Gỡ “điểm nghẽn” kênh Đôi: Đại công trường 7.300 tỷ tăng tốc sau nhiều năm đình trệ

Bờ Bắc Kênh Đôi

Hơn 92% mặt bằng được bàn giao, gỡ nút thắt kéo dài nhiều năm

Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi là một trong những công trình chỉnh trang đô thị trọng điểm của TP.HCM, đi qua địa bàn hai phường Phú Định và Chánh Hưng với chiều dài khoảng 4,3 - 4,7 km.

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 7.300 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Quy mô đầu tư bao gồm xây dựng khoảng 4,3 km kè bảo vệ bờ Bắc kênh Đôi; nạo vét lòng sông để khơi thông luồng lạch; cải tạo, mở rộng hai tuyến đường Hoài Thanh và Nguyễn Duy lên lộ giới 20 m; xây dựng mới tuyến Nguyễn Duy nối dài từ hẻm 157 Hưng Phú đến cầu Chữ Y với lộ giới 16 m; đồng thời xây dựng cầu Hiệp Ân 2 và bến thủy nội địa tại phường Chánh Hưng.

Hiện trạng ven khu vực bờ Bắc Kênh Đôi . (Ảnh: Thương Phan)

Mục tiêu của dự án là di dời các dãy nhà xuống cấp ven kênh, cải thiện môi trường sống, tăng cường kết nối giao thông và tạo động lực phát triển đô thị ven sông cho khu vực Quận 8 cũ. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2027 - 2028.

Trong nhiều năm, dự án gặp khó khăn lớn do tình trạng giải phóng mặt bằng “da báo”, tức việc bàn giao không liên tục giữa các hộ dân đã đồng thuận và chưa đồng thuận, khiến công trường nhiều thời điểm bị chia cắt từng đoạn.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2026 đến nay, tiến độ thu hồi đất đã chuyển biến rõ rệt. Tính đến giữa tháng 5/2026, đã có 1.480/1.604 trường hợp bị ảnh hưởng hoàn tất bàn giao mặt bằng thực tế cho chủ đầu tư, đạt khoảng 92,2%. Đồng thời, cơ quan chức năng đã ban hành phương án bồi thường cho 1.603/1.604 trường hợp.

Hiện trạng cải tạo. (Ảnh: Thương Phan)

Tại phường Chánh Hưng, địa phương đã hoàn thành tháo dỡ và thu hồi mặt bằng của hơn 730/799 hộ dân bị ảnh hưởng, hướng đến mục tiêu hoàn tất toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/5/2026.

Trong khi đó, tại phường Phú Định với 804 trường hợp bị ảnh hưởng, công tác chi trả bồi thường và thu hồi đất cũng được đẩy nhanh trong quý I và quý II/2026.

Theo đánh giá của địa phương, tiến độ giải tỏa tăng mạnh nhờ việc áp dụng Quyết định số 11/2026/QĐ-UBND của UBND TP.HCM ban hành ngày 6/3/2026. Chính sách mới nâng mức hỗ trợ đối với đất có nguồn gốc lấn chiếm kênh rạch lên tối đa 70% giá đất; hỗ trợ 60% giá trị xây mới nhà ở nằm trong lộ giới; đồng thời áp dụng cơ chế thưởng bàn giao mặt bằng sớm lên tới 50 triệu đồng đối với trường hợp bị thu hồi toàn bộ.

Song song với công tác giải tỏa, thành phố cũng chuẩn bị quỹ nhà tái định cư cho khoảng 243 hộ dân có nhu cầu nhận căn hộ. Trong đó, chung cư 2225 Phạm Thế Hiển tiếp nhận 186 hộ dân; chung cư 481 Ba Đình tiếp nhận 46 hộ; còn chung cư 35 Hồ Ngọc Lãm bố trí cho 11 hộ dân.

Các hộ dân di dời đều được bảo đảm suất tái định cư tối thiểu với căn hộ có diện tích sử dụng từ 30 m² trở lên và được hỗ trợ phần chênh lệch nếu giá trị bồi thường thấp hơn giá trị suất tái định cư tối thiểu.

Công trường tăng tốc, nhiều đoạn tuyến đã thành hình

Hiện dự án được chia thành ba gói thầu xây lắp chính và đang được triển khai đồng loạt.

Trong đó, gói XL1 triển khai xây dựng 1.528 m kè tại phường Phú Định; mở rộng các tuyến đường Hoài Thanh và Nguyễn Duy lên 20 m; đồng thời hoàn thiện hệ thống thoát nước và cây xanh. Gói thầu này khởi công từ ngày 19/12/2025 và hiện đạt khoảng 36% khối lượng thi công, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026.

Hiện dự án được chia thành ba gói thầu xây lắp chính và đang được triển khai đồng loạt.

Gói XL2 tập trung xây dựng cầu Hiệp Ân 2 cùng các hạng mục nền móng như đúc cọc bê tông cốt thép, ép cừ larsen và khoan nhồi tại phường Chánh Hưng. Sau khi khởi công ngày 15/9/2025, gói thầu hiện đã đạt khoảng 42% khối lượng và dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2026.

Trong khi đó, gói XL3 đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu để chuẩn bị triển khai thi công các hạng mục kè và hạ tầng kỹ thuật đường bộ ven bờ Bắc, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2027.

Ghi nhận tại công trường cho thấy nhiều đoạn tuyến đã bắt đầu thay đổi rõ rệt. Vỉa hè ven kênh được lát gạch đồng bộ, đường song hành được thảm nhựa, hệ thống đèn chiếu sáng được lắp đặt và cây xanh mới trồng đang phát triển.

Chủ đầu tư hiện phối hợp cùng hai phường Phú Định và Chánh Hưng tập trung hoàn tất phần mặt bằng còn lại trong quý II/2026 nhằm bảo đảm toàn bộ dự án được thi công liên tục, đồng bộ và đúng tiến độ đề ra.