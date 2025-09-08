El Salvador mua thêm BTC nhân kỷ niệm 4 năm “Bitcoin Day”

Trên mạng xã hội X, Tổng thống El Salvador Nayib Bukele vừa thông báo mua 21 Bitcoin nhân kỷ niệm 4 năm “Bitcoin Day”. Giao dịch này nâng tổng dự trữ quốc gia của El Salvador lên hơn 6.313 BTC, tương ứng giá trị hơn 700 triệu USD.

Năm 2021, El Salvador gây chấn động khi hợp pháp hóa Bitcoin. Nhưng bốn năm sau, nước này buộc phải hủy bỏ luật, dừng chi ngân sách mua BTC và thu hẹp hỗ trợ ví Chivo để đáp ứng yêu cầu vay vốn từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Báo cáo IMF tháng 7/2025 khẳng định El Salvador không mua thêm BTC từ cuối năm 2024.

Thực tế, Bitcoin từ sự nghi ngờ đang dần phổ biến và ngày càng được chấp thuận rộng rãi trên toàn cầu. Theo CoinDesk dẫn dữ liệu từ Glassnode, lượng Bitcoin nằm trong ví lưu trữ lạnh hoặc do nhà đầu tư dài hạn nắm giữ, hầu như không được giao dịch, đã lập kỷ lục 14,3 triệu đơn vị vào cuối tháng 8, chiếm khoảng 72% trong tổng 19,9 triệu Bitcoin lưu hành.

Điều này phản ánh xu hướng tích lũy tiếp tục diễn ra, bất chấp biến động giá. Giữa tháng 8, Bitcoin từng đạt đỉnh lịch sử 124.000 USD trước khi mất khoảng 15%. Tuy vậy, chỉ trong vòng một tháng, thêm khoảng 20.000 BTC được đưa vào nhóm “khó thanh khoản”, cho thấy tâm lý nắm giữ kiên định.

Theo giới phân tích, nguồn cung ngày càng bị thắt chặt có thể tạo động lực cho một đợt tăng trưởng mới khi niềm tin thị trường cải thiện. Trong ngắn hạn, diễn biến này cũng củng cố vị thế của Bitcoin như một kênh lưu trữ giá trị an toàn và dài hạn.