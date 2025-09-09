Du lịch Lạc Hồng báo lỗ ròng trong nửa đầu năm 2025

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Lạc Hồng (Du lịch Lạc Hồng).

Theo đó, kết thúc nửa đầu năm 2025, Du lịch Lạc Hồng báo lỗ ròng gần 92,3 tỷ đồng, mức lỗ này tăng 174,7% so với khoản lỗ ròng gần 33,6 tỷ đồng của kỳ trước. Qua đó, doanh nghiệp ghi nhận lỗ lũy kế gần 149,1 tỷ đồng tính đến cuối quý II/2025.

Vốn chủ sở hữu của Du lịch Lạc Hồng giảm từ hơn 520,9 tỷ đồng xuống còn gần 428,7 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu ở mức 670 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm hơn 241,3 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu so với kỳ trước tăng từ 8,41 lần lên 10,44 lần, tương đương tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 4.474,4 tỷ đồng.

Trong đó, nợ vay ngân hàng hơn 1.677,9 tỷ đồng, giảm 28,5% so với kỳ trước; nợ vay từ phát hành trái phiếu gần 1.191,8 tỷ đồng; khoản nợ phải trả khác gần 1.604,7 tỷ đồng.

Được biết, hiện Du lịch Lạc Hồng đang lưu hành 4 lô trái phiếu được phát hành từ năm 2024 gồm các mã LHTCB2427001, LHTCB2427002, LHTCB2427003 và LHTCB2427004. Các lô trái phiếu này tổng giá trị phát hành dao động từ 115 tỷ đồng đến 495 tỷ đồng/lô trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào năm 2027.

Cũng trong trong 6 tháng đầu năm 2025, Du lịch Lạc Hồng đã chi tổng cộng gần 53,8 tỷ đồng để thanh toán đúng hạn tiền lãi cho 4 lô trái phiếu nêu trên.

Cụ thể, doanh nghiệp đã thanh toán hơn 5,1 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã LHTCB2427001; gần 22,2 tỷ đồng lãi cho lô LHTCB2427002; gần 6,3 tỷ đồng cho trái phiếu mã LHTCB2427003 và gần 20,2 tỷ đồng cho lô trái phiếu mã LHTCB2427004.

Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Lạc Hồng được thành lập ngày 11/10/2007, trụ sở chính đặt tại xóm Khai Đồi, xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ. Lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp gồm hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng và điều dưỡng.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất ngày 16/7/2025, vốn điều lệ của Du lịch Lạc Hồng đã tăng lên mức hơn 671,4 tỷ đồng.

Đồng thời, ông Trần Anh Kiên (SN 1983) đang giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, thay thế vị trí của ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa (SN 1979).