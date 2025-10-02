Elon Musk trở thành người đầu tiên trong lịch sử có 500 tỷ USD tài sản, tương đương GDP của cả một quốc gia

Ngày 1/10/2025, Elon Musk chính thức trở thành cá nhân đầu tiên trong lịch sử cán mốc 500 tỷ USD tài sản ròng, theo bảng xếp hạng Real-Time Billionaires của Forbes.

Dù con số này chỉ thoáng qua trong một phiên giao dịch và biến động theo từng nhịp thở của cổ phiếu Tesla, nó vẫn mang ý nghĩa biểu tượng: chưa bao giờ thế giới chứng kiến một cá nhân nắm giữ khối tài sản khổng lồ tương đương GDP của cả một quốc gia tầm trung.

Thành tích này không chỉ củng cố vị thế của ông là người giàu nhất hành tinh mà còn vẽ lại ranh giới của sự tích lũy tài sản cá nhân trong kỷ nguyên hiện đại.

Tỷ phú trên giấy?

Sự tăng trưởng thần tốc, đưa tài sản của Elon Musk từ 24,6 tỷ USD vào tháng 3/2020 lên nửa nghìn tỷ USD chỉ trong hơn 5 năm, là kết quả của đà tăng phi mã từ hệ sinh thái các công ty của ông.

Động lực trực tiếp giúp Elon Musk bứt phá nằm ở Tesla. Với việc nắm giữ khoảng 12,4% cổ phần, mỗi phần trăm tăng giá của Tesla ngay lập tức cộng thêm hàng tỷ USD vào khối tài sản của ông.

Trong phiên giao dịch ngày 1/10, chỉ riêng mức tăng 3,3% của cổ phiếu Tesla đã khiến tài sản của Elon Musk "phình" thêm hơn 6 tỷ USD. Giới đầu tư đang lạc quan hơn sau khi tỷ phú giàu nhất thế giới công khai tuyên bố rút khỏi các vai trò không cốt lõi để tập trung toàn lực vào kinh doanh, điều này được xem là một liều thuốc tinh thần cho cổ phiếu.

Tuy nhiên nếu chỉ nhìn vào Tesla thì chưa đủ. SpaceX, xAI và các công ty tư nhân khác trong hệ sinh thái Elon Musk cũng góp phần quan trọng. SpaceX từng được định giá tới 400 tỷ USD, trong khi xAI, công ty trí tuệ nhân tạo non trẻ của ông, sau khi sáp nhập với mạng xã hội X (Twitter cũ), cũng được giới đầu tư định giá gần 80 tỷ USD.

Quan trọng hơn, sự ra đời và tăng trưởng nhanh chóng của startup AI xAI đã chứng minh khả năng của Elon Musk trong việc định hình các thị trường công nghệ mới. Việc xAI đạt mức định giá gần 80 tỷ USD chỉ sau thời gian ngắn cho thấy nhà đầu tư đặt niềm tin tuyệt đối vào tầm nhìn "đa ngành" của vị tỷ phú này.

Những con số này không chỉ nâng tổng tài sản của ông chủ Tesla mà còn cho thấy vai trò ngày càng lớn của các công ty tư nhân trong định hình giá trị ròng của một tỷ phú.

Tuy vậy, câu chuyện Musk trở thành "người nửa nghìn tỷ" cũng đặt ra nhiều hoài nghi. Phần lớn tài sản của ông không phải là tiền mặt, mà là cổ phần, quyền chọn và định giá mang tính lý thuyết.

Điều này khiến tài sản của Musk biến động dữ dội theo thị trường. Trong cùng ngày Forbes công bố kỷ lục, giá cổ phiếu Tesla hạ nhẹ cuối phiên, kéo tài sản ròng của ông xuống 499,1 tỷ USD. Con số "500 tỷ" vì thế vừa mang tính biểu tượng, vừa mong manh, phản ánh sự lệ thuộc của Musk vào niềm tin của nhà đầu tư và sự hưng phấn của thị trường.

