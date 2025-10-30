Giá sầu riêng tăng trở lại, bầu Đức tính trồng thêm 1.000 ha sầu riêng

Ngày 30-10, các vựa thu mua đồng loạt báo giá tăng so với ngày hôm qua. Vựa Dũng Trịnh (Đắk Lắk) báo giá sầu riêng Dona (Thái, Monthong) loại VIP lên đến 120.000 đồng/kg; từ 87.000 – 90.000 đồng/kg (loại A) ở khu vực Tây Nguyên. Khu vực miền Tây sầu riêng Ri 6 loại A lên tới 80.000 đồng/kg, loại B giá 75.000 đồng/kg.

Ông Hùng, chủ một vựa thu mua sầu riêng ở Đắk Lắk, cho hay hiện các vườn thu hoạch không có nhiều trong khi nhu cầu thị trường Trung Quốc cao. Đặc biệt, sau khi cơ quan chức năng vào cuộc vụ ách tắc xét nghiệm, vướng mắc đã được giải quyết. Do đó, chỉ sau vài ngày, sầu riêng đã tăng khoảng 5.000 đồng/kg. Tuy nhiên, tùy vựa giá thu mua khá khác nhau, dù vẫn gọi là sầu riêng loại A, B.

"Do hàng ít, một số thương lái và vựa đang tạm nghỉ do không đủ sản lượng hoạt động. Ngoài ra, do thời tiết bất lợi, hiện tại sầu riêng kem, dạt khá nhiều với giá chỉ 12.000 - 15.000 đồng/kg nên tùy vườn mà hiệu quả kinh tế rất khác nhau" - ông Hùng nói.

Sầu riêng trái vụ giá cao

Đua nhau trồng sầu riêng

Do sầu riêng ở mức giá cao trong thời gian dài nên diện tích tăng trưởng rất nóng thời gian qua. Trong đó, có những vùng thấp, trũng có khả năng ngập nước cao hoặc vùng thiếu nước tưới.

Cập nhật đến tháng 9-2025, Việt Nam có 183.900 ha sầu riêng, tăng 12.500 ha so với cùng kỳ năm ngoái. Không chỉ các nhà đầu tư nhỏ lẻ, các ông lớn cũng đổ vốn vào cà phê.

Vừa qua, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch HĐQT cho biết có 2 dự án trồng trọt trọng điểm đến năm 2027 là cà phê và sầu riêng.

Riêng sầu riêng, hiện tại Hoàng Anh Gia Lai có 2.000 ha sầu riêng và công ty sẽ tiếp tục trồng mới, dự kiến cuối năm 2027 là 3.000 ha.

Ngoài bán sầu riêng tươi, Hoàng Anh Gia Lai còn có kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống kho lạnh để cấp đông sầu riêng với tổng diện tích kho 20.000m² và 3 nhà máy chế biến sầu riêng đặt tại Lào và Việt Nam.



