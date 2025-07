Giá bạc, vàng đều tăng kỷ lục, thúc đẩy sự quan tâm chưa từng có

Doanh số bán kim loại quý tăng vọt, bạc tiến gần mốc cao nhất 14 năm

Theo Kitco News, ngày 21/7, Royal Mint (Xưởng đúc tiền Hoàng gia Anh) đã công bố báo cáo doanh số chính thức cho quý đầu tiên của năm tài chính 2025–2026. Kết quả cho thấy doanh số bán kim loại quý trực tuyến gồm vàng, bạc và bạch kim đã tăng mạnh lên mức kỷ lục trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6.

Royal Mint cho biết, giá vàng đã lập 5 mức đỉnh lịch sử mới tính theo bảng Anh, đạt đỉnh trên 2.500 bảng vào tháng 4, từ đó kích thích sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà đầu tư tại Anh. Doanh thu từ tiền xu kim loại quý trực tuyến đạt mức cao thứ hai trong lịch sử, tăng 115% so với cùng kỳ năm ngoái, dù có giảm nhẹ 17% so với quý 4 do yếu tố mùa vụ (kết thúc năm tài chính).

Đáng chú ý, bạc và bạch kim ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội. Giá bạc đã vượt ngưỡng 27 bảng Anh/ounce, mức chưa từng thấy kể từ năm 2011. Doanh số bạc tăng 51%, trong khi bạch kim tăng tới 188% so với quý cùng kỳ năm trước.

Bước sang tuần giao dịch mới, hợp đồng tương lai bạc tháng 9/2025 ghi nhận mức tăng mạnh 0,851 USD, lên 39,315 USD/ounce, tiến sát mức đóng cửa cao nhất trong gần 14 năm. Đà tăng của kim loại quý được hỗ trợ bởi chỉ số đô la Mỹ (USDX) lao dốc cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm.

Các chuyên gia kỹ thuật trên Kitco đánh giá: phe mua đang chiếm ưu thế rõ ràng trên thị trường bạc. Trên biểu đồ ngày, bạc đang duy trì xu hướng tăng kéo dài suốt 4 tháng, với mục tiêu tiếp theo là vượt qua mốc kháng cự kỹ thuật mạnh tại 40 USD/ounce.

Triển vọng dài hạn: Bạc ngày càng trở nên khan hiếm

Theo các tổ chức nghiên cứu và kinh doanh bạc, nhu cầu bạc trên toàn cầu liên tục gia tăng, nhất là trong các ngành công nghiệp trọng điểm như sản xuất xe điện và pin mặt trời. Trong khi đó, sản lượng khai thác không theo kịp nhu cầu, khiến nguồn cung bạc ngày càng khan hiếm. Đây là yếu tố thúc đẩy giá bạc tăng vững và dài hạn.

Thực tế cho thấy, giá bạc đã đạt mức cao nhất trong hơn 14 năm qua. Đáng chú ý, mỗi đợt tăng trong 2 tháng gần đây đều mang tính nhảy vọt và đột biến, khiến thị trường ngày càng sôi động. Đà tăng đều đặn của giá bạc và vàng đang tạo nên sức nóng rõ rệt trên thị trường kim loại quý, thu hút lượng lớn người mua và nhà đầu tư mới tham gia.

Ngay cả trên chợ mạng, các hội nhóm của những người đầu tư bạc như “Hội chơi bạc nguyên chất” vẫn sôi động mua-bán bạc giá web khi giá bạc vụt tăng mạnh.