Giải mã câu nói xưa: “Giàu không chọn nhà ngang, nghèo không chọn nhà dọc”, vì sao lại vậy?

Trong thế giới phong thủy, mỗi chi tiết nhỏ trong không gian sống đều có thể ảnh hưởng tới vận mệnh và tài lộc của con người. Bởi vậy, dân gian mới có câu "Giàu không mua nhà ngang, nghèo không mua nhà dọc" để nhắc nhở về cách chọn lựa cấu trúc phòng khách - trung tâm của ngôi nhà.

1. Nhà ngang – không phải lựa chọn của người giàu

Nhà ngang thường có thiết kế phòng khách và phòng ăn liền kề trên một trục ngang, chiều ngang rộng hơn chiều sâu. Kiểu bố trí này tạo cảm giác thoáng đãng, hiện đại, nhưng dưới góc nhìn phong thủy lại tiềm ẩn nhiều hạn chế.

Nguyên lý căn bản của phong thủy là "tàng phong tụ khí", gió cần được chặn lại để khí trường ngưng tụ. Nhà ngang quá thông thoáng khiến khí đi thẳng từ đầu này sang đầu kia, không dừng lại, cũng đồng nghĩa tài khí khó mà tích tụ. Như sách Dương Trạch Thập Thư có viết: "Khí gặp gió thì tán, gặp nước thì dừng".

Thêm vào đó, trong nhà ngang, sofa thường khó kê sát tường, phá vỡ quy tắc "lưng tựa vững" – tượng trưng cho có chỗ dựa, có quý nhân phù trợ. Về lâu dài, gia chủ có thể cảm thấy thiếu sự ổn định cả trong công việc lẫn đời sống tinh thần.

Một yếu tố khác thường được bỏ qua chính là ánh sáng. Nhà ngang thường có nhiều cửa sổ lớn, ánh sáng tràn ngập. Tuy nhiên, theo thuyết âm dương, quá nhiều dương quang khiến âm khí suy yếu, sự cân bằng bị phá vỡ. Hệ quả có thể là cảm giác bất an, dễ nóng nảy, ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần và các mối quan hệ.

2. Nhà dọc – vì sao người nghèo nên tránh?

Ngược lại với nhà ngang, nhà dọc có bố trí phòng khách, phòng ăn, sảnh đi theo chiều sâu. Ưu điểm là sự phân chia không gian rõ rệt, dễ tạo cảm giác riêng tư. Nhưng với người có điều kiện tài chính hạn chế, phong thủy lại cho rằng kiểu bố trí này dễ gây thêm khó khăn.

Do chiều sâu lớn nhưng mặt thoáng hẹp, nhà dọc thường thiếu ánh sáng tự nhiên nếu không phải căn hộ hai mặt thoáng. Bóng tối, theo Dương Trạch Hội Tâm Tập , dễ sản sinh âm khí, khiến năng lượng trì trệ, gia đạo u ám.

Không chỉ vậy, sự kéo dài không gian còn làm cho luồng khí bị "ép" lại, khó lưu chuyển trơn tru. Khi khí bị bức bí, tài lộc cũng khó mà hanh thông. Trong nhiều trường hợp, vị trí tài vị (đối diện chéo cửa chính phòng khách) lại trúng ngay lối đi, bị người qua lại làm xáo động, khiến tài khí khó tụ.

Thêm một điểm trừ nữa: Không gian hẹp và dài dễ tạo cảm giác gò bó. Về mặt tâm lý, điều này khiến gia chủ cảm thấy áp lực, dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, ảnh hưởng đến hiệu suất công việc và sức khỏe.

3. Cân nhắc hiện đại – không tuyệt đối hóa lời răn cổ

Dù câu nói dân gian mang nhiều ý nghĩa, nhưng trong thực tế ngày nay, việc chọn nhà không thể chỉ dựa vào phong thủy mà còn cần tính đến nhu cầu và thói quen sinh hoạt của từng gia đình.

Nếu yêu thích sự rộng rãi, nhiều ánh sáng, gia chủ có thể chọn nhà ngang nhưng cần bổ sung các biện pháp phong thủy như đặt bình phong, cây xanh để giúp tụ khí.

Nếu chọn nhà dọc vì phù hợp tài chính, cần cải thiện ánh sáng, thông gió, đồng thời khéo léo bố trí nội thất để tránh cảm giác hẹp dài và tận dụng tốt các khu vực chức năng.

Tóm lại, "Giàu không mua nhà ngang, nghèo không mua nhà dọc" không phải cấm kỵ tuyệt đối, mà là lời nhắc để chúng ta suy nghĩ kỹ càng hơn khi chọn mua nhà bởi một không gian hài hòa không chỉ tạo sự thoải mái cho cuộc sống thường ngày mà còn nuôi dưỡng năng lượng tích cực, góp phần giúp tài vận thêm thịnh vượng.

(Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)