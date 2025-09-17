Hai doanh nghiệp bất động sản vốn nghìn tỷ báo lỗ bán niên 2025

BĐS Phát Đạt

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Đầu tư và phát triển bất động sản Phát Đạt (BĐS Phát Đạt) đã công bố các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2025.

Theo đó, tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 7.581 tỷ đồng, tăng 73 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng bán niên 2025 của BĐS Phát Đạt ở mức âm gần 37 tỷ đồng; trong khi cùng kỳ lỗ hơn 33 tỷ đồng.

Liên tục kinh doanh thua lỗ khiến BĐS Phát Đạt lỗ lũy kế gần 115 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý II/2025.

Tính đến cuối kỳ báo cáo, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp là 11.010 tỷ đồng, tăng 2.822 tỷ đồng so với kỳ trước và gấp 1,45 lần so với vốn chủ sở hữu. Nguyên nhân là do doanh nghiệp tăng nợ vay ngân hàng từ 860 tỷ đồng lên 2.910 tỷ đồng. Ngược lại, nợ phải trả khác cải thiện đáng kể từ 7.328 tỷ đồng về 4.727 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong nửa đầu năm 2025, BĐS Phát Đạt ghi nhận nợ vay từ phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước gần 3.374 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước không phát sinh khoản này.

Dư nợ trái phiếu của BĐS Phát Đạt đến từ lô PDACB2425001 do doanh nghiệp này phát hành ngày 12/9/2024 với giá trị phát hành 3.490 tỷ đồng; kỳ hạn 12 tháng.

Tổng quan dự án Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island-Vũ Yên. Ảnh: Vinhomes

Đáng chú ý, trước thời điểm phát hành trái phiếu chỉ vài ngày, BĐS Phát Đạt đã mang quyền tài sản phát sinh từ Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư và Kinh Doanh số 01/2024/HĐHTĐT/TPX-PHATDAT (hiệu lực ngày 5/9/2024) và các phụ lục kèm theo (nếu có) giữa doanh nghiệp này và Công ty CP Phát triển Thành Phố Xanh liên quan đến phân chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh của Dự Án Vũ Yên (Hải Phòng), đem thế chấp tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Đến tháng 5/2025, BĐS Phát Đạt tiếp tục mang quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng thế chấp số 01/HĐTCQTSDA/VHM-PĐ ký ngày 15/5/2025 đem thế chấp tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Theo đăng ký thay đổi doanh nghiệp gần đây nhất (tháng 5/2025), vốn điều lệ của BĐS Phát Đạt ở mức gần 7.696 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông góp vốn: Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Phúc Sơn (45,57%); Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hưng Nghĩa (41,85%) và bà Bùi Thị Mai (12,58%).

Ông Võ Phước Thành và ông Nguyễn Phi Long là người được ủy quyền phần vốn góp của Phúc Sơn và Hưng Nghĩa tại BĐS Phát Đạt.

Hiện, bà Bùi Thị Mai đang đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật doanh nghiệp.

BĐS Hải Đăng

Một doanh nghiệp bất động sản vốn nghìn tỷ khác là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Hải Đăng (BĐS Hải Đăng) cũng có kết quả kinh doanh không mấy tích cực trong nửa đầu năm 2025.

Theo đó, tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức gần 4.952 tỷ đồng, giảm 216 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong nửa đầu năm 2025, BĐS Hải Đăng báo lỗ ròng gần 95 tỷ đồng, nâng mức lỗ lũy kế tại ngày 30/6/2025 lên mức hơn 307 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý II/2025, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tăng mạnh từ hơn 3.064 tỷ đồng lên mức hơn 18.377 tỷ đồng, gấp 3,49 lần vốn chủ sở hữu. Nguyên nhân chủ yếu là do doanh nghiệp tăng nợ phải trả khác lên gần 12.936 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ ghi nhận hơn 564 tỷ đồng.

Trong kỳ báo cáo, BĐS Hải Đăng còn ghi nhận khoản nợ vay ngân hàng hơn 91 tỷ đồng.

Ngoài ra, nợ vay từ phát hành trái phiếu cũng tăng từ 2.500 tỷ đồng (cuối quý II/2024) lên 5.350 tỷ đồng (cuối quý II/2025).

Theo công bố phát hành trên HNX, ngày 12/3/2024, doanh nghiệp này đã phát hành thành công lô trái phiếu HDRCB2425001 có giá trị 1.300 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng. Ngày 12/9/2025, doanh nghiệp đã thanh toán 1.300 tỷ đồng tiền gốc và hơn 364 tỷ đồng tiền lãi, qua đó tất toán xong lô trái phiếu này.

BĐS Hải Đăng tất toán đúng hạn lô trái phiếu HDRCB2425001. Nguồn: HNX

Cũng trong ngày 12/3/2024, BĐS Hải Đăng còn huy động thành công 12.000 trái phiếu mã HDRCB2427002 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Giá trị phát hành là 1.200 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng; ngày đáo hạn là 12/3/2027.

Chỉ sau đó vài tháng, ngày 26/7/2024, BĐS Hải Đăng còn phát hành thành công 28.500 trái phiếu mã HDRCB2426003 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Giá trị phát hành là 2.850 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 26/1/2026.

Các thông tin khác về trái chủ, tổ chức đứng ra thu xếp, mục đích phát hành,...không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin trên HNX, lô trái phiếu này có lãi suất 9,8%/năm.

Về BĐS Hải Đăng, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 8/2022, trụ sở tại Dự án Khu đô thị sinh thái Dream City tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang (cũ), tỉnh Hưng Yên; đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Ban đầu, vốn điều lệ của BĐS Hải Đăng ở mức gần 5.260 tỷ đồng. Sau nhiều lần thay đổi, đến tháng 2/2025, cơ cấu cổ đông của BĐS Hải Đăng gồm: Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Hưng Yên (98%) và bà Nguyễn Linh Phương (2%).

Hiện, BĐS Hải Đăng đang có 2 người đại diện theo pháp luật là ông Ngô Văn Kiên (SN 1996)- Chủ tịch HĐTV và ông Hoàng Trọng Hưng (SN 1988)- Tổng Giám đốc.

Theo tìm hiểu của PV, chỉ cách thời điểm phát hành 2 lô trái phiếu HDRCB2425001 và HDRCB2427002 1 ngày (ngày 11/3/2024), BĐS Hải Đăng đã phát sinh giao dịch đảm bảo tại Techcombank. Tài sản bảo đảm là các hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh liên quan đến Dự án Dream City (Hưng Yên); ...

Đến ngày 25/7/2024 (trước thời điểm phát hành lô trái phiếu HDRCB2426003 1 ngày); BĐS Hải Đăng cũng mang tất cả các quyền tài sản liên quan đến Hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh số 0507/2024/HĐHTĐT/VHM-HAIDANG hiệu lực ngày 5/7/2024 và các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung (tùy từng thời điểm) đem thế chấp tại Techcombank.

Bạch Hiền