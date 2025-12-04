Đường Lê Lợi - TPHCM "thay áo mới" từ ngày 5-12

Chủ tịch UBND TPHCM vừa chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ và triển khai thi công chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi, phường Sài Gòn và phường Bến Thành, theo đề nghị của Sở Xây dựng.

Thời gian thi công từ ngày 5 đến trước ngày 30-12-2025.

Đường Lê Lợi chuẩn bị "thay áo mới" từ ngày 5-12

Phạm vi thi công là trục đường Lê Lợi và Công trường Lam Sơn. Theo đó sẽ chỉnh trang mặt đứng các dãy nhà từ Chợ Bến Thành đến Khách sạn Rex, khu vực Nhà hàng Hoàng Long cũ và chung cư số 9 Công trường Lam Sơn; cải tạo vỉa hè hai bên và dải phân cách giữa đường Lê Lợi.

Cụ thể, đối với mặt đứng các dãy nhà: vệ sinh rong rêu, cây bụi trên mặt đứng. Sơn mới mặt tiền các công trình dọc đường Lê Lợi. Chọn màu sắc tạo sự hài hòa tổng thể cho cả trục đường.

Sắp xếp lại vị trí bảng hiệu, bảng quảng cáo cho phù hợp (bố trí tại tầng 1 của các dãy nhà – không che chắn cửa sổ các tầng lầu). Sơn mới lại các mái nhà và mặt bên của các công trình (trường hợp tiếp giáp các nhà kế cận có tầng cao khác nhau).

Đối với dải phân cách: lát đá mặt bằng dải phân cách và ốp đá granite thành của bồn cây tạo thẩm mỹ, đồng bộ với cảnh quan chung. Bổ sung cây bụi (cây lá màu) nhằm tạo sự sinh động. Đối với vỉa hè hai bên đường Lê Lợi: lát đá granite vỉa hè đồng bộ với cảnh quan chung.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND phường Sài Gòn, UBND phường Bến Thành và Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tổ chức và triển khai thực hiện chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi theo phương án đề xuất của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền.

UBND phường Sài Gòn và UBND phường Bến Thành chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Văn hóa và Thể thao và Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tổ chức lấy ý kiến đồng thuận của các cá nhân/tổ chức là chủ sở hữu các công trình trên tuyến đường Lê Lợi về phương án thiết kế chỉnh trang mặt tiền nhà/công trình đảm bảo tiến độ khởi công vào ngày 5-12.

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp UBND phường Sài Gòn và UBND phường Bến Thành hạn chế tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao trên tuyến đường Lê Lợi trong thời gian tiến hành thi công.

Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp, hỗ trợ UBND phường Sài Gòn, UBND phường Bến Thành và các sở ngành trong quá trình lấy ý kiến của các cá nhân/tổ chức là chủ sở hữu các công trình trên tuyến đường Lê Lợi đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình thi công.

Sở Xây dựng đánh giá đường Lê Lợi là một trong những trục đường chính của khu vực trung tâm hiện hữu của TPHCM. Nơi đây thường tổ chức các sự kiện lớn, nơi tập trung đông đảo du khách trong và ngoài nước, là bộ mặt của thành phố. Do đó, chỉnh trang mặt đứng dãy nhà trên trục đường Lê Lợi và dải phân cách, vỉa hè hai bên đường nhằm tạo sự mới mẻ sinh động hiện đại của trục đường, từng bước chỉnh cảnh quan đô thị. Việc Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ và thực hiện thi công chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi là cần thiết, đáng trân trọng, tạo được sự thu hút đầu tư xã hội hóa vào cải tạo kiến trúc cảnh quan đô thị, phù hợp với sự phát triển chung của thành hố.



