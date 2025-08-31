Giám đốc Quang Đạt "phẫu thuật" tạo má lúm từ năm... 4 tuổi

Từ “Cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam”, Nguyễn Quang Đạt (sinh năm 1991) dần có thành tựu và vị trí nhất định trong công việc. Anh mới được bổ nhiệm trở thành Giám đốc Ban Khai thác bay của hãng hàng không Vietravel Airlines.

Giám đốc khai thác bay Vietravel Airlines Nguyễn Quang Đạt

Mới đây, Quang Đạt bất ngờ đăng loạt story thú tội về chuyện can thiệp để có chiếc má lúm của mình. Cơ trưởng nổi tiếng thừa nhận đúng như cư dân mạng nói, hồi trẻ hơn anh chàng có can thiệp một chút để có má lúm vì:

“Lúc ấy mình ý thức rất rõ ràng rằng: Phải có gì đó đặc biệt mới được mọi người nhớ tới. Nên mình có gặp một bác sĩ và không cần nói gì, chị đã hiểu nguyện vọng của mình.

Hồi đó công nghệ còn thô sơ và chưa tiên tiến như bây giờ, nên sự can thiệp này chưa được tự nhiên như mình muốn. Chị thậm chí còn gặp rắc rối với mẹ mình, vì đã cho mình can thiệp khi còn quá trẻ. Nhưng điều đó không ngăn được mình trân trọng và gắn bó với vị bác sĩ ấy suốt từng ấy năm, luôn cảm thấy chị ấy như chị em trong nhà”.

Bài đăng của Quang Đạt

Sau đó Quang Đạt share lại hành trình tạo má lúm của mình, từng được anh đăng tải vào năm 2020.

Hóa ra người bác sĩ đó chính là chị gái của Quang Đạt còn chiếc má lúm là một màn nghịch ngợm chị khi anh chàng mới 4 tuổi. Dù bị vết sẹo trên mặt nhưng trong cái rủi có cái may, lại đúng vị trí má lúm nên Quang Đạt xem đó như câu chuyện "Tái ông mất ngựa".

“Bà chị 7 tuổi đã làm cái việc khiến một đứa nhát chết sợ bóng tối là tôi thực sự hoảng loạn khi tắt đèn trong phòng ngủ. Đèn vụt tắt. Phòng tối đen. Và tôi bắt đầu chạy.

Những ký ức về đêm ấy thực ra chỉ là một mớ những dữ liệu lờ mờ: Vấp ngã, mặt hạ cánh vào thành giường, chị bị đánh. Các bạn thử tưởng tượng mà xem, nếu như chỉ hạ cánh lệch 5cm vào thái dương, hẳn là đời tôi đã toạng từ ngày đó. May mắn cho tôi, là cái tai nạn ấy chỉ để lại một vết sẹo, nhưng lại là một vết sẹo lớn trên mặt - thứ thường là không một ai muốn.

Nghịch cảnh của tôi, là một vết sẹo trên mặt do chị gái gây ra năm 4 tuổi, mà giờ mỗi khi cười lại hiện lên rõ mồn một.

Đó là version đời tôi của câu chuyện ‘Tái ông mất ngựa’.

Thứ mà ban đầu ta nghĩ là nghịch cảnh, rất có thể nó đã là một phiên bản may mắn hơn nhiều thứ có-thể-đã-xảy-ra. Và một vết sẹo hay nỗi đau trong quá khứ, có thể lại là thứ vô cùng quan trọng trong việc tạo nên phiên bản đẹp nhất của bạn trong thời điểm hiện tại.

Tôi hay nghĩ về hai điều ấy sau này khi gặp khó khăn, và phần nào, trân trọng những nghịch cảnh mà cuộc sống tạo ra cho mình

Để có thể mỉm cười”.

Quang Đạt và chị gái hồi bé

Những khoảnh khắc khác của 2 chị em

Chiếc má lúm của Quang Đạt

Cơ trưởng Nguyễn Quang Đạt là cựu học sinh của Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội). Năm 2009, Quang Đạt trúng tuyển khoa Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Khoảng 3 tháng sau, anh lại rẽ hướng, khi trúng tuyển vào khóa đào tạo phi công của một hãng hàng không và tham gia khóa học 2 năm ở New Zealand.

Năm 2011, Quang Đạt có chuyến bay đầu tiên và tính đến hiện tại anh đã có khoảng 14 năm kinh nghiệm trong nghề. Hiện tại, trên cương vị Giám đốc Ban Khai thác bay, một bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp - Quang Đạt chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động khai thác bay - lĩnh vực cốt lõi quyết định chất lượng dịch vụ và an toàn hàng không.

Vừa tài giỏi lại có ngoại hình thu hút, Quang Đạt nổi tiếng trên MXH với hàng chục nghìn lượt theo dõi. Anh cũng khá thoải mái trong việc chia sẻ chuyện công việc, cuộc sống đời thường. Quang Đạt thu hút sự chú ý với đám cưới hoành tráng cùng blogger Hà Trúc. Cả hai được nhận xét đẹp đôi, đều là những người trẻ vừa giỏi, vừa giàu.

Nhìn từ xa, chiếm má lúm vẫn hiện lên khá rõ