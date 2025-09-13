Dragon Capital: Quy mô nắm giữ tài sản mã hóa tại Việt Nam vào khoảng 100 tỷ USD

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, chính thức triển khai khung thí điểm kéo dài 5 năm đối với hoạt động phát hành và giao dịch tài sản mã hóa. Các nền tảng được cấp phép phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ VND, với sự tham gia chi phối từ các tổ chức đầu tư và tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49%. Mọi giao dịch phải được thanh toán bằng đồng VND, và chỉ các doanh nghiệp trong nước mới được phép phát hành tài sản mã hóa mới.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 9 hồi giữa tháng 6, Quốc hội chính thức thông qua Luật Công nghiệp Công nghệ số đã mở ra cơ hội cho lĩnh vực tài sản số phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Theo Dragon Capital, Việt Nam hiện xếp thứ 5 thế giới về mức độ phổ cập tài sản mã hóa với quy mô nắm giữ ước tính khoảng 100 tỷ USD và Nghị quyết 05/2025 là bước đi quan trọng để thúc đẩy thị trường phát triển nhanh chóng và đúng hướng.

Dragon Capital cho rằng, khung pháp lý này sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro đầu cơ bằng cách hạn chế các nền tảng chưa được quản lý, đồng thời đáp ứng định hướng phát triển sâu hơn thị trường vốn nội địa thông qua việc định vị Việt Nam trở thành một trong những trung tâm tài sản mã hóa có quản lý tại châu Á trong tương lai gần.

Trong bối cảnh đó, Dragon Capital đã đề xuất Dự án thí điểm token hóa ETF (Exchange Traded Fund), bởi đây là sản phẩm tài chính đã quen thuộc với đông đảo nhà đầu tư cá nhân. Phương pháp tiếp cận này nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đầu tư truyền thống và công nghệ tài sản số, tạo cơ hội để tăng cường sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân vào thị trường vốn, đồng thời thúc đẩy tài chính toàn diện.

Dragon Capital đánh giá việc ETF được token hóa mang đến một cách thức mới và hiệu quả để các nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam tham gia vào thị trường đầu tư, kết hợp các lợi ích của ETF truyền thống với các tính năng sáng tạo của công nghệ Blockchain. Bằng cách tận dụng tiềm năng của công nghệ Blockchain trong một khung pháp lý, token hóa quỹ có thể tăng cường tính minh bạch, an toàn và hiệu quả trong các thị trường tài chính.