với Ma Bingzhong lại cho biết ông vốn chỉ là một bác sĩ ở phòng y tế thuộc Cục Vệ sinh Môi trường Tần Hoàng Đảo. Sau nghỉ việc, ông có mở phòng khám nhỏ và không có khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh quy mô lớn.

Cơ quan kiểm sát khi đó cũng nhấn mạnh, nếu không có chứng cứ xác thực, họ sẽ không tiến hành tố tụng, đồng thời khẳng định những phát biểu từ gia đình không thể thay thế bằng chứng pháp lý.

Một căn nhà thuộc sở hữu của mẹ ông Ma - bà Zhang Guiying.

Một nguồn thạo tin tiết lộ, số tài sản bị thu giữ không hoàn toàn có nguồn gốc bất hợp pháp, nhưng phần lớn có liên quan đến hành vi nhận hối lộ, tham ô hoặc sử dụng sai mục đích công quỹ. Ông Ma bị tố cáo có liên quan đến việc nhận tiền từ các dự án cấp thoát nước, sau đó bị cấp trên báo cáo và dẫn tới quá trình điều tra.

Tổng cộng, bảy người thân trong gia đình ông Ma bị tạm giữ để phục vụ điều tra, trong đó có vợ và con trai ông.

Mặc dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, theo những người quen biết, ông Ma lại sống khá tiết kiệm, thường không chi tiêu phô trương. Tuy nhiên, tại địa phương, ông vẫn được xem là người có ảnh hưởng, nhiều năm gắn bó với ngành cấp nước và có quan hệ rộng.

Danh sách tài sản do cơ quan kiểm sát công bố cho thấy gia đình sở hữu hơn 40 căn nhà tại 36 địa điểm khác nhau, trong đó có 7 căn ở Bắc Kinh. Số vàng và tiền mặt được cất giữ trong hơn 40 thùng hoa quả lớn.

Những thùng tiền và vàng này từng để trong phòng thay đồ của nhà riêng sau đó được chuyển sang một căn biệt thự tại Tần Hoàng Đảo. Ngôi biệt thự này xây dựng từ năm 1997, mua ngay sau khi hoàn thiện nhưng để trống nhiều năm, chỉ mới được sửa sang lại ít lâu trước khi vụ việc bị phanh phui.

Một số đồng nghiệp cũ tỏ ra hoài nghi về lời giải thích từ gia đình. “Ông ấy không có khả năng tạo ra số tiền lớn đến vậy. Nói rằng tài sản hàng trăm triệu nhân dân tệ là nhờ làm ăn hợp pháp thì rất khó thuyết phục”, một người chia sẻ.

Phiên tòa xét xử đầu tiên vụ án của Ma Chaoqun vào tháng 5/2019.

10 năm sau, vào ngày 27/12/2024, truyền thông Trung Quốc đưa tin ông Ma Chaoqun đã bị một tòa án thành phố Tần Hoàng Đảo tuyên án tử hình treo. Với án tử hình treo, ông sẽ được hoãn thi hành án 2 năm. Nếu không có sai phạm trong khoảng thời gian này, án sẽ giảm xuống tù chung thân.

Theo bản án sơ thẩm, ông Ma bị kết tội nhận hối lộ, tham ô, biển thủ công quỹ, khối tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc, tàng trữ trái phép súng đạn, cùng hai tội danh khác là cố ý gây thương tích và cố ý hủy hoại tài sản.

Tổng giá trị tài sản bất hợp pháp ông Ma sở hữu bao gồm 109 triệu nhân dân tệ, cộng thêm 74,3 triệu nhân dân tệ không rõ nguồn gốc (tương đương tổng cộng 676 tỷ VNĐ), 37,6 kg vàng và 50 bất động sản. Gia đình ông Ma đã sử dụng hơn 40 thùng giấy và 7-8 chiếc ba lô để cất giấu tài sản.

Sau khi tòa tuyên án, Ma Chaoqun đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc và cho biết sẽ kháng cáo. Hiện chưa có thêm thông tin từ Tân Hoa Xã hay các cơ quan truyền thông nhà nước khác ngoài bản tin của Caixin.

Tổng hợp: Caixin, EpochTimes, Sina