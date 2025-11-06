FPT Retail lần thứ 9 liên tiếp vào top 10 công ty bán lẻ uy tín 2025

Tại Lễ công bố Top 10 & Top 5 công ty uy tín năm 2025 do Vietnam Report phối hợp với Báo VietNamNet tổ chức ngày 28/10, FPT Retail tiếp tục được xướng tên trong Top 10 Công ty bán lẻ uy tín, đồng thời giữ vị trí thứ hai trong nhóm điện máy – điện lạnh – thiết bị số. Đây là năm thứ 9 liên tiếp doanh nghiệp góp mặt trong bảng xếp hạng, cho thấy sự ổn định và uy tín bền vững của hệ thống bán lẻ thuộc FPT.

Theo Vietnam Report, bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên ba nhóm tiêu chí gồm năng lực tài chính qua báo cáo năm gần nhất, mức độ uy tín truyền thông theo phương pháp Media Coding và khảo sát người tiêu dùng cùng các chuyên gia thực hiện trong tháng 8 - 9/2025. Trải qua quá trình đánh giá độc lập và sàng lọc từ hàng trăm doanh nghiệp, FPT Retail tiếp tục đáp ứng các tiêu chí khắt khe và duy trì vị thế "á quân" ngành điện máy – thiết bị số năm thứ tư liên tiếp.

Đại diện nhận giải, bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp – Giám đốc kinh doanh vùng Hà Nội của FPT Retail – nhấn mạnh doanh nghiệp sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng hệ thống và hợp tác cùng các đối tác uy tín nhằm mang đến sản phẩm chính hãng, minh bạch nguồn gốc và trải nghiệm mua sắm tối ưu cho khách hàng.

FPT Retail hiện vận hành chuỗi FPT Shop, F.Studio by FPT và hệ thống nhà thuốc – trung tâm tiêm chủng Long Châu. Trong lĩnh vực bán lẻ công nghệ, FPT Shop đẩy mạnh tối ưu hoạt động từng cửa hàng, mở rộng mảng điện máy, tập trung ứng dụng công nghệ để rút ngắn hành trình mua sắm và tăng chất lượng chăm sóc khách hàng. Long Châu tiếp tục mở rộng hệ thống trên toàn quốc, chú trọng đào tạo đội ngũ dược sĩ – bác sĩ, minh bạch dược phẩm và đẩy mạnh chuyển đổi số trong tư vấn sức khỏe.

Vietnam Report nhận định thị trường bán lẻ 2025 sẽ cạnh tranh mạnh hơn khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên thương hiệu uy tín và nguồn gốc rõ ràng. Đây được xem là cơ hội cho những doanh nghiệp kiên định với chất lượng và giá trị bền vững. Trước đó, ngày 21/8, FPT Retail cũng được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2025.

Tiêu Dao