Gần 2.600 người từng vay nặng lãi, giao dịch qua các tài khoản Techcombank, VIB, VPBank đứng tên thanh niên 2001 này, khẩn trương đến công an giải quyết

Theo Trang TTĐT Công an Thành phố Đà Nẵng, ngày 25/08/2025, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng), Công an thành phố Đà Nẵng đã triệt xóa chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô trên cả nước.

Trước đó, ngày 20/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng phân công 02 tổ công tác tiến hành đồng loạt khám xét 02 địa điểm tại thành phố Hà Nội và triệu tập 7 đối tượng lên làm việc, gồm: Trần Đức Anh (SN 1996) và Trần Đức Nhân (SN 2001), cùng trú phường Ba Đình; Nguyễn Quang Vinh (SN 2008), trú phường Hồng Hà; Nguyễn Hoàng Trung Hiếu (SN 2008), trú phường Đống Đa và Nguyễn Thành Đạt (SN 2005), trú phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội; Hoàng Anh Tuấn (SN 1998), trú xã Nghĩa Tâm, tỉnh Lào Cai và Tạ Diên Thuận (SN 2006), trú xã Thọ Văn, tỉnh Phú Thọ. Tang vật thu giữ gồm: 02 điện thoại Iphone, 01 máy tính xách tay Macbook Pro, 06 bộ máy tính để bàn, 02 máy tích xách tay, 50 điện thoại di động các loại.

Quá trình điều tra làm rõ: Từ tháng 8/2024 đến tháng 8/2025, Trần Đức Anh và Trần Đức Nhân (Đều trú: 39 Đội Cấn, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội) đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng thông qua hình thức kiểm soát tài khoản Icloud trên điện thoại Iphone đối với những người có nhu cầu, mức tiền vay từ 2 - 13 triệu đồng. Dựa trên đời máy, người vay phải trả góp từ 100 - 430 nghìn đồng/ngày. Thời gian góp từ 28 - 41 ngày, tương ứng lãi suất từ 235 - 608%/năm, cao gấp 11,7 - 30,4 lần mức lãi cao nhất theo quy định (20%/năm).

Cơ quan Công an xác định, từ tháng 08/2024 đến tháng 8/2025, các đối tượng đã cho gần 2.600 người trên cả nước vay với tổng số tiền gần 44 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 9.6 tỷ đồng.

Các đối tượng liên lạc với những người vay tiền thông qua tài khoản Zalo và Viber tên "Thanh Đạt" đăng ký bởi số điện thoại 0812924871, "Mạnh Long" đăng ký bởi số điện thoại 0903492709, giải ngân tiền cho vay và thu tiền lãi thông qua các tài khoản:

- 19035391127017 và 9183916886 mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

- 89999110299 mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

- 999921102 mở tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)

Chủ tài khoản đều mang tên Trần Đức Nhân.

Để việc điều tra vụ án được triệt để, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo rộng rãi tới người dân, những người nào là người vay tiền hoặc liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của Trần Đức Anh và Trần Đức Nhân thì đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin để được giải quyết.

