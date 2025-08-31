Gánh nặng nợ vay, doanh nghiệp ồ ạt hoán đổi trái phiếu thành cổ phiếu

Sau khi được cổ đông chấp thuận, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã: HAG, sàn HoSE) đã điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.



Theo đó, HAGL dừng phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ trái phiếu như đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2025 diễn ra ngày 6/6.

Phương án thay thế là phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ phải trả giá trị 2.520 tỷ đồng. Giá phát hành là 12.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ hoán đổi 12.000:1 tức 12.000 đồng sẽ hoán đổi thành 01 cổ phiếu HAG mới. Cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

HAGL cũng công bố danh sách các chủ nợ tham gia đợt phát hành này. Trong đó, có 1 tổ chức là Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt với khoản nợ 720,72 tỷ đồng. Dự kiến tổ chức này sẽ nhận được 60,06 triệu cổ phiếu sau hoán đổi, qua đó sở hữu 4,74% vốn điều lệ HAG.

Còn lại 5 chủ nợ là cá nhân với khoản nợ từ 60 tỷ đồng đến 599 tỷ đồng với số lượng cổ phiếu sở hữu sau hoán đổi như sau:

So với phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, phương án trên vẫn giữ nguyên về số cổ phiếu phát hành, số nợ dự kiến hoán đổi và tỷ lệ hoán đổi.

Điểm khác biệt duy nhất là về chủ nợ. Theo phương án trước đó, HAGL dự kiến phát hành 210 triệu cổ phiếu cho toàn bộ người sở hữu Trái phiếu nhóm B nhằm mục đích hoán đổi một phần nghĩa vụ nợ trái phiếu. Được biết, lô trái phiếu nhóm B được phát hành ngày 30/12/2016, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 30/12/2026.

Tương tự, ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL, sàn HoSE) diễn ra đầu tháng 8 cũng thông qua phương án tái cơ cấu nợ và củng cố tình hình tài chính.

Novaland dự kiến phát hành gần 320 triệu cổ phiếu (chiếm khoảng 16,4% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành) để hoán đổi cho tổng giá trị nợ hơn 8.719 tỷ đồng.

Trong đó, 168 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ với giá 15.746,67 đồng/cổ phiếu, để hoán đổi hơn 2.645 tỷ đồng từ 3 chủ nợ: NovaGroup (2.527 tỷ đồng), Diamond Properties (111,7 tỷ đồng) và bà Hoàng Thu Châu (6,7 tỷ đồng). Giá hoán đổi trên được xác định theo giá đóng cửa bình quân 30 ngày giao dịch gần nhất của cổ phiếu NVL tính từ ngày 19/6 đến ngày 30/7/2025. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 8,616%.

Việc phát hành dự kiến diễn ra trong quý IV/2025 - quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Ngoài ra, NVL cũng lên kế hoạch phát hành 151,85 triệu cổ phiếu, giá 40.000 đồng/cổ phiếu, để hoán đổi cho toàn bộ 6.074 tỷ đồng dư nợ gốc của 13 mã trái phiếu phát hành từ 2021–2022. Phương án này dự kiến triển khai trong năm 2026 sau khi được UBCKNN thông qua.

Cũng với cách thức tương tự, Công ty CP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã: HQC) lên kế hoạch phát hành 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với tổng giá trị lên tới 500 tỷ đồng.

Trong đó, khoản nợ 212 tỷ đồng của HQC với Công ty CP Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán: HPX) sẽ được chuyển đổi thành 21,2 triệu cổ phiếu, tương đương 3,38% tỷ lệ sở hữu sau phát hành.

Tỷ lệ hoán đổi là 10.000 đồng tương ứng 1 cổ phiếu. Dự kiến sau phát hành, Hải Phát nắm 3,38% vốn Hoàng Quân.

Hồi tháng 3/2025, CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã: HAH, sàn HoSE) đã hoàn tất phát hành 8,55 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 203 trái phiếu mã HAH42401 với tỷ lệ 1: 42.124,8 (tương ứng 1 trái phiếu được chuyển đổi thành gần 42.124,8 cổ phiếu). Giá chuyển đổi là 23.739 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu phát hành để chuyển đổi thành trái phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Hoàn tất đợt phát hành, Xếp dỡ Hải An tăng số lượng cổ phiếu lưu hành từ 121,34 triệu đơn vị lên 129,89 triệu đơn vị, tương đương vốn điều lệ ở mức 1.298,9 tỷ đồng.

Trước đó, tại Nghị quyết số 0203-2025/NQ-HĐQT, Xếp dỡ Hải An công bố danh sách 4 nhà đầu tư tổ chức yêu cầu chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Trong đó có 1 nhà đầu tư trong nước và 3 nhà đầu tư nước ngoài.

4 nhà đầu tư được HAH hoán đổi nợ trái phiếu thành cổ phiếu

Cả 4 nhà đầu tư này đều không sở hữu cổ phiếu HAH nào trước đợt phát hành. Kết thúc đợt phát hành này, 4 nhà đầu tư nói trên sẽ sở hữu 6,58% vốn điều lệ tại Xếp dỡ Hải An.

Tại ngày chuyển đổi, trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của doanh nghiệp, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty dự kiến là 18,354%, vẫn thấp hơn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty (30%) theo công văn của UBCKNN.



