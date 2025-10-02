Giảm đến 10 triệu ở Việt Nam, điện thoại cao cấp Samsung giờ rẻ như máy tầm trung: Dùng 6 năm nữa vẫn tốt

Điện thoại một năm tuổi của Samsung

Dòng Ultra thường thu hút phần lớn sự chú ý trong các chiến dịch quảng bá của Samsung. Điều này khiến người dùng thường bỏ qua phiên bản "con giữa" Plus khi quyết định mua một chiếc smartphone mới.

Chỉ mới hơn một năm tuổi, Galaxy S24 Plus đang trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn sở hữu một chiếc điện thoại Samsung màn hình lớn, cấu hình mạnh mẽ nhưng không muốn "vung tiền" cho dòng Galaxy S Ultra ngày một đắt đỏ.

Phiên bản Plus năm ngoái có màn hình lớn hơn đáng kể so với mẫu tiêu chuẩn, nhưng lại không quá nặng hay đắt đỏ như "quái vật" Ultra, mang đến một sự cân bằng hợp lý, đặc biệt khi so với chính phiên bản S25 Plus năm nay, S24 Plus tỏ ra không hề kém cạnh.

Chắc chắn, máy thiếu đi một vài tính năng cao cấp của dòng Ultra như bút S Pen và hai camera tele, nhưng Galaxy S24 Plus vẫn có rất nhiều điều để mang lại cho người dùng. Đặc biệt, mức giá của máy hiện tại đã giảm từ 27 triệu thời điểm ra mắt xuống chỉ còn khoảng 16 triệu ở thị trường Việt Nam – ngang với một vài mẫu máy tầm trung trên thị trường.

Trang Tom’s Guide đánh giá, nếu hình dung ra một chiếc điện thoại phổ thông tròn trịa nhất của năm 2025, nó sẽ trông giống như Galaxy S24 Plus. Thiết kế hài hòa, chip mạnh mẽ, hỗ trợ phần mềm 7 năm, cũng như là sản phẩm có thương hiệu lớn.

Máy có hai mặt kính phẳng Gorilla Glass Victus 2 ở trước và sau, kẹp giữa là bộ khung nhôm phẳng, cùng ba ống kính camera riêng lẻ ở mặt lưng. Nhìn từ phía trước, chiếc điện thoại gần như chỉ toàn là màn hình – tấm nền OLED chiếm tới 92% diện tích, với viền mỏng và đối xứng bao quanh. Đây là một chiếc smartphone dạng thanh phẳng, được tinh giản đến mức tối đa.

Khi sử dụng ở dạng máy trần, S24 Plus gây ấn tượng với chất lượng hoàn thiện. Khung máy cực kỳ cứng cáp, các nút bấm cho cảm giác nảy và không hề ọp ẹp.

Điểm nhấn của Galaxy S24 Plus là màn hình OLED 6,7 inch, đã được nâng cấp từ độ phân giải 1080p lên 1440×3120. Đây là độ phân giải tương đương với S24 Ultra, trong khi chỉ nhỏ hơn 0,1 inch.

Máy vẫn sở hữu màn hình 120Hz với độ sáng tối đa ấn tượng 2.600 nit, dù vẫn kém một chút so với "người anh cả" trong cuộc đua thông số. Nhưng ngay cả những chiếc điện thoại có độ sáng chỉ bằng một nửa thôi cũng đã rất dễ nhìn dưới ánh nắng trực tiếp, nên có thể an tâm với những thông số này từ S24 Plus.

Tuổi đời đến 2031

S24 Plus mang đến một lựa chọn cho người dùng muốn có màn hình lớn hơn mẫu S24 tiêu chuẩn (6,2 inch) nhưng không muốn chi quá nhiều cho S24 Ultra.

Tất cả các thành viên của dòng Galaxy S24 đều nhận được tới bảy năm cập nhật hệ điều hành và bảo mật. Điều này có nghĩa là Galaxy S24 Plus có thể sẽ chạy Android 21 vào năm 2031.

Hiện tại, Galaxy S24 Plus cũng sẽ được nhận One UI 8 mới nhất giống như trên thế hệ S25.

Với mức giá rẻ, nhiều người mua sẽ hài lòng khi biết khoản đầu tư của họ vẫn có thể sử dụng thoải mái cho đến thập kỷ tới. Liệu con chip Snapdragon 8 Gen 3 (ở các thị trường châu Á là Exynos 2400) có còn đủ nhanh để gánh vác mọi tác vụ sau bảy năm nữa hay không vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp. Còn ở thời điểm hiện tại, chiếc điện thoại này vẫn đáp ứng một cách trơn tru.

Các ứng dụng mở ngay lập tức, đa nhiệm mượt mà, và các tựa game đều được xử lý ở chất lượng đồ họa cao nhất.

Thời lượng pin không phải là xuất sắc một cách tuyệt đối, nhưng đã được cải thiện so với các mẫu flagship Samsung năm 2023. Dung lượng pin tăng từ 4.700mAh trên S23 Plus lên 4.900mAh trên S24 Plus. Người dùng sẽ không gặp khó khăn gì để sử dụng Galaxy S24 Plus qua một ngày.

Trong bài thử nghiệm hỗn hợp các tác vụ duyệt web, nhắn tin, chơi game và xem video, S24 Plus trụ được khoảng một ngày rưỡi với 7-8 giờ sáng màn hình.

Bên cạnh đó, S24 Plus cũng không thiếu các tính năng AI quen thuộc đã làm nên tên tuổi của Samsung trong những năm qua.

Hệ thống camera của máy có một camera chính 50MP, một camera tele 3x 10MP và một camera góc siêu rộng 12MP, giống hệt như trên Galaxy S23 Plus. Ở mặt trước là camera selfie 12MP.

Hầu hết các bức ảnh trên S24 Plus đều cho chất lượng tốt. Điện thoại cân bằng vùng sáng và vùng tối khá tốt, và có rất ít nhiễu.

Nhìn chung, là thiết bị flagship của Samsung năm 2024, S24 Plus tỏ ra không hề lỗi thời ngay cả khi so với dòng Galaxy S25 hiện nay. Đặc biệt, mức giá chỉ khoảng 16 triệu đồng của mẫu máy này rẻ hơn rất nhiều so với phiên bản S25 Plus, thậm chí ngang với Galaxy S25 FE vừa ra mắt.



