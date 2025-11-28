Fanpage của Vinpearl Nha Trang thông báo về tình trạng của đàn vịt "tài phiệt" trước bão số 15 Koto

Tối 27/11, tài khoản Facebook Vinpearl Nha Trang đã cập nhật thông tin/ tình trạng về đàn vịt lạc trôi trong đợt mưa lũ vừa rồi vào Vinpearl - khu nghỉ dưỡng với resort 5 sao ở đảo Hòn Tre.

Theo đó, nhân viên tại đây đã giữ đàn vịt lại sau khi thấy các “chiến thần” phiêu lưu có dấu hiệu di chuyển tiếp. Song cách thông báo hài hước của Vinpearl Nha Trang đã khiến nhiều người thích thú.

“TIN KHẨN: VINWONDERS NHA TRANG ĐÃ CHÍNH THỨC KÝ CAM KẾT BẢO VỆ ĐÀN VỊT! Sau khi thấy các em vịt chuẩn bị vali, đội nón bảo hộ, mang phao vịt để tránh bão… thì VinWonders Nha Trang đã quyết định vào cuộc! Cả nhà yên tâm cho đàn vịt nhé!” - là nội dung thông báo trên page Vinpearl Nha Trang.

Kèm theo bài đăng là cảnh đàn vịt nằm gọn trong lồng, được ký giấy trao nhận theo quy định của đơn vị này.

Nhân viên tại khu resort ký giấy giao nhận đàn vịt (Ảnh: Vinpearl Nha Trang)

Có thể là chuyến phiêu lưu kỳ lạ nhất đời vịt (Ảnh: Vinpearl Nha Trang)

Phía dưới bài đăng, cư dân mạng bày tỏ sự thích thú và đồng tình với cách xử lý từ phía resort. Thậm chí nhiều người còn tính đến cảnh ít hôm nữa có thể gặp đàn vịt trong vườn thú.

"Chừng nào mấy em vịt đẻ trứng nhớ cho mọi người cùng biết nhá”, “1 bước lên tài phiệt”, “Ủa cưng vậy trời? Mấy cưng đổi đời rồi nha”, “Vài bữa tui qua zoo tui thăm mấy bà vịt nghen”, “Từ vịt ruộng đồng nay thành vịt resort rồi đó he”,... là một số bình luận từ netizen.

Về đàn vịt, trước đó trên MXH lan truyền hình ảnh đàn vịt hàng trăm con bị cuốn trôi từ sông Cái ra biển Nha Trang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Cảnh hàng trăm con vịt bị sóng lớn đánh trôi ra biển Nha Trang khiến nhiều người chú ý

Trong những hình ảnh được netizen chia sẻ, đàn vịt liên tục bị sóng đánh mạnh, dạt về nhiều nơi. Vì vậy mà cứ cách vài ngày, cộng đồng mạng lại đăng ảnh hình ảnh những chú vịt đang “lang thang” ở đâu đó, có thể bên bờ biển hay thậm chí sang cả đảo Hòn Tre, cụ thể là Vinpearl Nha Trang.

Không dừng lại ở đó, hình ảnh đàn vịt đứng trước biệt thự, đi dạo trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng cũng khiến nhiều người vừa thương vừa thương. Nhiều người nhận định, rất có thể đàn vịt này đã bị lũ cuốn từ sông Cái ra biển, sao đó bị lạc đàn, trôi dạt vào bờ biển của đảo.

Đàn vịt đứng ngơ ngác ở bãi biển, ngó nghiêng vào khu biệt thự nghỉ dưỡng

Sau đó được bắt gặp cả ở Starbucks và nhà hàng

Đàn vịt được "săn đón" khi đi dạo trong resort

(Tổng hợp - Ảnh: MXH)