Dự án Khu chức năng đô thị Thịnh Liệt: Vì sao vẫn "án binh bất động"?

Dự án “án binh bất động” nhiều năm không chỉ gây lãng phí nghiêm trọng về tài nguyên đất, mà còn ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan và đời sống dân cư xung quanh.

Khu đất 6ha dự án Khu chức năng đô thị Thịnh Liệt bị bỏ hoang gần 10 năm nay. Ảnh: TB

Theo ông Vũ Thế Khoản, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Hoàng Mai, chủ đầu tư dự án Khu chức năng đô thị Thịnh Liệt là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Vinawaco. Dự án có tổng diện tích quy hoạch 60.323m², dân số khoảng 3.534 người, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.826 tỷ đồng. UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5854/QĐ-UBND ngày 21-10-2016 về chủ trương đầu tư và Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 26-3-2020 về phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500.

Thế nhưng đến nay, dự án vẫn im lìm, khiến toàn bộ khu đất trở thành không gian bị cây dại và rác thải xâm lấn.

Bà Nguyễn Thị Hoa, sống tại tổ 25 phường Hoàng Mai, chia sẻ: “Nơi đây từng là cơ sở sản xuất cũ, sau khi di dời, đã bị bỏ không cả chục năm nay. Mỗi khi mưa xuống, nước tù đọng khiến ruồi muỗi sinh sôi, không ai dám lại gần”.

Một cư dân khác bức xúc: “Cứ tưởng dự án sớm được triển khai để khu này khang trang hơn, ai ngờ bao năm rồi chỉ thấy tôn rỉ sét, cỏ mọc và rác thải chất thành đống”.

Dự án nằm ngay giữa khu dân cư đông đúc, nên việc đất bỏ hoang gây ảnh hưởng đến nhiều người dân khu vực. Ảnh: TB

Theo ông Vũ Thế Khoản, nguyên nhân dự án chậm tiến độ xuất phát từ tác động của dịch Covid-19 kéo dài và điều chỉnh dự án, thay đổi pháp lý trong công tác đầu tư, đặc biệt là quy định tại Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26-3-2021, yêu cầu nhà đầu tư phải có quyền sử dụng đất ở hợp pháp để được công nhận làm chủ đầu tư hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Hiện nay, chủ đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

Trên thực tế, mặc dù nằm trong danh mục dự án thí điểm thực hiện theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30-11-2024 của Quốc hội, được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 434/NQ-HĐND ngày 10-7-2025 và đã nhiều lần được điều chỉnh thủ tục pháp lý, song dự án Khu chức năng đô thị Thịnh Liệt chưa từng có dấu hiệu khởi động.

Phản ánh vấn đề này với phóng viên Báo Hànộimới, người dân không khỏi bức xúc về việc hàng chục nghìn mét vuông đất bị “ngủ quên” gần chục năm. Đây là “sự lãng phí không thể biện minh”, bởi không chỉ làm thất thoát nguồn lực, mà còn kéo theo hệ lụy về môi trường.

Nhiều người cho rằng, lãng phí đất không chỉ làm mất đi cơ hội phát triển, mà còn khiến bộ mặt đô thị trở nên xấu xí. Sự chậm trễ kéo dài khiến nguồn lực đất đai bị “đóng băng” giữa khu vực đô thị hóa nhanh, nơi nhu cầu về nhà ở, bãi đỗ xe, trường học, công viên công cộng ngày một cấp bách, càng trở nên phản cảm. Trong khi đó, ngay sát khu vực, nhiều dự án khác đã hoàn thiện, hình thành khu dân cư sầm uất, càng khiến khoảng đất trống giữa lòng đô thị trở nên lạc lõng...

Một khu đất “đất vàng” bị bỏ mặc giữa Thủ đô là hình ảnh đáng suy ngẫm về trách nhiệm sử dụng tài nguyên công. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần rà soát, đánh giá lại năng lực, tiến độ thực hiện của chủ đầu tư; nếu tiếp tục chậm trễ, cần mạnh dạn thu hồi, giao cho đơn vị có đủ năng lực triển khai thực chất.

Đất đô thị là nguồn lực hữu hạn, để hoang hóa từng ngày chính là sự lãng phí không thể chấp nhận trong giai đoạn Hà Nội đang nỗ lực phát triển văn minh, hiện đại.