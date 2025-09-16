Giá bạc thỏi vượt mốc 45 triệu đồng/kg, tiếp tục lập đỉnh mới

Thị trường kim loại quý trong nước vừa ghi nhận một diễn biến đáng chú ý khi giá bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1 kilo đã vươn lên ngưỡng 45 triệu đồng/kg. Cập nhật vào 13h28 ngày 16/9/2025 từ bảng giá của hệ thống Phú Quý cho thấy, bạc thỏi 999 loại 1 kilo được niêm yết mua vào ở mức 43,679,891 đồng/kg và bán ra ở mức 45,039,887 đồng/kg. Đây được xem là mức giá cao nhất từ trước tới nay.

Các sản phẩm khác cũng có sự điều chỉnh theo xu hướng tăng. Bạc miếng Phú Quý 999 loại 1 lượng, bạc thỏi loại 10 lượng và 5 lượng đều được niêm yết ở mức mua vào 1,638,000 đồng/lượng và bán ra 1,689,000 đồng/lượng. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, sản phẩm bạc thỏi đã tăng tới 50%, bám sát đà tăng của giá vàng là hơn 52%.

Trên thế giới, giá bạc tiếp tục tăng mạnh, đạt mức 42,73 USD/ounce, gần mức cao nhất trong vòng 14 năm qua.

Sự tăng giá trong nước và trên thế giới diễn ra trong bối cảnh thị trường kim loại quý toàn cầu đang có những biến động phức tạp.

Theo The Economic Times, một trong những yếu tố xúc tác trực tiếp nhất đang định hình lại thị trường bạc chính là địa chính trị. Vai trò "khoáng sản thiết yếu" của bạc đã khiến nó nằm ngay trong tầm ngắm của Washington. Đầu năm nay, Hoa Kỳ đã chính thức phân loại bạc là mặt hàng chiến lược quan trọng đối với an ninh quốc gia. Việc phân loại này mở đường cho việc áp thuế quan, tích trữ và thắt chặt kiểm soát xuất khẩu - tất cả đều nằm trong chương trình nghị sự bảo hộ rộng lớn hơn của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Bối cảnh chính sách cũng đang khuếch đại đà tăng của bạc. Kể từ cuộc họp tại Jackson Hole, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã có giọng điệu nhẹ nhàng hơn, và một loạt dữ liệu việc làm yếu kém đã củng cố kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, hiện đang được định giá với độ chắc chắn gần 90%.

Những kỳ vọng này đã gây áp lực lên đồng đô la Mỹ, khiến bạc trở nên rẻ hơn đối với người mua nước ngoài và thúc đẩy nhu cầu. Đồng thời, triển vọng lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lời như bạc. Đồng đô la yếu hơn và lãi suất dễ dàng hơn đang tạo ra động lực mạnh mẽ cho kim loại quý này.

Bên cạnh đó, bạc là một nguyên liệu công nghiệp, do đó giá bạc thường nhạy cảm hơn trước các biến động cung cầu. Trong khi nhu cầu bạc công nghiệp tăng nhờ các ngành điện tử, năng lượng tái tạo và trang sức, nguồn cung bạc thế giới lại chưa cho thấy sự cải thiện rõ rệt. Khảo sát Bạc Thế giới 2025 ước tính mức thâm hụt 117,6 triệu ounce trong năm nay, sau mức thâm hụt 148,9 triệu ounce của năm ngoái. Điều này tương đương với việc cạn kiệt toàn bộ kho dự trữ năm này qua năm khác.

Chuyên gia nhận định, mục tiêu tăng giá trước mắt nằm ở mức 43 - 44 USD, mức kháng cự quan trọng được thấy lần cuối vào năm 2011, trong khi việc vượt qua mức này có thể mở đường cho mức cao nhất mọi thời đại là 49,81 USD. Về mặt tiêu cực, 36 - 37 USD hiện đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng, giữ nguyên xu hướng tăng giá.