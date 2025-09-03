Ethereum Foundation muốn bán 10.000 ETH ngay trong tháng 9

Trong một thông báo trên mạng xã hội X ngày 3/9/2025, Ethereum Foundation (EF) – tổ chức quản lý blockchain lớn thứ hai thế giới Ethereum (ETH) đã công bố kế hoạch bán 10.000 ETH (khoảng 44 triệu USD) trong tháng 9 này.

Số ETH trên sẽ được EF chuyển đổi thành tiền mặt thông qua các sàn giao dịch tập trung (CEX), nhằm có thêm ngân quỹ để tiếp tục các hoạt động nghiên cứu phát triển, tài trợ và quyên góp ủng hộ trong khuôn khổ hệ sinh thái Ethereum. EF cho biết, việc chuyển đổi sẽ diễn ra trên nhiều lệnh nhỏ hơn, thay vì một giao dịch lớn duy nhất.

Ở chiều ngược lại, Yunfeng Financial Group vừa thông báo đã mua 10.000 ETH trên thị trường mở. Được biết, tỷ phú Jack Ma hiện là đồng sáng lập Yunfeng Capital - công ty kiểm soát Yunfeng Financial Group, và gián tiếp nắm giữ khoảng 11,15% cổ phần.

Sau khi lập đỉnh mới vào ngày 22/8, ETH đã quay đầu điều chỉnh giảm khoảng 8% xuống dưới 4.400 USD. Tuy nhiên, so với thời điểm đầu tháng 4, giá đồng tiền số này đã tăng gấp gần 3 lần, thu hút sự chú ý của nhà đầu tư.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X trước đó, Joseph Lubin - nhà đồng sáng lập Ethereum dự báo giá ETH có thể tăng 100 lần so với hiện tại, thậm chí hơn. “Ethereum/ETH sẽ vượt qua cơ sở tiền tệ của Bitcoin/BTC”, Lubin nhấn mạnh. Điều này đặt ra viễn cảnh Ethereum không chỉ là nền tảng blockchain hàng đầu về công nghệ, mà còn có thể trở thành tài sản kỹ thuật số mạnh mẽ nhất về giá trị vốn hóa.

Joseph Lubin cho rằng Wall Street hiện đang trả tiền cho một hệ thống hạ tầng rời rạc, và Ethereum sẽ loại bỏ phần lớn sự phân mảnh này. “Các tập đoàn tài chính lớn như JPMorgan sẽ sớm phải tham gia hạ tầng phi tập trung”, Lubin nhấn mạnh. Điều đó đồng nghĩa các “ông lớn” tài chính sẽ tham gia staking, vận hành validator, quản lý mạng Layer 2, Layer 3, phát triển hợp đồng thông minh và tham gia DeFi. Ông cũng bác bỏ lo ngại rằng các mạng Layer 2 sẽ làm suy yếu Ethereum mainnet.