Giá vàng tiếp tục tăng, TP HCM công bố hơn 800 điểm mua bán vàng miếng hợp pháp

Sáng 9-9, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết 133,8 triệu đồng/lượng mua vào và 135,8 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 700.000 đồng so với hôm qua.

Đây cũng là mức giá được các công ty PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và một số ngân hàng niêm yết trong sáng nay.

Chênh lệch giá vàng miếng SJC mua vào - bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp nới rộng lên từ 2 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được các doanh nghiệp niêm yết quanh mức 128,3 triệu đồng/lượng mua vào và 130,8 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 600.000 đồng so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tăng trở lại vào sáng nay, theo đà đi lên của giá vàng thế giới

Giá vàng trong nước tăng theo đà đi lên của giá vàng thế giới. Lúc 9 giờ, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.645 USD/ounce, tăng thêm khoảng 35 USD/ounce so với cuối phiên hôm qua. Đây cũng là mức cao nhất của giá vàng thế giới từ trước tới nay.

Theo giới phân tích, nguyên nhân chính giúp giá vàng bật tăng đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ thực hiện 3 lần cắt giảm lãi suất, với tổng mức giảm 0,75 điểm % trong những tháng còn lại của năm nay. Kỳ vọng này được củng cố sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 vào cuối tuần trước.

Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại Vietcombank vào khoảng 116,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 19 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch này thu hẹp so với mức trên 20 triệu đồng/lượng những ngày qua.

Ở thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn được kỳ vọng ổn định, thu hẹp khoảng cách với giá vàng thế giới sau hàng loạt chỉ đạo của Chính phủ về các giải pháp ổn định thị trường vàng.

Chênh lệch giá vàng miếng SJC và thế giới thu hẹp

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 vừa có văn bản về kinh doanh, mua bán vàng gửi tới các đơn vị liên quan, trong đó có UBND các phường, xã trên địa bàn TP HCM.



Theo cơ quan quản lý, thời gian qua, giá vàng thế giới và trong nước biến động mạnh, liên tục tăng cao, lập các đỉnh mới và phá vỡ kỷ lục trước đó.

Nhằm tăng cường công tác quản lý, đồng thời hạn chế và loại bỏ các yếu tố phi thị trường ảnh hưởng đến hiệu quả giải pháp ổn định thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đề nghị các đơn vị, tổ chức trên địa bàn thành phố phối hợp làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động kinh doanh, mua bán vàng miếng, hạn chế rủi ro và ngăn ngừa vi phạm.

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 nêu rõ người dân chỉ nên mua bán vàng miếng SJC tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được cấp giấy phép; đồng thời cung cấp thông tin chi tiết các địa điểm mua bán vàng miếng đang hoạt động tại TP HCM của các đơn vị được cấp giấy phép.

Danh sách chủ yếu là địa chỉ kinh doanh của các ngân hàng, doanh nghiệp lớn như: Sacombank, Eximbank, HDBank, ACB, Nam Á, SJC, PNJ, Mi Hồng...

Danh sách hơn 800 địa điểm kinh doanh vàng miếng được cấp phép ở TP HCM tại đây

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ không được phép mua bán vàng miếng nhưng vẫn thực hiện giao dịch với cá nhân, tổ chức trong trường hợp này là trái quy định, sẽ bị xử phạt theo quy định.