Tuy nhiên, sự kiện này vẫn mang nhiều ý nghĩa khi đã vượt qua mọi kỷ lục trước đó, bao gồm cả cột mốc 400 tỷ USD mà chính Musk thiết lập vào tháng 12/2024. Tốc độ tăng trưởng 100 tỷ USD chỉ trong vòng chưa đầy một năm là một hiện tượng kinh tế chưa từng có.

Việc đạt mốc 500 tỷ USD đã làm nổi bật khoảng cách giàu nghèo chưa từng có giữa người giàu nhất thế giới và những người còn lại, khi tài sản của Musk vượt xa người đứng thứ hai (Larry Ellison) tới 150 tỷ USD.

Việc Elon Musk cán mốc 500 tỷ USD không chỉ cho thấy sức mạnh tài chính cá nhân mà còn phơi bày sự dịch chuyển quyền lực trong thế giới hiện đại.

Trong khi các tỷ phú truyền thống từng được định hình bởi bất động sản, dầu mỏ hay sản xuất công nghiệp, thì Musk trở thành biểu tượng của thời đại công nghệ, nơi một ý tưởng, một cú tăng giá cổ phiếu, hay một vòng định giá startup có thể tạo ra "của cải trên giấy" nhanh hơn bất kỳ ngành nào khác.

Cột mốc này cũng làm nổi bật khoảng cách giàu nghèo toàn cầu ngày càng rộng, khi một cá nhân sở hữu khối tài sản ngang bằng GDP của một quốc gia, trong khi nhiều nước vẫn loay hoay đối phó khủng hoảng kinh tế và nợ công.

Tỷ phú nghìn tỷ USD

Trong bối cảnh 500 tỷ USD, sự chú ý đang chuyển sang mục tiêu tiếp theo: Liệu Elon Musk có thể trở thành "Tỷ phú nghìn tỷ" đầu tiên của nhân loại?

Câu trả lời phụ thuộc vào nhiều biến số: sự bền vững của Tesla trong cuộc đua xe điện ngày càng khốc liệt, thành công của SpaceX trong việc thương mại hóa vũ trụ, hay khả năng xAI tạo dấu ấn trong cuộc đua AI toàn cầu. Nếu những mảng kinh doanh này tiếp tục giữ đà tăng trưởng, viễn cảnh ấy không còn quá xa. Nhưng nếu thị trường điều chỉnh mạnh, tham vọng "nghìn tỷ USD" có thể chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi.

Tất nhiên, những đồn đoán này không phải là không có cơ sở. Hội đồng quản trị Tesla đang đề xuất một gói thù lao khổng lồ mới, có khả năng trị giá 1.000 tỷ USD, gắn liền với việc Tesla đạt được các mục tiêu kinh doanh và vốn hóa thị trường ở mức phi thường.

Nếu Tesla, SpaceX, và xAI tiếp tục đà phát triển theo đúng tầm nhìn của Musk, đặc biệt là trong các lĩnh vực tiên phong như AI, Robot và du hành vũ trụ, thì cột mốc 1.000 tỷ USD có thể chỉ là vấn đề thời gian.

Thành tựu 500 tỷ USD của Elon Musk không chỉ là một con số mà là minh chứng cho một mô hình kinh doanh mới: kiểm soát một hệ sinh thái các công ty công nghệ cao, đột phá trong các ngành công nghiệp then chốt. Cột mốc này vì thế không chỉ là một kỷ lục cá nhân, mà là tấm gương phản chiếu bản chất của nền kinh tế công nghệ: nhanh, bùng nổ, dễ thăng hoa nhưng cũng đầy bất ổn.

Trong thế giới nơi giá trị có thể nhân đôi chỉ trong một năm và cũng có thể "bốc hơi" chỉ trong vài tuần, Elon Musk trở thành minh chứng sống động cho thời đại giàu có đầy biến động.

*Nguồn: Reuters, Fortune, BI