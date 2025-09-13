Gia Lai ra 'tối hậu thư' cho dự án ở Khu kinh tế Nhơn Hội

Theo Ban Quản lý (BQL) Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai, hiện nay, các dự án đầu tư phát triển đô thị tại Phân khu số 2, 4, 9 (còn gọi là Nhơn Hội New City) ở Khu Kinh tế Nhơn Hội đã chậm tiến độ khoảng 4 năm so với thời gian đăng ký đầu tư.

Quá trình triển khai thực hiện, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt và Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings đã nhiều lần cam kết về các mốc thời gian thực hiện đối với các dự án. Tuy nhiên, dự án vẫn không có sự chuyển biến tích cực, gây bức xúc cho các hộ dân ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, ảnh hưởng không tốt đến môi trường đầu tư của tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc xử lý, giải quyết dứt điểm đối với các tồn tại liên quan đến các dự án nêu trên, BQL Khu kinh tế tỉnh Gia Lai đề nghị 2 doanh nghiệp tập trung nguồn lực, ưu tiên, khẩn trương thi công hoàn thành, đồng bộ công trình hạ tầng kỹ thuật tại phân khu số 2 (cấp điện), phân khu số 9 (cấp điện, hệ thống thu gom nước thải).

Một phân khu của dự án. Ảnh: Trương Định

Bên cạnh đó, tổ chức duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình, hạng mục công trình bị xuống cấp, hư hỏng; hoàn tất đầy đủ hồ sơ thủ tục và các nghĩa vụ có liên quan để hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đủ điều kiện (đã nộp đủ số tiền từ 95 - 100% theo hợp đồng); sớm tổ chức buổi làm việc, đối thoại trực tiếp với các hộ dân, chịu trách nhiệm giải đáp, trả lời đầy đủ các nội dung đơn, kiến nghị liên quan đến các dự án theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9.

BQL Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu 2 công ty phải có văn bản cam kết tiến độ và gửi thông báo đến toàn bộ khách hàng ngay, nhằm trấn an người dân, tránh tình trạng tập trung đông người gây mất an ninh trật tự.

Nếu quá thời hạn nêu trên mà doanh nghiệp vẫn chây ỳ, tiếp tục chậm trễ, BQL sẽ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.