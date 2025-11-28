Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Fanpage của Vinpearl Nha Trang thông báo về tình trạng của đàn vịt "tài phiệt" trước bão số 15 Koto

28-11-2025 - 09:03 AM | Lifestyle

Chuyến phiêu lưu ký đã khép lại, đàn vịt nay đã có nơi chốn mới.

Tối 27/11, tài khoản Facebook Vinpearl Nha Trang đã cập nhật thông tin/ tình trạng về đàn vịt lạc trôi trong đợt mưa lũ vừa rồi vào Vinpearl - khu nghỉ dưỡng với resort 5 sao ở đảo Hòn Tre.

Theo đó, nhân viên tại đây đã giữ đàn vịt lại sau khi thấy các “chiến thần” phiêu lưu có dấu hiệu di chuyển tiếp. Song cách thông báo hài hước của Vinpearl Nha Trang đã khiến nhiều người thích thú.

“TIN KHẨN: VINWONDERS NHA TRANG ĐÃ CHÍNH THỨC KÝ CAM KẾT BẢO VỆ ĐÀN VỊT!

Sau khi thấy các em vịt chuẩn bị vali, đội nón bảo hộ, mang phao vịt để tránh bão… thì VinWonders Nha Trang đã quyết định vào cuộc!

Cả nhà yên tâm cho đàn vịt nhé!” - là nội dung thông báo trên page Vinpearl Nha Trang.

Kèm theo bài đăng là cảnh đàn vịt nằm gọn trong lồng, được ký giấy trao nhận theo quy định của đơn vị này.

Fanpage của Vinpearl Nha Trang thông báo về tình trạng của đàn vịt
Fanpage của Vinpearl Nha Trang thông báo về tình trạng của đàn vịt

Nhân viên tại khu resort ký giấy giao nhận đàn vịt (Ảnh: Vinpearl Nha Trang)

Fanpage của Vinpearl Nha Trang thông báo về tình trạng của đàn vịt

Có thể là chuyến phiêu lưu kỳ lạ nhất đời vịt (Ảnh: Vinpearl Nha Trang)

Phía dưới bài đăng, cư dân mạng bày tỏ sự thích thú và đồng tình với cách xử lý từ phía resort. Thậm chí nhiều người còn tính đến cảnh ít hôm nữa có thể gặp đàn vịt trong vườn thú.

"Chừng nào mấy em vịt đẻ trứng nhớ cho mọi người cùng biết nhá”, “1 bước lên tài phiệt”, “Ủa cưng vậy trời? Mấy cưng đổi đời rồi nha”, “Vài bữa tui qua zoo tui thăm mấy bà vịt nghen”, “Từ vịt ruộng đồng nay thành vịt resort rồi đó he”,... là một số bình luận từ netizen.

Về đàn vịt, trước đó trên MXH lan truyền hình ảnh đàn vịt hàng trăm con bị cuốn trôi từ sông Cái ra biển Nha Trang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. 

Fanpage của Vinpearl Nha Trang thông báo về tình trạng của đàn vịt

Cảnh hàng trăm con vịt bị sóng lớn đánh trôi ra biển Nha Trang khiến nhiều người chú ý

Trong những hình ảnh được netizen chia sẻ, đàn vịt liên tục bị sóng đánh mạnh, dạt về nhiều nơi. Vì vậy mà cứ cách vài ngày, cộng đồng mạng lại đăng ảnh hình ảnh những chú vịt đang “lang thang” ở đâu đó, có thể bên bờ biển hay thậm chí sang cả đảo Hòn Tre, cụ thể là Vinpearl Nha Trang.

Không dừng lại ở đó, hình ảnh đàn vịt đứng trước biệt thự, đi dạo trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng cũng khiến nhiều người vừa thương vừa thương. Nhiều người nhận định, rất có thể đàn vịt này đã bị lũ cuốn từ sông Cái ra biển, sao đó bị lạc đàn, trôi dạt vào bờ biển của đảo.

Fanpage của Vinpearl Nha Trang thông báo về tình trạng của đàn vịt
Fanpage của Vinpearl Nha Trang thông báo về tình trạng của đàn vịt

Đàn vịt đứng ngơ ngác ở bãi biển, ngó nghiêng vào khu biệt thự nghỉ dưỡng

Fanpage của Vinpearl Nha Trang thông báo về tình trạng của đàn vịt
Fanpage của Vinpearl Nha Trang thông báo về tình trạng của đàn vịt

Sau đó được bắt gặp cả ở Starbucks và nhà hàng

Fanpage của Vinpearl Nha Trang thông báo về tình trạng của đàn vịt

Đàn vịt được "săn đón" khi đi dạo trong resort

 (Tổng hợp - Ảnh: MXH)

Duy Mạnh lên tiếng về khoản tiền từ thiện 352 triệu đồng

Theo S.A

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bãi biển vào dạng hiếm ở Việt Nam, được vinh danh "hàng đầu thế giới", dự kiến đón 7 triệu khách năm 2025

Bãi biển vào dạng hiếm ở Việt Nam, được vinh danh "hàng đầu thế giới", dự kiến đón 7 triệu khách năm 2025 Nổi bật

5 thói quen phong thủy mẹ tôi thường dạy khi còn nhỏ giúp nhà lúc nào cũng êm, ngủ ngon, đầu óc nhẹ tênh

5 thói quen phong thủy mẹ tôi thường dạy khi còn nhỏ giúp nhà lúc nào cũng êm, ngủ ngon, đầu óc nhẹ tênh Nổi bật

Tình hình hiện tại của Tóc Tiên và mẹ

Tình hình hiện tại của Tóc Tiên và mẹ

08:53 , 28/11/2025
Bí mật về Ngọc Trinh trong biệt thự 50 tỷ, rộng 800m2

Bí mật về Ngọc Trinh trong biệt thự 50 tỷ, rộng 800m2

08:37 , 28/11/2025
Giọng ca 8.5 tỷ view nói thẳng: Không thích thị phi, không nhắc tên Sơn Tùng

Giọng ca 8.5 tỷ view nói thẳng: Không thích thị phi, không nhắc tên Sơn Tùng

08:12 , 28/11/2025
Quá khứ nhiều người chưa biết về Phương Oanh

Quá khứ nhiều người chưa biết về Phương Oanh

08:10 , 28/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên