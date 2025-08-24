EU chuyển cho Ukraine bao nhiêu tiền của Nga trong năm 2025?

EU thông báo đã chuyển cho Ukraine 10,5 tỷ đô la trong năm 2025 từ tài sản bị đóng băng của ngân hàng trung ương Nga.

Các nước phương Tây đã đóng băng ước tính 300 tỷ đô la tài sản của Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, trong đó khoảng 200 tỷ đô la do công ty thanh toán bù trừ Euroclear có trụ sở tại Brussels nắm giữ.

Các khoản tiền này đã tích lũy hàng tỷ đô la tiền lãi, và phương Tây đang tìm cách sử dụng nguồn thu này để tài trợ cho Ukraine.

Mặc dù không hoàn toàn tịch thu, G7 năm ngoái đã ủng hộ một kế hoạch cung cấp cho Kiev khoản vay 50 tỷ đô la, và sẽ được hoàn trả bằng lợi nhuận. EU đã cam kết 21 tỷ đô la.

EC ngày 22/8 thông báo rằng, họ đã giải ngân đợt thứ bảy trong số các khoản tiền đã cam kết cho Ukraine trị giá hơn 1 tỷ, nâng tổng số tiền trong năm nay lên 10,5 tỷ đô la.

Một số quốc gia phương Tây đã thúc đẩy việc chuyển giao toàn bộ tài sản bị đóng băng của Nga sang Ukraine, trong khi một số quốc gia khác bày tỏ lo ngại về mặt pháp lý và đề xuất nên giữ lại số tiền này làm đòn bẩy.

Các nhà kinh tế cảnh báo rằng, việc sử dụng tài sản mà không có cơ sở pháp lý có thể làm suy yếu niềm tin toàn cầu vào các tổ chức tài chính phương Tây.

“Toàn bộ vấn đề này khá nhạy cảm”, Nicolas Veron, nhà kinh tế người Pháp thuộc viện nghiên cứu Bruegel có trụ sở tại Brussels, phát biểu với tờ Die Welt tuần này.

“Các ngân hàng trung ương phải có khả năng tin tưởng rằng, dự trữ của họ ở nước ngoài được an toàn. Đây là yếu tố cốt lõi của trật tự tiền tệ toàn cầu”, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Công ty tài chính Euroclear cũng đã đưa ra những cảnh báo tương tự.

Moscow đã lên án việc đóng băng tài sản và cảnh báo rằng, việc tịch thu này sẽ đồng nghĩa với "cướp bóc" và vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời gây phản tác dụng với phương Tây.

Maksim Oreshkin, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Nga, cho biết, ngay cả việc đóng băng các quỹ cũng đã làm tổn hại đến niềm tin vào hệ thống tài chính phương Tây.

“Toàn bộ tình hình này là một đòn giáng mạnh vào hệ thống tài chính phương Tây và các nước phương Tây. Đây không phải là điều có thể xảy ra - nó đã xảy ra rồi. Thiệt hại đã xảy ra rồi”, ông Oreshkin phát biểu hồi tháng 6/2025.

Trước đó, Tổng thống Nga Putin đã cảnh báo rằng, việc tịch thu tài sản sẽ gây ra một sự dịch chuyển không thể đảo ngược sang các hệ thống thanh toán khu vực, và khiến nhiều quốc gia rời xa các thể chế phương Tây.