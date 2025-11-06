Hạ tầng khu Đông "cất cánh", Sunshine Legend City đón đầu làn sóng dịch chuyển cư dân

Hạ tầng bứt phá, khu Đông vươn mình ngoạn mục

Từ vị thế từng được xem là "bên kia sông Hồng", khu Đông Hà Nội đang lột xác mạnh mẽ nhờ hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Hàng loạt cây cầu huyết mạch như Chương Dương, Thanh Trì, Vĩnh Tuy 1 & 2 giúp rút ngắn thời gian tới trung tâm Hà Nội còn chưa tới 20 phút, trong khi cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và quốc lộ 5A hình thành tuyến giao thương sôi động kết nối trực tiếp với Hải Phòng, Quảng Ninh, hai cực tăng trưởng của vùng kinh tế Bắc Bộ.

Trong tương lai gần, các siêu dự án như cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi, vành đai 3.5, vành đai 4, sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) đi vào hoàn thiện sẽ tiếp tục gia tăng kết nối liên vùng, giúp khu Đông trở thành "cửa ngõ giao thương mới" của Hà Nội.

Bất động sản khu Đông Hà Nội, đặc biệt là khu vực các xã Nghĩa Trụ, Văn Giang của tỉnh Hưng Yên thăng hạng mạnh mẽ nhờ quy hoạch hạ tầng.

Cùng với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội toàn khu vực cũng thăng hạng mạnh mẽ với sự xuất hiện của Đại học Bách Khoa phân hiệu Hưng Yên quy mô khoảng 30.000 sinh viên và cán bộ giảng dạy vào năm 2028, sân vận động PVF lớn nhất Việt Nam với sức chứa 60.000 người, cùng sự xuất hiện của các đô thị, trung tâm thương mại dịch vụ cao cấp. Giới chuyên gia nhận định, khu Đông đang bước vào "thập kỷ vàng" của bất động sản đô thị, tương tự hành trình bứt phá của khu Tây cách đây hơn 10 năm.

Cách Đại học Bách Khoa phân hiệu Hưng Yên và sân vận động PVF chỉ vài phút di chuyển, Sunshine Legend City khẳng định vị thế tâm điểm an cư

Trong bức tranh hạ tầng khu Đông đang chuyển mình mạnh mẽ, Sunshine Legend City nổi bật nhờ vị trí đắc địa vượt trội tại xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên), ngay sát cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và vành đai 3.5 dẫn thẳng tới cầu Ngọc Hồi, kết nối nhanh tới trung tâm Thủ đô. Từ dự án, cư dân chỉ mất chưa đầy 20 phút để tới Hồ Hoàn Kiếm, 3 phút đến Đại học Bách Khoa (phân hiệu Hưng Yên) và 5 phút đến sân vận động PVF, khẳng định lợi thế siêu kết nối hiếm có.

Với quy mô gần 50ha, Sunshine Legend City cung cấp ra thị trường gần 8.000 căn hộ cao cấp cùng gần 700 dinh thự đảo, biệt thự ven hồ và boutique view sông dọc đại lộ.

Đặc biệt, Sunshine Legend City sở hữu vị trí lân cận đại đô thị Alluvia City, nơi hội tụ chuỗi tiện ích biểu tượng của khu Đông Hà Nội như Bến du thuyền Alluvia, mạch khoáng nóng tự nhiên 35,8°C bên sông Hồng và tổ hợp wellness Onsen Center chuẩn 5 sao. Vị trí "cận kề, thụ hưởng" này sẽ giúp cư dân mở rộng trải nghiệm sống, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Bên cạnh đó, dự án còn hưởng lợi kép từ hạ tầng hàng không với sân bay Gia Bình quy mô lớn thứ hai Việt Nam (chỉ sau Long Thành). Nhờ kết nối thuận tiện qua Vành đai 3 và Vành đai 4, sân bay này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy dòng vốn đầu tư, gia tăng giá trị thương mại và tiềm năng sinh lời bền vững cho toàn khu vực Hưng Yên, Bắc Ninh, trong đó có Sunshine Legend City, biểu tượng mới của đô thị phía Đông Hà Nội.

Dự án sở hữu 3 tầng hầm, 5 tầng thương mại khối đế, cùng phân khúc căn hộ cao cấp giá thấp hơn thị trường 20 - 25%

Vị trí vượt trội chính là một trong những lý do khiến phân khu cao tầng tại Sunshine Legend City liên tiếp xác lập kỷ lục về booking, khớp căn trên thị trường, đơn cử như việc khớp booking hơn 2.060 căn hộ chỉ sau 18 ngày ra mắt.

Ngoài vị trí, phân khu này còn được săn đón đặc biệt nhờ loạt tiện ích hiếm có như 3 tầng hầm đỗ xe, 5 tầng khối đế thương mại dịch vụ cao cấp, hệ thống thang máy tốc độ cao, mật độ lý tưởng 2 căn hộ/thang/tầng; tiêu chuẩn bàn giao 5 sao cùng thiết kế facade kính Low-E 3 lớp chạm sàn, tạo nên diện mạo sang trọng và hiện đại bậc nhất khu vực.

Mức giá thấp hơn 20–25% so với mặt bằng thị trường giúp căn hộ Sunshine Legend City sở hữu lợi thế cạnh tranh hiếm có trong phân khúc cao cấp, vừa hấp dẫn người mua ở thực, vừa tạo biên lợi nhuận hấp dẫn cho nhà đầu tư.

Cùng với đó là hơn 31.000m² mặt nước cảnh quan và hệ tiện ích 5 sao đa dạng như phố đi bộ, phố mua sắm trên không, khu nghệ thuật 3D Mapping - Hologram, "biển hồ" nhân tạo, sky bar, clubhouse, trường học quốc tế…

Dù chưa chính thức ra hàng, nhưng các dinh thự và biệt thự tại phân khu thấp tầng của Sunshine Legend City đang được giới đầu tư săn đón đặc biệt, nhờ số lượng giới hạn và vị trí đắt giá giữa khu vực đang bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng và giá trị bất động sản.

Hệ thống tiện ích 5 sao bao bọc toàn dự án, giúp định hình một đô thị trẻ năng động bậc nhất tại khu Đông Hà Nội

Không chỉ sở hữu hệ thống tiện ích nội khu đa lớp, Sunshine Legend City còn nằm trọn trong vùng lõi phát triển năng động của phía Đông Hà Nội, nơi hội tụ hơn 1000 tiện ích đã hiện hữu từ chuỗi đô thị hiện đại bậc nhất Thủ đô, từ trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, công viên, đến các trục giao thông chiến lược… Tất cả đã sẵn sàng để phục vụ trọn vẹn nhu cầu sống, làm việc, giải trí, giáo dục cho mọi thế hệ cư dân.