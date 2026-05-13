EU đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 21 'mạnh chưa từng có' nhằm vào Nga

Theo tờ Politico, Liên minh châu Âu dự định siết chặt hơn nữa các biện pháp trừng phạt chống Nga nhằm buộc Nga phải đồng ý với một thỏa thuận hòa bình cho cuộc chiến Ukraine. Tờ báo này lưu ý, Hạm đội bóng tối của Nga sẽ một lần nữa trở thành mục tiêu.

"Việc siết chặt kiểm soát hạm đội ngầm sẽ giúp cắt đứt một trong những nguồn thu nhập quan trọng nhất của Nga và gia tăng áp lực buộc Tổng thống Vladimir Putin từ bỏ những yêu sách của ông trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào dành cho Ukraine", tờ Politico nhấn mạnh.

Bài báo cung cấp thêm thông tin chi tiết, lưu ý Ủy ban châu Âu có thể sẽ xem xét lại ý tưởng cấm vận tải đường biển đối với các tàu buôn của Nga, điều mà cho đến nay đã bị Malta và Hy Lạp ngăn chặn.

Gói trừng phạt thứ 21 dự kiến sẽ ban hành vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7, được cho là nhắm vào các ngân hàng, tổ chức tài chính và tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Nga, cũng như các công ty bán ngũ cốc từ các vùng lãnh thổ Ukraine đang do Nga kiểm soát.

"EU đã nhìn thấy cơ hội để thúc đẩy các biện pháp trừng phạt trước đây bị chính phủ của Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngăn chặn.

Những biện pháp này bao gồm hạn chế nhắm vào các thành viên cấp cao của Giáo hội Chính thống Nga, đặc biệt là người đứng đầu - Thượng phụ Kirill, một đồng minh thân cận của Tổng thống Putin, người đã hoan nghênh việc bắt đầu Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine", bài báo khẳng định.

Theo bài báo, Liên minh châu Âu bất chấp những vấn đề rõ ràng trong nền kinh tế của họ, hiện đang có tâm trạng lạc quan, được thúc đẩy bởi những khó khăn trong nền kinh tế Nga.

"Nga đang phải chịu đựng cú sốc lạm phát trì trệ, đó là lý do tại sao chúng tôi nhấn mạnh trong các cuộc gặp với G7 và những cuộc đàm phán song phương với đại diện của Mỹ rằng hiện tại không phải là lúc để giảm bớt áp lực lên Nga", Cố vấn Kinh tế EU Valdis Dombrovskis nói rõ.

Quan điểm của châu Âu trái ngược với Tổng thống Donald Trump khi nói rằng Ukraine hiện đang nắm giữ tất cả các quân bài chủ chốt để tiếp tục cuộc chiến, đó là việc giải tỏa khoản vay 90 tỷ euro và tăng cường số lượng các cuộc tấn công tầm xa vào trong đất Nga.

"Các đồng minh của Ukraine lập luận rằng một cuộc tấn công vào mùa Hè có thể mang tới lợi ích cho Ukraine, khi Thủ tướng mới của Hungary là ông Peter Magyar đã nắm quyền.

Ngoài ra, một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài với Iran có khả năng đạt được và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 dự kiến sẽ tập trung sự chú ý của Mỹ trở lại vào tiến trình hòa bình", tờ báo kết luận.