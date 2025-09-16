Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá bạc thỏi vượt mốc 45 triệu đồng/kg, tiếp tục lập đỉnh mới

16-09-2025 - 14:37 PM | Thị trường

Giá bạc thỏi trong nước ghi nhận mức tăng cao kỷ lục, chịu ảnh hưởng từ các dữ liệu kinh tế toàn cầu.

Giá bạc thỏi vượt mốc 45 triệu đồng/kg, tiếp tục lập đỉnh mới- Ảnh 1.

Thị trường kim loại quý trong nước vừa ghi nhận một diễn biến đáng chú ý khi giá bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1 kilo đã vươn lên ngưỡng 45 triệu đồng/kg. Cập nhật vào 13h28 ngày 16/9/2025 từ bảng giá của hệ thống Phú Quý cho thấy, bạc thỏi 999 loại 1 kilo được niêm yết mua vào ở mức 43,679,891 đồng/kg và bán ra ở mức 45,039,887 đồng/kg. Đây được xem là mức giá cao nhất từ trước tới nay.

Các sản phẩm khác cũng có sự điều chỉnh theo xu hướng tăng. Bạc miếng Phú Quý 999 loại 1 lượng, bạc thỏi loại 10 lượng và 5 lượng đều được niêm yết ở mức mua vào 1,638,000 đồng/lượng và bán ra 1,689,000 đồng/lượng. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, sản phẩm bạc thỏi đã tăng tới 50%, bám sát đà tăng của giá vàng là hơn 52%.

Trên thế giới, giá bạc tiếp tục tăng mạnh, đạt mức 42,73 USD/ounce, gần mức cao nhất trong vòng 14 năm qua.

Giá bạc thỏi vượt mốc 45 triệu đồng/kg, tiếp tục lập đỉnh mới- Ảnh 2.

Sự tăng giá trong nước và trên thế giới diễn ra trong bối cảnh thị trường kim loại quý toàn cầu đang có những biến động phức tạp.

Theo The Economic Times, một trong những yếu tố xúc tác trực tiếp nhất đang định hình lại thị trường bạc chính là địa chính trị. Vai trò "khoáng sản thiết yếu" của bạc đã khiến nó nằm ngay trong tầm ngắm của Washington. Đầu năm nay, Hoa Kỳ đã chính thức phân loại bạc là mặt hàng chiến lược quan trọng đối với an ninh quốc gia. Việc phân loại này mở đường cho việc áp thuế quan, tích trữ và thắt chặt kiểm soát xuất khẩu - tất cả đều nằm trong chương trình nghị sự bảo hộ rộng lớn hơn của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Bối cảnh chính sách cũng đang khuếch đại đà tăng của bạc. Kể từ cuộc họp tại Jackson Hole, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã có giọng điệu nhẹ nhàng hơn, và một loạt dữ liệu việc làm yếu kém đã củng cố kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, hiện đang được định giá với độ chắc chắn gần 90%.

Những kỳ vọng này đã gây áp lực lên đồng đô la Mỹ, khiến bạc trở nên rẻ hơn đối với người mua nước ngoài và thúc đẩy nhu cầu. Đồng thời, triển vọng lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lời như bạc. Đồng đô la yếu hơn và lãi suất dễ dàng hơn đang tạo ra động lực mạnh mẽ cho kim loại quý này.

Bên cạnh đó, bạc là một nguyên liệu công nghiệp, do đó giá bạc thường nhạy cảm hơn trước các biến động cung cầu. Trong khi nhu cầu bạc công nghiệp tăng nhờ các ngành điện tử, năng lượng tái tạo và trang sức, nguồn cung bạc thế giới lại chưa cho thấy sự cải thiện rõ rệt. Khảo sát Bạc Thế giới 2025 ước tính mức thâm hụt 117,6 triệu ounce trong năm nay, sau mức thâm hụt 148,9 triệu ounce của năm ngoái. Điều này tương đương với việc cạn kiệt toàn bộ kho dự trữ năm này qua năm khác.

Chuyên gia nhận định, mục tiêu tăng giá trước mắt nằm ở mức 43 - 44 USD, mức kháng cự quan trọng được thấy lần cuối vào năm 2011, trong khi việc vượt qua mức này có thể mở đường cho mức cao nhất mọi thời đại là 49,81 USD. Về mặt tiêu cực, 36 - 37 USD hiện đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng, giữ nguyên xu hướng tăng giá.

Giá bạc tăng trước kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xuất khẩu sang Trung Quốc trượt dốc 90%, Mỹ ồ ạt đưa một mặt hàng vào Việt Nam với giá siêu rẻ, nước ta tiêu thụ 1,5 triệu tấn/năm

Xuất khẩu sang Trung Quốc trượt dốc 90%, Mỹ ồ ạt đưa một mặt hàng vào Việt Nam với giá siêu rẻ, nước ta tiêu thụ 1,5 triệu tấn/năm Nổi bật

Công an cảnh báo khẩn về một nhãn hiệu dầu ăn tới tất cả người dân

Công an cảnh báo khẩn về một nhãn hiệu dầu ăn tới tất cả người dân Nổi bật

Mua liền 240 chiếc ô tô cũ sắp ngừng sản xuất, doanh nhân biến thành ‘mỏ vàng’ 1.800 tỷ đồng

Mua liền 240 chiếc ô tô cũ sắp ngừng sản xuất, doanh nhân biến thành ‘mỏ vàng’ 1.800 tỷ đồng

14:13 , 16/09/2025
Hàng trăm điện thoại iPhone 12, 12 Pro và iPhone 13 sắp "xả kho" với giá siêu rẻ

Hàng trăm điện thoại iPhone 12, 12 Pro và iPhone 13 sắp "xả kho" với giá siêu rẻ

13:50 , 16/09/2025
Vì sao bạn nên mua iPhone 17 Pro thay vì iPhone 17 Pro Max, đây là 3 lý do "không cãi được"

Vì sao bạn nên mua iPhone 17 Pro thay vì iPhone 17 Pro Max, đây là 3 lý do "không cãi được"

13:47 , 16/09/2025
Galaxy Watch8 series: Lời giải cho lối sống cân bằng tại Đông Nam Á

Galaxy Watch8 series: Lời giải cho lối sống cân bằng tại Đông Nam Á

12:00 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên