Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tài Sản Số
Tài Sản Số
xem chi tiết

El Salvador mua thêm BTC nhân kỷ niệm 4 năm “Bitcoin Day”

08-09-2025 - 14:51 PM | Thị trường chứng khoán

El Salvador mua thêm BTC nhân kỷ niệm 4 năm “Bitcoin Day”

Giao dịch nâng tổng dự trữ quốc gia của El Salvador lên hơn 6.313 BTC, tương ứng giá trị hơn 700 triệu USD.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống El Salvador Nayib Bukele vừa thông báo mua 21 Bitcoin nhân kỷ niệm 4 năm “Bitcoin Day”. Giao dịch này nâng tổng dự trữ quốc gia của El Salvador lên hơn 6.313 BTC, tương ứng giá trị hơn 700 triệu USD.

El Salvador mua thêm BTC nhân kỷ niệm 4 năm “Bitcoin Day”- Ảnh 1.

Năm 2021, El Salvador gây chấn động khi hợp pháp hóa Bitcoin. Nhưng bốn năm sau, nước này buộc phải hủy bỏ luật, dừng chi ngân sách mua BTC và thu hẹp hỗ trợ ví Chivo để đáp ứng yêu cầu vay vốn từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Báo cáo IMF tháng 7/2025 khẳng định El Salvador không mua thêm BTC từ cuối năm 2024.

Thực tế, Bitcoin từ sự nghi ngờ đang dần phổ biến và ngày càng được chấp thuận rộng rãi trên toàn cầu. Theo CoinDesk dẫn dữ liệu từ Glassnode, lượng Bitcoin nằm trong ví lưu trữ lạnh hoặc do nhà đầu tư dài hạn nắm giữ, hầu như không được giao dịch, đã lập kỷ lục 14,3 triệu đơn vị vào cuối tháng 8, chiếm khoảng 72% trong tổng 19,9 triệu Bitcoin lưu hành.

Điều này phản ánh xu hướng tích lũy tiếp tục diễn ra, bất chấp biến động giá. Giữa tháng 8, Bitcoin từng đạt đỉnh lịch sử 124.000 USD trước khi mất khoảng 15%. Tuy vậy, chỉ trong vòng một tháng, thêm khoảng 20.000 BTC được đưa vào nhóm “khó thanh khoản”, cho thấy tâm lý nắm giữ kiên định.

Theo giới phân tích, nguồn cung ngày càng bị thắt chặt có thể tạo động lực cho một đợt tăng trưởng mới khi niềm tin thị trường cải thiện. Trong ngắn hạn, diễn biến này cũng củng cố vị thế của Bitcoin như một kênh lưu trữ giá trị an toàn và dài hạn.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

Sự kiện: Tài Sản Số

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mirae Asset: VN-Index có thể lên 1.800 điểm trong tháng 9, các đợt rung lắc với biên độ lớn tiếp tục duy trì

Mirae Asset: VN-Index có thể lên 1.800 điểm trong tháng 9, các đợt rung lắc với biên độ lớn tiếp tục duy trì Nổi bật

Thêm một bước tiến lớn, có ý nghĩa rất quan trọng cho tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán

Thêm một bước tiến lớn, có ý nghĩa rất quan trọng cho tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Nổi bật

Pinetree: Số hoá toàn diện đón đầu xu thế phát triển của thị trường tài chính

Pinetree: Số hoá toàn diện đón đầu xu thế phát triển của thị trường tài chính

15:00 , 08/09/2025
Chủ đầu tư Goldmark City có nợ phải trả gấp 5,17 lần vốn chủ sở hữu

Chủ đầu tư Goldmark City có nợ phải trả gấp 5,17 lần vốn chủ sở hữu

14:56 , 08/09/2025
Becamex IDC thanh toán hơn 835 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

Becamex IDC thanh toán hơn 835 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

14:34 , 08/09/2025
Novaland sắp phát hành hơn 97 triệu cổ phiếu ESOP thưởng và bán rẻ cho nhân viên

Novaland sắp phát hành hơn 97 triệu cổ phiếu ESOP thưởng và bán rẻ cho nhân viên

14:33 , 08/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên