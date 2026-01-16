Gặp Thủ tướng, lãnh đạo Tập đoàn giữ thế độc tôn trong ngành CN 1.000 tỷ USD muốn "làm tổ" tại Việt Nam

Doanh nghiệp này là Tập đoàn ASML.

Chiều tối qua (15/1), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Eduard Stiphout, Phó Chủ tịch Tập đoàn ASML, Hà Lan - Tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới.

Tại cuộc gặp, ông Eduard Stiphout, Phó chủ tịch Tập đoàn ASML (Hà Lan), cho biết, ASML là tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới, đóng vai trò là mắt xích trung tâm trong chuỗi giá trị bán dẫn.

Phó Chủ tịch Tập đoàn ASML đánh giá cao chiến lược phát triển dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trong đó có phát triển ngành bán dẫn của Việt Nam; đồng thời bày tỏ vinh dự và cho biết ASML sẵn sàng trở thành một phần của ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam.

Đặc biệt, ông Eduard Stiphout cho biết, T ập đoàn ASML đang nghiên cứu khả năng mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam; đồng thời hợp tác xây dựng Trung tâm đào tạo, nghiên cứu và phát triển. Ngoài ra, ASML xem xét khả năng thiết lập hiện diện chính thức và khả năng cung cấp thiết bị cho các khách hàng tiềm năng tại Việt Nam; qua đó, phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam như Thủ tướng mong muốn.

Thủ tướng đề nghị ASML hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam

Tại cuộc gặp, Thủ tướng cho biết Chính phủ đánh giá cao sự quan tâm của ASML và coi đây là minh chứng cho niềm tin của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới vào tiềm năng hợp tác và môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ đánh giá cao sự quan tâm của ASML đối với Việt Nam. Ảnh: VGP

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị ASML đẩy nhanh việc hình thành Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu và phát triển (R&D) về bán dẫn tại Việt Nam; đồng thời hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp Việt Nam đủ điều kiện tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của ASML.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị ASML nghiên cứu thiết lập văn phòng đại diện tại Việt Nam nhằm tăng cường kết nối trực tiếp và khẳng định cam kết hợp tác chiến lược, lâu dài của Tập đoàn. Đồng thời, ASML hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển hạ tầng số, sản xuất, nghiên cứu, thử nghiệm và dịch vụ kỹ thuật bán dẫn; cũng như tư vấn tiêu chuẩn công nghệ và chuyển giao kinh nghiệm quản trị để từng bước hình thành năng lực sản xuất nội địa.

Đáng chú ý, Thủ tướng đề nghị tập đoàn hàng đầu thế giới triển khai các hoạt động đào tạo, trao đổi chuyên gia, thực tập và hỗ trợ học bổng trong lĩnh vực bán dẫn cho Việt Nam. Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có ASML, đầu tư kinh doanh thành công lâu dài tại Việt Nam.

Đoàn công tác cấp cao của ASML đã thăm và làm việc tại NIC, sáng 15/1. Ảnh: NIC

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) – thuộc Bộ Tài chính, Đoàn công tác cấp cao của ASML đã làm việc và xác lập 4 nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, Kiến tạo "cứ điểm" R&D: Xây dựng Trung tâm Đào tạo & R&D bán dẫn tại NIC Hòa Lạc với sự bảo trợ của Chính phủ Hà Lan.

Thứ hai, Nội địa hóa chuỗi cung ứng: Mở rộng mạng lưới đối tác cung ứng ngay tại thị trường Việt Nam.

Thứ ba, Thiết lập vị thế pháp lý: Xúc tiến mở văn phòng/hiện diện chính thức của ASML tại Việt Nam.

Cuối cùng, Chuyển giao năng lực: Đánh giá việc cung cấp thiết bị tiên tiến cho các đối tác sản xuất trong nước.

Chùm tia cực tím chiếu lên tấm wafer silicon bên trong một cỗ máy EUV của Tập đoàn ASML. Ảnh: ASML

ASML (Hà Lan) là doanh nghiệp công nghệ có giá trị vốn hóa lớn nhất Châu Âu, đồng thời là tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới và giữ vị thế độc tôn trên thị trường nhờ sở hữu công nghệ quang khắc cực tím (EUV) , công nghệ lõi quyết định năng lực sản xuất các thế hệ chip tiên tiến phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), 5G và điện toán hiệu năng cao.

Với quy mô vốn hóa thị trường thuộc nhóm cao nhất trong ngành bán dẫn và doanh thu duy trì ở mức khoảng 30 - 35 tỷ USD cùng đội ngũ hơn 40.000 nhân sự tại 60 cơ sở trên toàn cầu, ASML đang đóng vai trò mắt xích trung tâm trong chuỗi giá trị bán dẫn, chi phối trực tiếp lộ trình phát triển của nhiều tập đoàn hàng đầu khác. Chính vì vậy, việc Tập đoàn ASML đặt vấn đề thiết lập cứ điểm tại Việt Nam là một tin vui tích cực cho ngành công nghiệp bán dẫn của nước ta.