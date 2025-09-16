Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Gã khổng lồ" BlackRock âm thầm gom 1,5 tỷ USD Bitcoin từ đầu tháng 9 thông qua ETF

16-09-2025 - 06:03 AM | Thị trường chứng khoán

BlackRock đã có vị thế vững chắc trong thị trường tài sản số, bên cạnh quỹ ETF đầu tư Bitcoin, nhà quản lý này còn có iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) đầu tư theo đồng tiền số Ethereum

Các quỹ ETF Bitcoin vẫn đang tiếp tục xu hướng hút ròng tích cực. Trong đó, quỹ iShares Bitcoin Trust (IBIT) - quy mô lớn nhất trong nhóm đã hút vốn liên tục 5 phiên gần nhất. Luỹ kế từ đầu tháng 9 tới nay, iShares Bitcoin Trust đã giải ngân mua gần 1,5 tỷ USD, quy mô tổng tài sản đạt 87 tỷ USD.

iShares Bitcoin Trust được quản lý bởi BlackRock - công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới. Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, gã khổng lồ này từng có thời điểm rót vốn mạnh vào cổ phiếu thông qua iShares Frontier & Select EM ETF. Quỹ này chuyên đầu tư vào thị trường cận biên và mới nổi, từng nắm danh mục cổ phiếu Việt Nam trị giá gần 1.900 tỷ đồng, chiếm khoảng 20% tổng tài sản – tỷ trọng cao nhất trong rổ đầu tư.

Tuy nhiên, đến giữa năm 2024, BlackRock thông báo sẽ đóng quỹ, dừng giao dịch từ ngày 31/3/2025. Thực tế, cập nhật đến 16/9/2024, iShares MSCI Frontier and Select EM ETF đã rút toàn bộ khỏi thị trường Việt Nam.

Hiện tại, BlackRock đã có vị thế vững chắc trong thị trường tài sản số, bên cạnh quỹ IBIT đầu tư Bitcoin, nhà quản lý này còn có iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) đầu tư theo đồng tiền số Ethereum, với quy mô tổng tài sản xấp xỉ 17 tỷ USD.

Xu hướng hút vốn của IBIT cũng đồng pha với xu hướng chung của các quỹ ETF Bitcoin. Các quỹ ETF Bitcoin vừa có tuần hút ròng mạnh nhất trong vòng 2 tháng, giá trị đạt 1,96 tỷ USD. Hiện tổng tài sản do các quỹ ETF Bitcoin trên toàn cầu quản lý hiện đạt 145,5 tỷ USD.

Thị trường tiền số có tín hiệu hồi phục tốt kể từ sau bài phát biểu tại Jackson Hole của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell hồi cuối tháng 8. Khi đó, Powell phát tín hiệu Fed sẽ ưu tiên hỗ trợ thị trường lao động thay vì chỉ tập trung kiểm soát lạm phát. Giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất trong tháng 9, với mức giảm 0,25% và đưa biên độ về 4% – 4,25%.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

