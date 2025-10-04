Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giả danh Công an lừa sinh viên chuyển 15 triệu đồng

04-10-2025 - 10:39 AM | Kinh tế số

Một nữ sinh ở Hà Nội bị kẻ giả danh Công an lừa chuyển 15 triệu đồng. Công an khuyến cáo người dân cảnh giác, không chuyển tiền khi có yêu cầu qua điện thoại.

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua, tình trạng giả danh cơ quan Công an gọi điện lừa đảo người dân có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, nhiều trường hợp, trong đó có không ít các bạn là sinh viên, do chủ quan, ít cập nhật thông tin cảnh báo lừa đảo đã sập bẫy của các đối tượng.

Ngày 22/9/2025, chị V (SN: 2007; quê quán Quảng Ninh; hiện đang là sinh viên ở Hà Nội) có nhận cuộc gọi tự xưng Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng nói thông tin của chị V bị đánh cắp và bị lập tài khoản ngân hàng đang bị cơ quan Công an điều tra.

Để chứng minh mình không liên quan đến vụ án, chị phải chuyển tiền vào tài khoản để phục vụ điều tra. Do lo sợ, chị V đã chuyển 15 triệu đồng cho đối tượng. Đối tượng tiếp tục yêu cầu chị cung cấp ảnh khuôn mặt và dấu vân tay nên chị đã nghi ngờ mình bị lừa và trình báo cơ quan Công an.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Cung cấp mã OTP cho người lạ, hơn 2.000 nạn nhân bị chiếm đoạt 43 tỉ đồng

Theo Đức An

vt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cung cấp mã OTP cho người lạ, hơn 2.000 nạn nhân bị chiếm đoạt 43 tỉ đồng

Cung cấp mã OTP cho người lạ, hơn 2.000 nạn nhân bị chiếm đoạt 43 tỉ đồng Nổi bật

Dân tình tá hỏa: Facebook, TikTok bị gọi là "hố đen" dữ liệu, "hút máu" thông tin người dùng nhất 2025!

Dân tình tá hỏa: Facebook, TikTok bị gọi là "hố đen" dữ liệu, "hút máu" thông tin người dùng nhất 2025! Nổi bật

Thách thức dự án 167 tỷ USD của Trung Quốc, một nước tuyên bố làm dự án tương tự lớn nhất lịch sử, công nghệ đằng sau có gì?

Thách thức dự án 167 tỷ USD của Trung Quốc, một nước tuyên bố làm dự án tương tự lớn nhất lịch sử, công nghệ đằng sau có gì?

10:13 , 04/10/2025
Tỷ phú Larry Ellison - “bố già” của làng công nghệ

Tỷ phú Larry Ellison - “bố già” của làng công nghệ

09:56 , 04/10/2025
Nữ sinh 2007 ở Hà Nội chuyển khoản thành công 15 triệu đồng cho lừa đảo rồi mới báo công an

Nữ sinh 2007 ở Hà Nội chuyển khoản thành công 15 triệu đồng cho lừa đảo rồi mới báo công an

20:18 , 03/10/2025
Cụ bà 81 tuổi ở Hà Nội đến ngân hàng rút 700 triệu đồng nhưng lại quyết định ra về với 0 đồng

Cụ bà 81 tuổi ở Hà Nội đến ngân hàng rút 700 triệu đồng nhưng lại quyết định ra về với 0 đồng

19:30 , 03/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên