Dự án 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam bắt đầu tuyển nhân sự vận hành, bảo trì,... dự kiến cần 13.700 lao động

Hội đồng tuyển dụng lao động Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) vừa thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại sân bay Long Thành, thuộc xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Hội đồng tuyển dụng lao động Cảng hàng không Quốc tế Long Thành vừa ra thông báo tiếp tục tuyển dụng ở nhiều vị trí như đội vận hành nhà ga hành khách và nhà xe, đội điện tử - tin học, đội điện - nước - công trình cùng các vị trí tại trung tâm dịch vụ kỹ thuật hàng không...

Đợt này, số lao động cần bổ sung tại sân bay Long Thành là 132 người.

Trong đó, tại Trung tâm khai thác ga, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tuyển nhân viên vận hành trang thiết bị nhà ga 11 người, nhân viên vận hành BHS 17 người, nhân viên vận hành trang thiết bị cơ điện nhà ga, nhà xe 17 người, kỹ sư vận hành, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị nhà ga 1 người, nhân viên bảo trì, sửa chữa hệ thống điện hạ thế 23 người,…

Tại Trung tâm dịch vụ kỹ thuật hàng không, ACV tuyển nhân viên vận hành 31 người, kỹ sư vận hành, bảo trì, sửa chữa kỹ thuật 1 người, nhân viên kỹ thuật 12 người, nhân viên vận hành TTB 4 người và nhân viên bảo trì, sửa chữa TTB 6 người.

Trong đó, các công việc có yêu cầu chung là công dân Việt Nam, có thân nhân tốt, không tiền án tiền sự; sức khỏe loại 1 hoặc loại 2, không mắc bệnh mù màu, không nghiện ma tuý và các chất gây nghiện bị cấm khác; ngoại hình ưa nhìn, không có dị tật ảnh hưởng đến ngoại hình và khả năng vận động; trình độ văn hoá tốt nghiệp THPT...

Các vị trí khác nhau có các yêu cầu rõ ràng, cụ thể về trình độ chuyên môn. Ví dụ, vị trí kỹ sư công nghệ thông tin yêu cầu không quá 35 tuổi, tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc điện tử - viễn thông. Ứng viên cần có TOEIC tối thiểu 450 hoặc IELTS 4.0 trở lên.

Vị trí nhân viên vận hành trang thiết bị nhà ga yêu cầu không quá 30 tuổi, tốt nghiệp THPT và tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật trở lên hoặc thợ bậc 3/7 chuyên ngành cơ khí, tự động hoá... Ứng viên cần có tiếng Anh bằng TOEIC 300 hoặc IELTS tối thiểu 3.0.

sân bay Long Thành dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2026. Khi đi vào vận hành, sân bay có công suất phục vụ khoảng 100 triệu lượt hành khách mỗi năm cùng 5 triệu tấn hàng hóa.

Việc sân bay Long Thành đi vào hoạt động sẽ mở ra hàng nghìn cơ hội việc làm mới trong lĩnh vực hàng không và các ngành dịch vụ liên quan. Theo dự báo, chỉ riêng giai đoạn 1, sân bay sẽ cần hơn 13.700 lao động.