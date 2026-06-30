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Đức - Paraguay: Cỗ xe tăng bị loại trong lần đầu tiên thua trên chấm luân lưu tại World Cup

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Đức - Paraguay: Cỗ xe tăng bị loại trong lần đầu tiên thua trên chấm luân lưu tại World Cup

Paraguay thắng 4-3 trên chấm luân lưu sau 120 phút hòa 1-1, gây ra cú sốc lớn nhất vòng 32 đội World Cup 2026.

120 phút áp đảo là không đủ

Đức kiểm soát trận đấu từ đầu đến cuối với 21 cú sút so với 7 của Paraguay nhưng Paraguay không dễ bị khuất phục. Với sự tinh quái của người Nam Mỹ, họ phạm lỗi có chủ đích, sử dụng nhiều tiểu xảo để gây khó dễ cho người Đức. Ở bên trên, Almiron mới trở lại sau án treo giò đã liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự được chỉ huy bởi Neuer. Cách chơi đó khiến cho Đức không thể ghi được bàn trong suốt dù kiểm soát bóng đến 80% trong hiệp 1.

Bàn thắng mở tỷ số đến phút 42 cho Paraguay, từ đường chuyền của Galarza, Julio Enciso đánh đầu vào góc trái khung thành trong sự bất lực của Neuer.

Đức - Paraguay: Cỗ xe tăng bị loại trong lần đầu tiên thua trên chấm luân lưu tại World Cup- Ảnh 1.

Enciso ghi bàn mở tỷ số từ cú đánh đầu đẹp mắt

Phút 54, Havertz gỡ hòa cho tuyển Đức bằng cú đánh đầu sau đường chuyền của Wirtz, nhưng Đức không thể ghi thêm bàn thắng nào nữa dù tạo ra vô số cơ hội.

Đức - Paraguay: Cỗ xe tăng bị loại trong lần đầu tiên thua trên chấm luân lưu tại World Cup- Ảnh 2.

Đức - Paraguay: Cỗ xe tăng bị loại trong lần đầu tiên thua trên chấm luân lưu tại World Cup- Ảnh 3.

Hiệp phụ đến với khoảnh khắc tưởng chừng kết thúc tất cả khi Jonathan Tah đánh đầu tung lưới Paraguay từ quả phạt góc. Tuy nhiên, VAR đã vào cuộc và không công nhận bàn thắng do Anton đã phạm lỗi trong pha tranh chấp trên không. Sau 120 phút, 2 đội bước vào loạt luân lưu.

Đức - Paraguay: Cỗ xe tăng bị loại trong lần đầu tiên thua trên chấm luân lưu tại World Cup- Ảnh 4.

Tah ăn mừng bàn thắng sau pha dứt điểm dũng mãnh

Đức - Paraguay: Cỗ xe tăng bị loại trong lần đầu tiên thua trên chấm luân lưu tại World Cup- Ảnh 5.

Đức - Paraguay: Cỗ xe tăng bị loại trong lần đầu tiên thua trên chấm luân lưu tại World Cup- Ảnh 6.

Chú thích ảnh

Đức - Paraguay: Cỗ xe tăng bị loại trong lần đầu tiên thua trên chấm luân lưu tại World Cup- Ảnh 7.

Nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng

Kỷ lục 44 năm không thua penalty chấm dứt

Từ 1982 đến 2006, Đức trải qua 4 loạt luân lưu tại World Cup và thắng tất cả. Không một đội nào từng cản được Đức trên chấm 11m ở sân chơi lớn nhất thế giới, kể từ trận bán kết ở Espana 44 năm trước. Nhưng đêm qua tại Foxborough, Paraguay đã chấm dứt điều đó.

Đức - Paraguay: Cỗ xe tăng bị loại trong lần đầu tiên thua trên chấm luân lưu tại World Cup- Ảnh 8.

Chú thích ảnh

Đức - Paraguay: Cỗ xe tăng bị loại trong lần đầu tiên thua trên chấm luân lưu tại World Cup- Ảnh 9.

Đức - Paraguay: Cỗ xe tăng bị loại trong lần đầu tiên thua trên chấm luân lưu tại World Cup- Ảnh 10.

Havertz bước lên đá quả đầu tiên cho Đức và bị thủ thành Gill cản phá. Dù sau đó các đồng đội của anh đặc biệt là thủ thành Neuer đã rất cố gắng nhưng không thể cứu lại 1 trận thua của tuyên Đức. Sau 6 loạt sút, Paraguay giành chiến thắng 4-3.

Đức - Paraguay: Cỗ xe tăng bị loại trong lần đầu tiên thua trên chấm luân lưu tại World Cup- Ảnh 11.

Nỗi buồn của các ngôi sao Đức

Đức - Paraguay: Cỗ xe tăng bị loại trong lần đầu tiên thua trên chấm luân lưu tại World Cup- Ảnh 12.

Đức - Paraguay: Cỗ xe tăng bị loại trong lần đầu tiên thua trên chấm luân lưu tại World Cup- Ảnh 13.

Đức - Paraguay: Cỗ xe tăng bị loại trong lần đầu tiên thua trên chấm luân lưu tại World Cup- Ảnh 14.

Kai Havertz là nhân vật trung tâm của trận đấu. Anh ghi bàn gỡ hòa phút 54, tạo ra hy vọng lớn cho Đức trong suốt trận đấu. Tuy nhiên, anh cũng bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội đối mặt với thủ thành Gill trong hiệp 2 và hiệp phụ. Rồi cuối cùng, cầu thủ của Arsenal kết thúc ngày thi đấu buồn của mình với cú sút penalty không thành công.

Đức - Paraguay: Cỗ xe tăng bị loại trong lần đầu tiên thua trên chấm luân lưu tại World Cup- Ảnh 15.

Đức - Paraguay: Cỗ xe tăng bị loại trong lần đầu tiên thua trên chấm luân lưu tại World Cup- Ảnh 16.

Với kết quả này, Paraguay vào vòng 16 đội lần đầu kể từ 2010. Đội bóng Nam Mỹ sẽ gặp Pháp hoặc Thụy Điển tại Philadelphia ngày 5/7.

Theo Ánh Tuân

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

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