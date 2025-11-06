Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đột kích "trang trại" 2.000 điện thoại ở Đà Nẵng: Chuyên "nuôi" tài khoản Zalo, Tinder ảo để phục vụ lừa đảo Campuchia

06-11-2025 - 06:28 AM | Thị trường

Công an Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao cực lớn tại Công ty Vietbot. Nhóm này vận hành một hệ thống 78 CPU và 2.000 điện thoại chỉ để tạo và cho thuê tài khoản Telegram, Zalo, Tinder ảo, phục vụ các nhóm lừa đảo (chủ yếu ở Campuchia), thu lợi bất chính 2 tỷ đồng mỗi tháng.

Ngày 5/11, Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây sử dụng trái phép thông tin mạng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng ngày 4/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và các đơn vị nghiệp vụ ập vào kiểm tra trụ sở Công ty Vietbot (địa chỉ 53 Bàu Gia Thượng 2, phường Cẩm Lệ).

Tại đây, lực lượng công an phát hiện 26 đối tượng do Đào Xuân Hoàng (sinh năm 1993, trú tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu.

Đột kích "trang trại" 2.000 điện thoại ở Đà Nẵng: Chuyên "nuôi" tài khoản Zalo, Tinder ảo để phục vụ lừa đảo Campuchia- Ảnh 1.

Đột kích "trang trại" 2.000 điện thoại ở Đà Nẵng: Chuyên "nuôi" tài khoản Zalo, Tinder ảo để phục vụ lừa đảo Campuchia- Ảnh 2.

Đột kích "trang trại" 2.000 điện thoại ở Đà Nẵng: Chuyên "nuôi" tài khoản Zalo, Tinder ảo để phục vụ lừa đảo Campuchia- Ảnh 3.

Thủ đoạn của đường dây này là sử dụng hệ thống máy chủ, thiết bị tin học và SIM điện thoại không chính chủ để tạo ra hàng loạt tài khoản mạng xã hội ảo, bao gồm Telegram, Viber, Tinder, Zalo...

Mục đích của việc này là để cho các đối tượng hoạt động lừa đảo và tổ chức đánh bạc trực tuyến thuê lại.

Khám xét 2 căn nhà do nhóm này thuê, lực lượng công an phát hiện một "trang trại" tài khoản ảo với quy mô cực lớn. Ngoài 26 máy tính và 26 CPU mà các nhân viên đang vận hành, phòng điều khiển trung tâm có tới:

78 CPU

169 thiết bị đăng nhập

2.000 điện thoại di động

Tất cả các thiết bị này được kết nối và vận hành liên tục để "nuôi" tài khoản ảo.

Đột kích "trang trại" 2.000 điện thoại ở Đà Nẵng: Chuyên "nuôi" tài khoản Zalo, Tinder ảo để phục vụ lừa đảo Campuchia- Ảnh 4.

Qua trích xuất dữ liệu ban đầu, Phòng An ninh mạng xác định các tài khoản mạng xã hội do nhóm của Hoàng cho thuê hầu hết được cung cấp cho các nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo tại Campuchia.

Doanh thu từ hoạt động phi pháp này của Công ty Vietbot ước tính khoảng 2 tỷ đồng mỗi tháng.

Công an TP. Đà Nẵng cho biết, chiến công này là hành động cụ thể thực hiện các cam kết trong "Công ước Hà Nội" về hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm mạng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục trích xuất dữ liệu trong các thiết bị điện tử, đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Khả Văn

Đời sống và Pháp luật

