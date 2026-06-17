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GIẬT MÌNH với bảng học phí cho 2 con của một bà mẹ ở Bắc Ninh: Nghe phi lý nhưng lại rất thuyết phục!

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GIẬT MÌNH với bảng học phí cho 2 con của một bà mẹ ở Bắc Ninh: Nghe phi lý nhưng lại rất thuyết phục!

Nhiều người không tin được khi xem bảng chi phí này.

"Một năm học của 2 con mình chỉ hơn 5 triệu đồng tiền học phí".

Dòng chia sẻ ngắn gọn của một bà mẹ ở Bắc Ninh mới đây đã khiến nhiều phụ huynh trên mạng xã hội ngỡ ngàng. Trong bối cảnh không ít gia đình ở thành phố lớn chi hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho việc học của con, con số hơn 5 triệu đồng cho cả hai đứa trẻ nghe có vẻ khó tin.

Nhiều người thắc mắc liệu đây có phải là phép tính chưa đầy đủ hay người mẹ đang bỏ sót hàng loạt khoản chi khác. Tuy nhiên, khi đọc hết câu chuyện, không ít người lại gật gù vì nhận ra điều người mẹ muốn nói không phải là chuyện tiết kiệm tiền, mà là một triết lý nuôi dạy con khá khác biệt giữa thời đại chạy đua giáo dục.

Bảng học phí được người mẹ chia sẻ

Không học thêm, không chạy đua thành tích

Theo chia sẻ, gia đình có hai con, một bé học lớp 5 và một bé 5 tuổi đang học mẫu giáo. Người mẹ cho biết cả hai con đều học trường công, không học thêm, không luyện trước chương trình, không chạy theo các cuộc đua thành tích.

Điều chị quan tâm không phải là con đứng thứ mấy trong lớp mà là những câu hỏi rất đời thường: Con có vui khi đến trường không? Con có khỏe mạnh không? Con có tự tin không? Con có biết cách học không?.

Với con lớn, chị chỉ dạy những nguyên tắc đơn giản: chú ý nghe giảng trên lớp, không hiểu thì hỏi cô giáo, hỏi bạn bè hoặc về nhà cùng mẹ tìm hiểu thêm. "Mình không cố trở thành người biết hết mọi thứ. Mình muốn con hiểu rằng khi gặp khó khăn luôn có nhiều cách để tìm câu trả lời", chị viết.

Còn với cô con gái 5 tuổi, người mẹ càng không vội vàng. "Tuổi thơ của con chỉ đến một lần. Mình muốn con được chơi, được chạy nhảy, được khám phá thế giới theo cách của trẻ con."

Quan điểm này nhận được khá nhiều sự đồng tình từ các phụ huynh đang cảm thấy áp lực trước guồng quay học tập ngày càng sớm của trẻ em hiện nay.

Nhiều người nghi ngờ: "Làm sao chỉ hơn 5 triệu đồng được?"

Dù vậy, không ít phụ huynh vẫn tỏ ra hoài nghi. Một người bình luận: "Lạ nhỉ. Ngoài tiền học phí còn bao nhiêu phí khác. Ăn bán trú, trông trưa, nước uống. Riêng bé nhà mình học mẫu giáo, dù đã miễn học phí, mỗi tháng cũng khoảng 1,3 triệu đồng. Quỹ lớp đã 800.000 đồng rồi".

Đây cũng là thắc mắc chung của nhiều gia đình ở các thành phố lớn, nơi chi phí giáo dục thường chiếm một khoản đáng kể trong ngân sách hằng tháng.

Trước câu hỏi này, người mẹ Bắc Ninh giải thích rằng các con học trường công và không đăng ký bán trú nên chi phí chủ yếu chỉ gồm học phí cùng một số khoản phụ phí cơ bản. Ngoài ra, gia đình cũng không đầu tư quá nhiều vào các lớp học ngoài giờ.

Tuy nhiên, điều thú vị là chị không hoàn toàn nói "không" với hoạt động ngoại khóa. Khi được hỏi có cho con học thêm năng khiếu hay không, chị cho biết các bé vẫn tham gia học võ và học vẽ. Nói cách khác, gia đình không cắt giảm mọi khoản đầu tư cho con mà chỉ lựa chọn những hoạt động phù hợp thay vì đăng ký dày đặc các lớp học.

Bài toán không chỉ là tiền

Điều khiến bài viết lan tỏa mạnh mẽ có lẽ nằm ở một thực tế mà rất nhiều phụ huynh đang đối mặt. Ngày nay, việc nuôi dạy con đôi khi vô tình trở thành một cuộc cạnh tranh. Trẻ học tiếng Anh từ mẫu giáo, học lập trình từ tiểu học, cuối tuần kín lịch với bơi lội, đàn, cờ vua, STEM, kỹ năng sống, luyện chữ đẹp, toán tư duy... Nhiều phụ huynh lo sợ rằng nếu con mình không học, các em sẽ tụt lại phía sau.

Trong bối cảnh đó, câu chuyện của bà mẹ Bắc Ninh giống như một góc nhìn khác. Chị không phủ nhận giá trị của việc học. Chị cũng không cổ súy cho việc buông lỏng giáo dục. Điều chị nhấn mạnh là việc học cần phù hợp với hoàn cảnh gia đình, khả năng của đứa trẻ và mục tiêu phát triển lâu dài. "Không phải cứ đầu tư thật nhiều tiền mới là đầu tư cho con", chị viết.

Theo người mẹ này, thứ con cần đôi khi không phải thêm một lớp học mà là một người mẹ bình tĩnh, một gia đình yêu thương và một môi trường ít áp lực hơn.

Dưới phần bình luận, nhiều người chia sẻ rằng sau nhiều năm làm cha mẹ, họ dần nhận ra điểm số cao chưa chắc là điều quan trọng nhất. Điều khiến họ hạnh phúc hơn cả là khi con khỏe mạnh, lễ phép, thích đến trường, có bạn bè và biết yêu thương mọi người xung quanh.

Thực tế, mỗi gia đình sẽ có điều kiện kinh tế, quan điểm giáo dục và kỳ vọng khác nhau. Không có một công thức chung cho tất cả.

Tuy nhiên, câu chuyện của bà mẹ Bắc Ninh đã gợi ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: Liệu điều trẻ cần nhất trong những năm đầu đời là thêm thật nhiều lớp học, hay là một tuổi thơ đủ thời gian để vui chơi, khám phá và lớn lên một cách tự nhiên?

Con số hơn 5 triệu đồng học phí cho hai đứa trẻ nghe có thể khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng đằng sau con số ấy là một lựa chọn giáo dục rõ ràng: đặt sự bình an và niềm vui học tập của con lên trước cuộc đua thành tích.

Và có lẽ, đó mới là điều khiến câu chuyện này nhận được nhiều sự đồng cảm đến vậy.

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Theo Hiểu Đan

Đời sống và Pháp luật

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