Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, chiều ngày 16/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã có buổi tiếp đoàn công tác của Trung tâm Thương mại thế giới Dubai (DWTC). Tại đây, lãnh đạo DWTC đã trình bày về mong muốn và kế hoạch tổ chức triển lãm GITEX Global.

GITEX Global là triển lãm công nghệ thường niên lớn nhất khu vực vùng Vịnh và nằm trong nhóm hàng đầu thế giới, do DWTC tổ chức. Riêng năm 2022, sự kiện đã tạo ra hơn 2,6 tỷ AED (gần 700 triệu USD) giá trị kinh tế, thu hút 170.000 khách tham dự và góp phần quan trọng khẳng định vị thế Dubai như một trung tâm đổi mới sáng tạo toàn cầu.

“Chúng tôi mong được sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đối với sự kiện quốc tế lớn và lần đầu tiên đưa về Việt Nam", ông Grant Tuchten - Phó Chủ tịch phụ trách công nghệ và ngành công nghiệp mới của DWTC cho bày tỏ.

Lãnh đạo Trung tâm Thương mại thế giới Dubai (DWTC) trình bày với Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng về mong muốn và kế hoạch tổ chức triển lãm GITEX Global vào năm 2026 (Ảnh: VGP/Thu Sa)

Tại buổi tiếp, ông Grant Tuchten cũng đã trình bày về mục tiêu, quy mô, lĩnh vực trọng tâm, thời gian, địa điểm cũng như mô hình phối hợp triển khai Triển lãm. Bên cạnh đó, ông Tuchten cũng đề xuất một số hỗ trợ, tạo điều kiện từ phía Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là hỗ trợ về không gian tổ chức sự kiện trong hai năm đầu để đảm bảo kinh phí đầu tư, tổ chức.

Bên cạnh đó, DWTC cũng cần sự tham gia, phối hợp, đồng hành của các cơ quan, bộ, ngành, chính quyền địa phương, các hội, hiệp hội doanh nghiệp để đảm bảo sự thành công và tác động lan tỏa của triển lãm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng bày tỏ trân trọng và đánh giá cao DWTC trong việc tổ chức GITEX Global - một trong những triển lãm công nghệ hàng đầu thế giới, thu hút hàng nghìn doanh nghiệp công nghệ lớn hàng năm.

Theo Phó Thủ tướng, uy tín quốc tế và năng lực tổ chức chuyên nghiệp của DWTC là nền tảng quan trọng để Việt Nam tin tưởng, hợp tác và đồng hành trong việc đưa GITEX đến Việt Nam năm 2026.

Khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn dành sự quan tâm và ủng hộ lớn đối với kế hoạch tổ chức GITEX Việt Nam 2026, coi đây là một sự kiện quốc tế trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và công nghệ lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Phó Thủ tướng nhận định việc tổ chức GITEX tại Việt Nam không chỉ mang lại cơ hội lớn trong việc thu hút đầu tư, công nghệ và tri thức toàn cầu, mà còn góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn về môi trường đầu tư, kinh doanh trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương.

Phó Thủ tướng tin tưởng GITEX Việt Nam 2026 sẽ là một dấu mốc có ý nghĩa chiến lược, thể hiện quyết tâm hội nhập quốc tế, đồng thời góp phần khẳng định vị thế đất nước trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khu vực và toàn cầu. Đây cũng sẽ là cơ hội lớn để các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức trong nước kết nối, hợp tác sâu rộng với cộng đồng công nghệ quốc tế, từ đó tạo ra những giá trị bền vững và lâu dài.

Trên tinh thần hợp tác, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ và thường xuyên để triển khai chi tiết kế hoạch tổ chức GITEX Việt Nam 2026. Hai bên cần duy trì trao đổi, kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh, qua đó bảo đảm tiến độ và chất lượng công tác chuẩn bị cho sự kiện.

Bên cạnh đó, GITEX chủ động phối hợp Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) hoàn thiện đề án, báo cáo lãnh đạo Chính phủ về chương trình. Nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, GITEX cùng NIC sớm báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo các cơ quan quản lý liên quan để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.