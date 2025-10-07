Dự báo mới nhất về tỷ giá USD từ nay đến cuối năm

Trong báo cáo cập nhật về thị trường tiền tệ mới công bố, Chứng khoán MB (MBS) cho biết, trong tháng 9, áp lực tỷ giá USD/VND giảm nhiệt khi chỉ số DXY suy yếu trong nửa đầu tháng và thị trường kỳ vọng Fed sẽ có thêm hai đợt giảm lãi suất nữa đến cuối năm. Bên cạnh đó, chênh lệch lãi suất VND – USD (SWAP) đã đảo chiều dương, từ mức -2,7% cuối tháng 8 lên 0,6% vào cuối tháng 9, giúp hỗ trợ cho đồng nội tệ.

Theo đó, tỷ giá liên ngân hàng chốt tháng ở mức 26.426 VND/USD (tăng 0,3% so với tháng trước, tăng 3,8% so với đầu năm). Trên thị trường tự do, tỷ giá giảm 0,4% trong tháng, về 26.570 VND/USD (tăng 3,2% so với đầu năm). Trong khi đó, tỷ giá trung tâm giảm 0,2% so với đầu tháng, xuống 25.187 VND/USD (tăng 3,5% so với đầu năm).

MBS đánh giá, việc Fed đã giảm lãi suất trong tháng 9 và nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm thêm 0,5 điểm % trong quý IV, đưa tổng mức giảm của năm 2025 lên 0,75 điểm %, sẽ giúp giảm áp lực lên tỷ giá USD/VND, đồng thời tạo điều kiện để Ngân hàng Nhà nước (NHNN) duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng và môi trường lãi suất thấp nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Dù vậy, MBS cho rằng vẫn tồn tại một số rủi ro có thể tác động đến tỷ giá.

Thứ nhất, thặng dư thương mại hàng hóa dự kiến thu hẹp còn khoảng 16,3 – 20,4 tỷ USD năm 2025, khi xuất khẩu có thể chậm lại trong quý IV do doanh nghiệp đã đẩy mạnh tích trữ hàng hóa trước khi mức thuế đối ứng có hiệu lực từ ngày 7/8. Việt Nam cũng cần duy trì nhập khẩu từ Mỹ để giảm rủi ro bị áp thuế cao.

Thứ hai, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vẫn lớn, có thể khiến dòng tiền đầu cơ dịch chuyển.

Thứ ba, Fed có thể áp dụng lập trường ít ôn hòa hơn để kiềm chế lạm phát nếu không có tín hiệu rõ ràng về sự suy yếu của thị trường lao động hoặc nền kinh tế.

"Chúng tôi dự báo tỷ giá sẽ tăng nhẹ về cuối năm 2025, dao động trong khoảng 26.500 – 26.700 VND/USD, phản ánh mức tăng 4,1% - 4,9% so với đầu năm", MBS dự báo.

Tại báo cáo về thị trường tiền tệ mới công bố, Chứng khoán SHS cũng nhận định tỷ giá USD sẽ tiếp tục chịu áp lực tăng trong thời gian tới.

SHS cho biết, ngày 01/10, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp tục bán ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng (Forward), các ngân hàng đặt mua lớn (khoảng 1,41 tỷ USD) như một "quyền chọn miễn phí": nếu tỷ giá quanh Tết âm tăng thì sẽ thực hiện, nếu giảm thì vô hiệu lực, do đó hiệu lực hạ nhiệt rất hạn chế.

Cùng lúc, Kho bạc Nhà nước tiếp tục mua USD (tối đa 490 triệu USD - ngày 6/10 dự kiến thanh toán), hút bớt nguồn cung USD trên thị trường – gia tăng áp lực lên tỷ giá.

Theo SHS, dù Fed đã hạ lãi suất 0,25 điểm % giúp tỷ giá bớt căng thẳng, việc duy trì trạng thái SWAP dương nhẹ thời gian này của Ngân hàng Nhà nước là không đủ mạnh để tạo ra sự đột phá xoay chiều. Do vậy, SHS dự báo tỷ giá USD/VND khả năng tiếp tục xu hướng tăng.