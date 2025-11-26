Fashionista 42 tuổi mê diện quần dài hơn váy vóc, gợi ý 10 set đồ siêu trẻ và sang cho mùa lạnh

Ki Eun Se là nữ diễn viên không hề xa lạ với các mọt phim Hàn Quốc. Dù thường xuyên đảm nhận các nhân vật phụ, thời lượng lên hình không nhiều nhưng những vai diễn của Ki Eun Se đều "chất", để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Ngoài đời, Ki Eun Se còn là một fashionista đích thực, thường xuyên cập nhật hình ảnh OOTD và mang đến nguồn cảm hứng thời trang dồi dào.

Ít người biết được tuổi thật của Ki Eun Se là 42 tuổi, vì cô trông rất trẻ trung, ngọt ngào. Style năng động góp phần tôn lên nhan sắc không tuổi của Ki Eun Se, nhưng vẫn đảm bảo cho nữ diễn viên vẻ ngoài tinh tế, thanh lịch. Ki Eun Se dường như mê diện quần dài hơn váy vóc. Và để xây dựng style ấm áp, sang xịn mịn trong mùa đông này, quý cô trên 40 tuổi nên tham khảo 10 set quần dài sau đây của Ki Eun Se:

Outfit trên chính là điển hình của kiểu trang phục ấm áp nhưng vẫn tôn dáng, sành điệu mà chị em cần biết trong mùa đông. Chiếc áo khoác dáng ngắn giữ nhiệt hiệu quả, nhưng vẫn ghi điểm trẻ trung và còn mang tông màu rất sang xịn mịn. Mẫu áo này kết hợp rất ăn ý với các item như áo thun trắng, gile len và quần ống suông màu trắng tươi sáng, từ đó tạo nên bộ đồ trẻ trung, hài hòa.

Áo khoác da rất cá tính và phụ nữ trên 40 tuổi nên có item này vì sự trẻ trung, sang xịn mịn mà nó mang lại. Khi kết hợp áo khoác da với áo đen và quần jeans xanh, Ki Eun Se không chỉ có vẻ ngoài trẻ trung gấp đôi mà tổng thể outfit còn toát lên sự thanh lịch, tinh tế.

Năm nay, áo khoác màu be cũng đang dẫn đầu xu hướng thời trang. Mẫu áo này trẻ trung và còn toát lên nét nữ tính, dịu dàng. Để phát huy thêm hiệu quả hack tuổi, Ki Eun Se kết hợp áo khoác màu be với áo thun màu đen, quần jeans xanh và giày hai tông màu. Chiếc thắt lưng bản to mang đến nhiều công dụng hơn chị em tưởng, đó là tôn dáng tối ưu và nâng tầm sự chỉn chu, sang trọng.

Ưu điểm của áo thun dài tay, họa tiết kẻ chính là sự trẻ trung và không bao giờ lỗi mốt. Mẫu áo này kết hợp rất ăn ý với quần jeans và giày sneaker màu xanh dương, tạo nên bộ cánh đầy năng động. Dù toàn những item hack tuổi nhưng bộ trang phục của Ki Eun Se vẫn ghi điểm thanh lịch, phù hợp với phụ nữ ngoài 40.

Bộ cánh trên rất phù hợp với những ai yêu thích phong cách tối giản. Sự kết hợp giữa áo thun màu đen và quần jeans xanh ghi điểm mạnh mẽ ở nét trẻ trung, cá tính. Ngoài ra, không thể phủ nhận vẻ sang trọng của cả bộ đồ, nhất là khi được sơ vin, rồi hoàn thiện bằng túi xách màu nâu, giày búp bê 2 tông màu.

Áo trench coat đẹp trường tồn với thời gian và item này cực kỳ phù hợp với phụ nữ trên 40 tuổi. Ki Eun Se kết hợp áo trench coat màu be với áo thun hợp tông và quần jeans xanh. Từ đó, cô tạo nên tổng thể trang phục đầy tươi tắn, xen lẫn nét thanh lịch và tinh tế.

Vào những ngày mùa đông không quá lạnh, chị em có thể diện bộ cánh không quá nặng nề, nhưng vẫn giữ ấm nhẹ nhàng như gợi ý của Ki Eun Se. Combo áo blouse màu đen và quần jeans xanh có sự đan xen giữa nét thanh lịch, trẻ trung. Túi xách màu trung tính và giày mũi nhọn giúp hoàn thiện bộ cánh sang chảnh.

Hai tông màu nâu ánh đỏ và trắng tạo nên bộ cánh sang xịn mịn. Trong khi áo lửng tạo nét cá tính, phóng khoáng cho outfit thì chiếc cardigan lại đem tới nét nữ tính, yêu kiều. Đôi giày búp bê chính là mảnh ghép ngọt ngào của cả bộ cánh.

Bằng những item đơn giản như áo cổ lọ, quần denim trắng và áo cardigan tối màu, Ki Eun Se có được outfit sành điệu, cuốn hút. Nữ diễn viên tăng vẻ long lanh, yêu kiều cho cả tổng thể với bờm tóc, khuyên tai ngọc trai to bản.

Vốn dĩ áo thun trắng và quần jeans xuyệt tông gây ấn tượng ở sự trẻ trung, năng động. Thế nhưng nhờ chiếc blazer màu xám, tổng thể trở nên thanh lịch và sang trọng hơn rất nhiều. Bộ cánh còn trở nên tinh tế hơn nhờ thắt lưng, giày màu đen và túi màu trung tính.

Ảnh: Instagram của nhân vật