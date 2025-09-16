Giám đốc Trung tâm Phát triển Sản phẩm (Khối SME) VPBank: Nghị quyết 68 tạo ra kỳ vọng lớn cho khối doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh mẽ

Trong Talk show Phố Tài chính (The Finance Street) trên VTV8 về chủ đề liên quan đến Nghị quyết 68, ông Hoàng Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sản phẩm (Khối SME), VPBank﻿ chỉ ra rằng trước nghị quyết 68 thì cũng đã có Nghị quyết số 09-NQ/TW năm 2001 về phát triển kinh tế tư nhân, khi đó là nghị quyết đầu tiên của Trung ương chuyên biệt về khu vực kinh tế tư nhân, xác định kinh tế tư nhân “là bộ phận quan trọng” của nền kinh tế, cần khuyến khích phát triển lâu dài.

Tuy nhiên, với nghị quyết 68, vai trò của kinh tế tư nhân đã được nâng lên một tầm mới, từ vị thế “bộ phận quan trọng” lên thành “động lực chiến lược”, biến thành khu vực dẫn dắt tăng trưởng và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Ông Hoàng Trung Hiếu ﻿cho biết, trước Nghị quyết 68, kinh tế tư nhân đã có những đóng góp quan trọng của cho GDP và tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, dù được đánh giá tích cực nhưng chưa được thừa nhận là động lực chiến lược như bây giờ.

Theo ông Hiếu, giai đoạn trước đây, kinh tế tư nhân dù còn gặp những khó khăn như chính sách đôi khi chưa đồng bộ, vẫn có sự phân biệt giữa kinh tế tư nhân so với khu vực kinh tế nhà nước và FDI. Số lượng doanh nghiệp tư nhân nhiều nhưng phát triển còn tương đối manh mún, nhỏ lẻ và sức cạnh tranh còn thấp…

Chính vì vậy, sự ra đời của Nghị quyết 68 được tạo ra kỳ vọng lớn cho khối doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, số lượng doanh nghiệp được thành lập mới, số lượng doanh nghiệp quay trở lại thị trường đã tăng trên 20%, dòng vốn đăng ký quay lại thị trường cũng tăng trên 30%.

Trong thời gian vừa qua, Chính phủ, hệ thống các ngân hàng đang dành rất nhiều chương trình hỗ trợ cụ thể và hiệu quả cho các doanh nghiệp. Và về mặt thị trường, rất nhiều đoàn của các bộ, ngành đã đưa các doanh nghiệp giới thiệu và quảng bá các nhiều sản phẩm ra cộng đồng quốc tế.

Tỷ trọng FDI quay lại thị trường Việt Nam đã tăng gần 20%, không chỉ tạo ra công ăn việc làm khi các doanh nghiệp tư nhân phát triển mà quan trọng nhất là sự phát triển của các doanh nghiệp đang trên đà bền vững.

Ngay cả thị trường tài chính, trong những tháng gần đây thị thì trường chứng khoán Việt Nam cũng đang được đánh giá là một thị trường tốt trong khu vực và trên thế giới.

Theo ông Hiếu,﻿ Nghị quyết 68 còn tạo ra kỳ vọng tạo sự chuyển biến về nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và xã hội, không còn định kiến, phân biệt.

Đồng thời, thúc đẩy tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, khu vực tư nhân trở thành một trụ cột trong cơ cấu kinh tế quốc dân, đóng góp mạnh mẽ vào GDP, ngân sách, xuất khẩu và việc làm, cũng như hướng tới phát triển khu vực tư nhân lớn mạnh, có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Bên cạnh đó, sẽ phát triển đồng bộ các loại hình doanh nghiệp, khuyến khích hình thành đội ngũ doanh nghiệp tư nhân lớn, thương hiệu mạnh, thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp sáng tạo, hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Ngoài ra, nâng cao chất lượng tăng trưởng doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân phải đi cùng đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, quản trị hiện đại, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả và sức cạnh tranh quốc gia.

Cuối cùng là bảo đảm kinh tế tư nhân phát triển gắn liền với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường, tuân thủ pháp luật, góp phần củng cố an sinh xã hội, công bằng và ổn định lâu dài.

Ông Hoàng Trung Hiếu cho rằng, bên cạnh sự hỗ trợ từ Chính phủ và hệ thống ngân hàng, bản thân các doanh nghiệp, đặc biệt là SME cũng cần chủ động đáp ứng một số tiêu chí quan trọng để có thể nhận được sự hỗ trợ tối đa và phát triển bền vững.

Thứ nhất là tính minh bạch, doanh nghiệp cần quản trị tài chính, kế toán rõ ràng, minh bạch, tuân thủ pháp luật và nghĩa vụ thuế.

Thứ hai là năng lực quản trị, phải xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để tăng năng suất, giảm chi phí.

Thứ ba là tinh thần đổi mới sáng tạo, liên tục cải tiến sản phẩm, dịch vụ, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu uy tín.

Thứ tư, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững, chú trọng môi trường, trách nhiệm với người lao động, cộng đồng và khách hàng.

Và cuối cùng là khả năng hội nhập, sẵn sàng tham gia chuỗi giá trị, hợp tác cùng đối tác trong và ngoài nước, nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu. Khi doanh nghiệp tự nâng mình lên theo những tiêu chí đó, thì mọi nguồn lực hỗ trợ từ Nhà nước, ngân hàng và xã hội sẽ phát huy hiệu quả tối đa, giúp doanh nghiệp không chỉ phát triển riêng lẻ mà còn đóng góp nhiều hơn cho sự thịnh vượng chung của nền kinh tế.