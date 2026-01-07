Giá nhà liền thổ ở TP.HCM giảm 53% nhưng vẫn ở mức hơn 210 triệu đồng/m

Chiều 6/1, JLL Việt Nam đã công bố báo cáo nghiên cứu thị trường nhà ở TP.HCM. Theo đơn vị này, trong quý 4/2025, mức giá sơ cấp của thị trường nhà liền thổ ghi nhận ở mức 8.033 USD/m² đất (hơn 210 triệu đồng/m²), giảm 52,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá nhà liền thổ ở TP.HCM giảm 53% nhưng vẫn ở mức hơn 210 triệu đồng/m². (Ảnh: Đại Việt)

Theo JLL Việt Nam, sở dĩ giá nhà liền thổ giảm mạnh là do có sự tham gia rổ hàng bán của dự án Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ với mức giá cạnh tranh, làm giảm mức giá trung bình toàn thị trường so với giai đoạn trước vốn chỉ có các sản phẩm đắt đỏ.

Cũng theo JLL Việt Nam, nguồn cung nhà liền thổ trong quý 4/2025 đạt gần 3.400 căn. Mức tiêu thụ cũng có sự đột phá, với hơn 2.000 căn được hấp thụ trong quý 4. Đây là kỷ lục trong giai đoạn từ năm 2022 đến nay. Động lực chính đến từ số lượng lớn giao dịch sơ cấp của dự án Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ.

Các đợt mở bán của những dự án nổi bật khác như Gladia by The Water, The Meadow và The Sholi Bình Tân cũng đóng góp tích cực vào tổng lượng giao dịch. Nhiều chủ đầu tư đã thúc đẩy sức mua cuối năm bằng cách triển khai các chương trình chiết khấu cao và chính sách thanh toán đa dạng.

“Đặc biệt, chính sách thanh toán giãn theo tiến độ xây dựng được áp dụng riêng tại một số dự án đã giúp giảm đáng kể áp lực dòng tiền, thu hút thành công các nhóm nhà đầu tư có vốn nhỏ hơn với kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận từ các dự án hạ tầng trong tương lai”, JLL Việt Nam thông tin.

Các chuyên gia của JLL đánh giá, người mua nhà vẫn thể hiện nhu cầu mạnh mẽ đối với các dự án có pháp lý minh bạch, tiềm năng khai thác thương mại cao và khả năng thanh khoản tốt.

Đối với phân khúc căn hộ, trong quý 4/2025, thị trường TP.HCM chủ yếu là căn hộ cao cấp và siêu sang với hơn 1.700 giao dịch thành công, tăng hơn 33% so với quý trước. Hoạt động giao dịch sơ cấp sôi động nhất tập trung tại khu vực nút giao An Phú, với các giai đoạn mở bán tiếp theo của các dự án Eaton Park, The Global City và The Privé.

Đáng chú ý, phần lớn giao dịch thuộc phân khúc cao cấp, với mức giá dao động từ 120-150 triệu đồng/m².

Bà Phan Thị Ánh Đào, Trưởng phòng Cấp cao, Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu JLL Việt Nam chia sẻ, trong năm 2026, đơn vị này dự báo thị trường TP.HCM tiếp tục đà tăng trưởng và có thể chào đón nguồn cung khoảng 7.500 - 8.000 căn hộ phân khúc cao cấp và 4.500 căn nhà liền thổ.

Các dự án đại đô thị quy mô lớn như Vinhomes Green Paradise Cần Giờ và Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya sẽ là những nguồn cung chính trong thời gian tới, đóng góp đáng kể cho thị trường.

Song song đó, tiến độ triển khai pháp lý được cải thiện cùng với các dự án hạ tầng trọng điểm đang dần hoàn thiện như các đường Vành đai 3, 4 và các tuyến đường sắt đô thị đang kêu gọi đầu tư sẽ là bệ đỡ vững chắc cho thị trường bất động sản. Với những yếu tố tích cực này, năm 2026 được kỳ vọng sẽ mang lại những chuyển biến rõ nét và bền vững hơn cho thị trường bất động sản TP.HCM.