“Gã khổng lồ” ngành điện báo lãi quý 2 gần 3.600 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã: POW) vừa có báo cáo ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm.

Cụ thể, doanh thu toàn tổng công ty ước đạt 33.520 tỷ đồng, vượt 29% kế hoạch 6 tháng và tăng 87% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.002 tỷ đồng, gấp gần 3,9 lần cùng kỳ năm 2025.

Riêng trong quý 2, lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt khoảng 3.594 tỷ đồng, gấp gần 4,6 lần cùng kỳ năm 2025.

Ngoài ra, trong nửa đầu năm 2026, doanh thu công ty mẹ ghi nhận 27.221 tỷ đồng, tăng 98% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 4.183 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu từ sản xuất điện đạt 24.680 tỷ đồng, tăng trưởng 86% so với 6 tháng năm ngoái. Doanh thu của các đơn vị thành viên đạt 6.299 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ.

Về đóng góp doanh thu của các đơn vị thành viên, PV Power NT2 đóng góp lớn nhất với 5.106 tỷ đồng, tiếp theo là PV Power HHC đạt 532 tỷ đồng, PV Power DHC đạt 409 tỷ đồng và PV Power Services đạt 232 tỷ đồng.

Về sản lượng trong 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng điện của PV Power đạt 13.034 tỷ kWh, hoàn thành 115% kế hoạch và tăng 42% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhà máy điện Vũng Áng 1 dẫn đầu về sản lượng với 4,18 tỷ kWh, tiếp theo là Cà Mau 1&2 đạt 2,73 tỷ kWh, Nhơn Trạch 3&4 đạt 2,6 tỷ kWh và Nhơn Trạch 2 đạt 2,14 tỷ kWh.

Trong nửa cuối năm 2026, PV Power đặt kế hoạch sản lượng điện đạt hơn 10,3 tỷ kWh điện, tương ứng tổng doanh thu 23.932 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.028 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ tổ chức thực hiện sửa chữa định kỳ các NMĐ: trùng tu NMĐ Vũng Áng 1 (dự kiến từ 15/9 đến 15/10/2026), đại tu tổ máy H2 NMĐ Nậm Nơn (từ T11-T12/2026); tiểu tu các NMĐ Nhơn Trạch 1 (T10/2026); tổ máy H1 NMĐ Nậm Nơn, NMĐ Đakđrinh (T7, 8/2026); bảo dưỡng định kỳ NMĐ Nhơn Trạch 3&4 (tại 4.000 và 8.000 FFH) trong tháng 10 năm 2026 đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn.

Đồng thời, POW tiếp tục nghiên cứu và mở rộng danh mục dự án trong các lĩnh vực điện khí LNG, NLTT, thủy điện, lưu trữ năng lượng và hạ tầng năng lượng chiến lược; chủ động tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư hoặc M&A đối với các dự án tiềm năng trong và ngoài nước, phù hợp xu thế chuyển dịch năng lượng.